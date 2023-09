Articol susținut de Bucharest Business School Marți, 05 Septembrie 2023, 10:30

Pe 13 septembrie 2023, Academia de Studii Economice din București invită liderii mediului de business, managerii și antreprenorii să ia pulsul programelor de MBA și Executive MBA oferite de Bucharest Business School, în cadrul unor workshop-uri de tip „Sneak Peak” desfășurate în campus, la sediul din Calea Griviței 2-2A. Acum poți aplica pentru ultimele locuri ale seriei 2023!

Academia de Studii Economice din București Foto: Academia de Studii Economice din Bucureşti

“Managerii și antreprenorii de succes au în comun nu doar o atitudine pozitivă și proactivă, ci și o mare deschidere spre învățarea continuă (long-life learning) care, în contextul actual, face cu siguranță diferența”, Vasile Alecsandru Strat, Decan Bucharest Business School (www.bbs.ase.ro). Soluția care duce la un proces transformațional complex și care îi permite liderului definirea și șlefuirea abordării și calibrarea impactului asupra organizației și societății este reprezentată de programele de MBA/Executive MBA. Componentele inovație, sustenabilitate și transformare digitală sunt în cadrul acestor programe, abordate într-un context internațional, și, în același timp, ancorate puternic în economia autohtonă și regională.

Bucharest Business School, facultate în cadrul Academiei de Studii Economice din București,coordonează cele două programe destinate profesioniștilor înființate la începutul anilor ’90. Ambele programe au dublă diplomă: Romanian-Canadian Executive MBA (www.canadian-mba.ro), în parteneriat cu UQAM din Canada și Romanian-French INDE MBA (www.inde.ro), în parteneriat cu universitatea CNAM Paris, Franța. Pe lângă aceste două programe, Bucharest Business School oferă programe personalizate pentru companii și programe de Executive Certificate, fie independent, fie în parteneriat cu alte universități străine, arătând astfel, consistență și coerență în urmărirea misiunii asumate, aceea "de a srijini educația liderilor din Europa de Sud-Est prin combinarea celor mai noi tehnologii cu experiența unor profesori distinși și practicieni de prestigiu".

Anul acesta Academia de Studii Economice a obținut, pentru programele sale de la Bucharest Business School, acreditarea AMBA (Association of MBAs), una dintre cele mai importante autorități mondiale în domeniul educației postuniversitare în afaceri, demonstrând astfel angajamentul său continuu față de excelența în educația de business. Acreditarea din partea Asociației MBA-urilor (AMBA) reprezintă cel mai înalt standard în învățământul postuniversitar de afaceri, un număr maxim de 300 școli de afaceri la nivel mondial fiind primite în acest club select. Criteriile riguroase de evaluare garantează că numai programele de cel mai înalt calibru, care demonstrează cele mai bune standarde în ceea ce privește predarea, programul de studii și interacțiunea cu studenții, obțin acreditarea Association of MBAs.

Cu o istorie de 30 ani, Executive MBA Româno-Canadian este un program academic cu dublă diplomă, organizat de Academia de Studii Economice din București, prin intermediul facultății Bucharest Business School, și derulat în parteneriat cu Universitatea din Quebec la Montreal (UQAM), facultatea ESG (Ecole des Sciences de la Gestion). Programul are una dintre cele mai mari comunități de absolvenți de MBA din România (peste 1000 persoane), iar UQAM derulează la nivel global programe similare de Executive MBA în alte 10 țări din Europa, Asia, America de Nord și de Sud, Africa, având o comunitate globală de peste 12.500 absolvenți.

Programul Executive MBA Româno-Canadian se adresează profesioniștilor care au minimum 4 ani experiență în poziții de management, dețin o diplomă de licență, au un nivel de Engleză peste mediu și doresc să avanseze în carieră la nivelul următor. Vârsta medie a cursanților în cadrul programului este 38 ani și este astfel soluția potrivită atât pentru pentru managerii cu experiență care țintesc în carieră poziții de tip C-level. Programul durează 2 ani de-a lungul a 4 semestre, include 15 module, în limba engleză – fiecare materie/modul desfășurându-se pe parcursul a două weekenduri, unul față în față (în campus) și unul online; jumătate dintre module sunt predate de către profesori canadieni de la UQAM, iar cealaltă jumătate de profesori români de la ASE. Unul dintre module are loc în Canada, la Montreal, în ultimul semestru din anul al doilea.

Inscrierile pentru cohorta 2023-2025 continua pana pe 20 septembrie - mai multe informatii despre program și procesul de admitere le puteti gasi pe website: https://canadian-mba.ro/.Bucharest Business School oferă oportunitatea potențialilor candidați, dar și tuturor celor interesați să urmeze un program de tip Executive MBA, să experimenteze câteva sesiuni de cursuri, dar și să interacționeze cu studenți și absolvenți ai programului Executive MBA Romano-Canadian și, în același timp, să primească răspunsuri la diversele întrebări din partea echipei de management.

Evenimentul „Sneak Peek” se va desfășura în data de 13 septembrie a.c., în intervalul orar 19:00 – 21:00, la sediul Bucharest Business School din Calea Grivitei 2-2A, sala 4202.

Participanții vor putea interacționa cu profesoriii din cadrul programului (Adriana Duțescu și Alin Angheluță), cu studenta Ioana Cruceru, Commercial Manager @FibroMetals) și cu absolventul (Alexandru Soca, CEO @MHT EXPERIENCE), cât și cu decanul BBS, Vasile Alecsandru Strat. Participarea la acest eveniment este condiționată de înscrierea prealabilă: FORMULAR ÎNREGISTRARE.

Programul MBA Romano-Francez INDE este un program, cu predare în limba engleză, organizat de Bucharest Business School - ASE, in parteneriat cu CNAM (Conservatoire National des Arts et des Métiers) Paris. Absolvenții programului Romanian-French INDE MBA vor obține o dublă certificare: Diplomă de MBA (Master in Business Administration) oferită de CNAM (Conservatoire National des Arts et des Métiers) Paris, dar și o diplomă de master MBA oferită de Academia de Studii Economice din București. Cursurile în cadrul programului Romanian-French INDE MBA vor începe la 1 octombrie si vor avea o durată de 2 ani de zile, la care se adaugă între 6 - 12 luni timpul pentru elaborarea lucrării de disertație (proiectul final).

Mai multe informații cu privire la programul Romanian-French INDE MBA se pot obține accesând pagina web www.inde.ro. Adresa de e-mail pentru corespondentă este inde@ase.ro. Pentru a putea aplica în cadrul programului Romanian-French INDE MBA, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții, în mod cumulativ: să dețină o diplomă de licență, să aibă cel puțin 3 ani de experiență și să vorbească fluent limba Engleză. Din statistica anilor trecuți, vârsta medie a studenților este 35-37 de ani, cu experiență în industrii diverse precum: IT, asigurări, fintech, automobile, pharma, petrol etc. dar și în administrația publică, deținând poziții de middle și de top management.

Eveniment special “Sneak Peek se va desfășura în data de 13 septembrie a.c., în intervalul orar 18h30- 20h30, la sediul Bucharest Business School. Participarea la acest eveniment este condiționată de înscrierea prealabilă: FORMULAR ÎNREGISTRARE

