Mulți părinți se simt inconfortabil să discute cu propriii copii subiecte legate de sex și de pornografie, mai ales dacă aceștia sunt la vârsta adolescenței, o vârstă oricum dificilă. În ziua de azi însă, pornografia este la un click distanță. E gratuită și a reușit să-și croiască drum către elevii de gimnaziu cu laptopuri și smartphone-uri.

Discuție mama-fiică

În cartea lansată recent în limba română -„Ups, pubertatea!Cum arată lumea adolescenților de azi și cum vorbim cu ei despre teme dificile”, dr. Cara Natterson și Vanessa Kroll Bennett explică părinților cum s-a schimbat percepția asupra sexului și de ce e preferabil să discute cu copiii lor astfel de subiecte.

În ultimele două decenii, internetul a făcut ca pornografia să fie disponibilă pentru oricine are un dispozitiv, copii și adulți deopotrivă. Primul contact al băieților cu pornografia este la vârsta de 12 ani sau chiar mai devreme, iar fetele nu sunt departe. La evenimentul de lansare a cărții „Ups, pubertatea!Cum arată lumea adolescenților de azi și cum vorbim cu ei despre teme dificile” psihologul Diana Stănculeanu sublinia că, în România, cifrele sunt diferite, primul contact cu pornografia fiind la vârsta de 7 ani și jumătate.

Atenție la pericolele care ne pândesc copiii!

Impactul industriei pornografice asupra tinerei generații este devastator, atrag atenția cei care au studiat problema. Pericolul major vine din faptul că industria pornografiei promovează acele modele de comportament și interacțiune umană bazate pe violență sexuală, obiectualizarea femeilor și accentuarea relațiilor sexuale „recreative”. Traficul de persoane, pornografia infantilă și distrugerea modelului de familie tradițională sunt câteva dintre consecințele cele mai nefaste ale acestei industrii.

Suprasaturarea cu informații de acest fel a redefinit pentru noua generație felul în care arată, se simte și pare sexul, chiar și atunci când copiii știu că totul e regizat, atrag atenția autoarele cărții„Ups, pubertatea! Cum arată lumea adolescenților de azi și cum vorbim cu ei despre teme dificile”.

Urmărită îndeajuns, pornografia poate da iluzia realității. Sau măcar să înceapă să semene cu o versiune a ei. Iar mulți puști continuă să caște gura la imagini și filme porno.

În acest context, devine cu atât mai importantă abordarea de către părinți a subiectului pornografiei, a sexului și a educației sexuale în discuțiile cu copiii lor.

Prima conversație: în jurul vârstei de 10 ani și, uneori, mai devreme

Motivele pentru care copiii se uită la materiale pornografice sunt fie pentru că le-a arătat cineva, fie au căutat singuri, fie l-au folosit ca material ajutător pentru masturbare sau ca modalitate de a face față stresului sau emoțiilor negative. Căile cele mai obișnuite de a ajunge la materialele porno au fost cuvintele „dezbrăcat” și „sâni” căutate pe Google și link-urile strecurate în social media. Mai mult de jumătate dintre adolescenții care s-au uitat la pornografie spun că materialul conținea comportament violent sau agresiv.

În condițiile în care copiii sunt foarte expuși la pornografie, autoarele cărții amintite recomandă părinților să aibă o primă conversație cu aceștia cam la vârsta de 10 ani, dacă problema nu a ieșit la iveală până atunci. Dacă cei mici deja au aflat, utilă ar fi o discuție imediată. „Chiar dacă ideea de a vorbi cu un copil de 10 ani despre pornografie ne poate face să vomităm, e mult mai grețos să ne imaginăm că industria porno (cu interminabilul său flux de filme misogine și violente, care au în prim plan actori profesioniști, cu corpuri complet nerealiste) educă sexual o întreagă generație. Indiferent cât de ciudat, stânjenitor și de a dreptul înfricoșător ar fi acest subiect, a devenit ceva care nu se poate negocia”, punctează autoarele.

