Silvia Muşătoiu, profesor la Colegiul Naţional Gheorghe Şincai, a afirmat marţi despre cazul elevilor cărora li s-au anulat lucrările la Bacalaureat, pe motiv că nu au completat corect datele, că exagerăm cu aceste semne pe lucrări şi am ajuns să înnebunim copiii, ea arătând că nu este un caz izolat ci s-a întâmplat şi în alte centre de examen din ţară această problemă, potrivit News.ro.

„Cred că exagerăm cu aceste semne pe lucrări, am ajuns să înnebunim copiii spunându-le că orice desen altfel..cred că am ajuns în stadiu de exagerare cu aceste semne pentru că apar, iată, în timpul examenului astfel de situaţii create de comisia de Bacalaureat care trebuia să ştie clar ce are de făcut, să îşi instruiască foarte bine asistenţii iar aceştia să instruiască foarte bine candidaţii”, a spus Silvia Muşătoiu, în emisiunea Proiect de ţară: România, de la Prima News.

Ea a precizat că asistenţii ar fi trebuit să remarce că există o problemă de la început, când s-a completat pe lucrare în locul secretizat şi nu ar fi fost nicio problemă, cel mult s-ar fi conumat în plus nişte foi.

”Dar să vii să spui asata după o oră, o oră şi jumătate, când copiii au umplut trei sau patru pagini cu relatarea lucrării este prea mult”, a completat profesorul.

Întrebată dacă acest caz a avut loc doar la Liceul Gheorghe Şincai, profesoara a spus: ”Nu, veţi fi mirat să aflaţi că după ce noi am ieşit cu această informaţie, au apărut şi alte şcoli, numai că noi poate am fost mai vizibili”.

Elevi, părinţi şi profesori de la Colegiul Naţional Gheorghe Şincai din Bucureşti au reclamat, luni, că zeci de lucrări ale elevilor care au susţinut proba de Română au fost anulate pe motiv că un cuvânt dintr-un titlu ar fi fost scris mai jos sau pe rândul următor. Se cere înlocuirea întregii comisii, pentru că asistenţii au pus copiii să rescrie lucrările, la o oră după ce proba a început, fără a li se acorda timp suplimentar.

"O comisie întreagă de bac ar trebui schimbată urgent, după ce a anulat lucrările a zeci de copii fiindcă au scris cuvântul «DE» din «proba de...» - adică titlul - fie puţin mai jos de linia pe care trebuia scris, fie pe rândul următor. N-ar fi fost o problemă anularea lucrărilor dacă acest lucru nu s-ar fi întâmplat după O ORĂ, sau mai mult, de la începerea probei, adică după ce copiii umpluseră 3-4 pagini cu redactarea lucrării”, a scris o profesoară.