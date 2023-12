EDUCATIE Miercuri, 06 Decembrie 2023, 10:54

HotNews.ro

0

Ministerul Educației a publicat, în ziua lansării rezultatelor PISA 2022, o traducere „aranjată”, în limba română, a Notei de țară făcute de OCDE în limba engleză, scrie Edupedu. Rezultatele testelor PISA 2022 arată că sistemul de învățământ românesc se află la coada clasamentului în Uniunea Europeană în domeniile matematică, științe și citire, fiind superior doar celui din Bulgaria. În comunicatul de presă publicat însă de Ministerul Educației nu există însă nicio referire la aceste scoruri negative, în timp ce ministrul Educației, Ligia Deca, a susținut că „na dintre concluziile raportului PISA 2022 este că avem un sistem de educație rezilient și că, prin măsurile luate, am reușit să limităm efectele pandemiei”.

Ligia Deca Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a publicat marți rezultatele „Programme for International Student Assessment” (PISA) 2022. Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor (Programme for International Student Assessment - PISA), coordonat de OCDE, este o cercetare internațională ce are loc la intervale regulate de timp, care urmărește să evalueze sistemele de educație din întreaga lume prin testarea competențelor elevilor de 15 ani la lectură, matematică și științe.

Cum a cosmetizat Ministerul Educației rezultatele PISA

Conform rezultatelor studiului, România se află la un nivel similar cu țări precum: Serbia, Emiratele Arabe Unite, Grecia (țară UE situată imediat deasupra României, cu medii de 430-441 de puncte), Kazahstan, Mongolia, Bulgaria, Moldova, a scris Edupedu.ro.

La nivelul OCDE, 16,4% dintre elevi au înregistrat în medie rezultate sub nivelul 2 la toate cele trei domenii, deci se încadrează la nivelul analfabetismului funcțional. Cu toate acestea, în România ponderea acestora este de 33,2%.

Rezultatele au fost prezentate însă într-o manieră pozitivă de către Ministerul Educației.

Edupedu scrie că documentul în varianta română conține 90% din documentul publicat în limba engleză de către OCDE. Au fost extrase, fără vreo semnalizare specifică pe text sau atenționare verbală în timpul conferinței de lansare a rezultatelor sau la declarațiile de după, mai multe pasaje și grafice esențiale, în special cele care puneau rezultatele României la PISA într-o lumină care ar fi considerată neavantajoasă de către oficialii din minister. Este vorba despre un grafic cu procentele de analfabetism funcțional la Matematică, Citire și Științe, mai multe paragrafe sau propoziții care puteau atrage critici la adresa autorităților.

Graficul care ilustrează procentul de analfabetism funcțional, eliminat din raportul original

Un exemplu este cel al graficului care ilustrează procentul de analfabetism funcțional - 49% la Matematică, 42% la citire și 44% la Științe. Acest grafic a fost cu totul șters din prezentarea OCDE în varianta românească publicată de Ministerul Educației, potrivit Edupedu. Acest grafic mai arăta și procentul foarte mic de excelență - 4% pentru Matematică (față de 9% media OCDE), 2% la lectură (față de 7% media OCDE) și 1% la Științe (față de 7% media OCDE.

La paginile 4-5 ale documentului în Limba română a fost înlocuit paragraful OCDE comparativ care arăta că cei mai avantajați dintre elevi din punct de vedere socio-economic sunt mult sub cei cu același statut din Estonia și Japonia la rezultatele PISA: „În România, 26% dintre elevi (cea mai mare pondere) se aflau în prima quintilă internațională a scalei socioeconomice, ceea ce înseamnă că se aflau printre cei mai avantajați elevi care au susținut testul PISA în 2022. Media scorului la matematică a fost de 498 de puncte. În Estonia și Japonia, elevii cu un mediu socioeconomic similar tind să obțină scoruri semnificativ mai mari”.

În raportul românesc a apărut o altă abordare, care scoate în evidență elevii cei mai dezavantajați din punct de vedere socioeconomic, iar comparația este cu Turcia și Vietnam: „Cei 7,5% dintre elevii din România care se află în quintila inferioară a scalei socioeconomice ‒ ceea ce înseamnă că se numără printre cei mai dezavantajați elevi care au susținut testul PISA în 2022 ‒ au obținut la matematică scorul mediu de 337 de puncte. Prin comparație, în Turcia și Vietnam, unde aproximativ unul din trei elevi au un statut socioeconomic similar, performanța medie în rândul acestui grup a fost de 424, și respectiv 438 de puncte”.

„Avem un sistem de educație rezilient”

Ministrul Educației, Ligia Deca, a susținut, inclusiv într-un mesaj postat pe Facebook, că „una dintre concluziile raportului PISA 2022 este că avem un sistem de educație rezilient și că, prin măsurile luate, am reușit să limităm efectele pandemiei”.

„Statistic, rezultatele României la PISA 2022 s-au menținut la aproximativ același nivel ca în 2018.

La matematică, de exemplu, ponderea OECD a elevilor aflați la nivelul 2 sau mai sus de competență a scăzut cu 7 puncte procentuale, de la 76% în 2018, la 69% în 2022, în timp ce rezultatele țării noastre au rămas aproape stabile.

Am punctat, în cadrul evenimentului de prezentare a raportului PISA 2022, faptul că trebuie să facem tot posibilul pentru a crește procentul elevilor români care obțin performanțe medii și ridicate la lectură, matematică și științe.

Am făcut deja primii pași, prin măsurile prevăzute în noua lege a învățământului preuniversitar: vom evalua nivelul de alfabetizare funcțională al elevilor, vom forma cadre didactice și vom pune la dispoziția elevilor resurse de învățare relevante pentru îmbunătățirea competențelor-cheie.

Prin măsurile integrate prevăzute în legea învățământului preuniversitar: burse școlare axate pe susținerea performanței şi a consecvenței în învățare, indiferent de mediul socioeconomic, curriculum centrat pe formarea competențelor, predare adaptată și diferențiată, programul „Învățare remedială”, susținerea financiară a profesorilor conform rolului lor esențial, costul standard adecvat specificului şcolilor și desegregarea sistemului educațional, putem susține fiecare elev să-și atingă potențialul”, a susținut Deca.

CITEȘTE ȘI: Ligia Deca, „inundată” cu laude după rezultatele dezastruoase la testele PISA 2022. „A pus echipa de comunicare fabrica de trolli la treabă?”