Iată câteva sugestii de posibile abordări pentru o discuție despre pornografie

1. Nu presupuneți că știu deja ce este pornografia

Pentru că mulți copii au auzit cuvintele porno sau pornografie în autobuz spre școală sau în vizită la un prieten, simt că ar trebui să știe ce înseamnă. Mulți suspectează că reprezintă ceva rău, dar acolo se termină cunoștințele lor cu privire la acest subiect. Prima voastră conversație despre pornografie poate începe cu o întrebare simplă: „Mă întrebam dacă ai auzit de cuvintele «porno» sau «pornografie»?” Dacă răspunsul e afirmativ, rugați-i să definească și apoi clarificați sau elaborați. Dacă spun că nu știu, începeți simplu: „Pornografia înseamnă oameni care fac fotografii sau filme cu ei sau cu alte persoane în timp ce fac sex.”

2.Explicați de ce e un motiv de îngrijorare

Poate fi greu de explicat de ce copiii nu ar trebui să se uite la pornografie fără ca asta să învăluie, în același timp, sexul într un aer de rușine și judecată. Dacă obiectivul este ca tinerii să aibă, în cele din urmă, relații sexuale semnificative, au nevoie de ajutor ca să facă diferența dintre ceea ce văd în filmele porno și intimitatea din viața reală. Puteți spune: „Când o să fii suficient de mare, sexul poate fi un lucru minunat între parteneri care și-au dat consimțământul pentru actul respectiv și își respectă reciproc sentimentele și corpul.” Astfel este creat un contrast față de pornografia violentă și misogină. Este important pentru copii să înțeleagă că pornografia nu prezintă tot ce presupun relațiile sexuale, ci doar un aspect foarte specific al acestui domeniu.

Putem oferi narațiuni care să contracareze ceea ce e posibil să fi văzut copiii, dar, în mod ideal, pe măsură ce cresc, ei ar trebui să și scrie propria poveste pe baza experienței pe care o acumulează, nu pe baza unui conținut postat online de altcineva.

3. Efectul asupra imaginii corporale

Actorii porno profesioniști de toate genurile au, de obicei, corpuri fără păr, epilate, albite sau bronzate, din cap până n picioare. Acest lucru creează o imagine nerealistă a nudității. Subliniind normalitatea corpului resetăm așteptările. Poate nu vă vine să credeți, dar e foarte important să le explicați clar adolescenților că este natural și normal ca cineva să aibă păr pe organele genitale, pentru că, pentru aceia care s-au uitat la porno înainte de a vedea un partener sexual din viața adevărată, ar putea fi o surpriză. Acestea fiind spuse, aveți grijă ce abordare alegeți, pentru că același copil e posibil să-și fi înlăturat deja cantități semnificative de păr din părți pe care nu le vedeți și ar putea interpreta comentariile ca pe o rușinare.

4. Lăsați o portiță de comunicare, înlăturând prejudecățile

Mulți părinți vor purta prima conversație despre pornografie (conștient sau nu) după ce copiii lor au avut primul contact cu ea. Dacă intrăm în forță cu un „Dacă te uiți la filme porno, ești pedepsit pe viață!”, devine destul de dificil pentru un copil să admită că s-a uitat deja. Și, dacă sunt expuși după o conversație cu un părinte care spune: „Nu ai voie sub nicio formă să te uiți la filme porno!”, cel mai probabil copilul acela nu va reveni să pună întrebări sau să discute ce îl preocupă.

Cartea „Ups, pubertatea! Cum arată lumea adolescenților de azi și cum vorbim cu ei despre teme dificile” este un ghid cuprinzător pentru părinții preadolescenților și adolescenților (8-18 ani), care oferă soluții, strategii și răspunsuri la cele mai complicate întrebări și dileme legate de această perioadă din viața copiilor.

Dr. Cara Natterson, una dintre autoare, este medic pediatru, absoventă de Harvard și autoarea seriei de bestsellere The Care and Keeping of You, Guy Stuff și Decoding Boys. Totodată, este gazda podcastului The Puberty Podcast și coautoarea newsletterului The Awkward Rollercoaster (alături de Vanessa Kroll-Bennett).

Vanessa Kroll-Bennett este fondatoarea companiei Dynamo Girl, care își propune să susțină stima de sine a copiilor prin sport, educație legată de pubertate și ateliere de parenting. A absolvit Wellesley College și are patru copii adolescenți.

