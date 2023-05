Articol susținut de Bucharest Business School Miercuri, 31 Mai 2023, 11:35

​În prezent, învățarea pe tot parcursul vieții nu mai este doar o declarație de intenție a oamenilor interesați de dezvoltarea personală, ci o necesitate impusă de mediul economic și de schimbările galopante cu care acesta se confruntă zilnic. Companiile au nevoie de profesioniști și lideri care au capacitatea de a învăța rapid și de a se adapta unor stiluri de lucru foarte diferite. Competențele pe care le-ai acumulat cu 2 – 3 ani în urmă sunt insuficiente, experiența pe care ai dobândit-o în trecut poate să nu fie relevantă într-un context organizațional nou. Mai mult decât atât, relațiile interumane capătă în prezent o dimensiune nouă, și mai importantă, telemunca și digitalizarea accelerată influențând modul în care interacționăm.

Un program MBA poate fi soluția pentru un nou pas în cariera profesională Foto: Bucharest Business School

În acest context organizațional extrem de dinamic, alegerea ta de a urma un program MBA poate fi soluția pentru un nou pas în cariera profesională și pentru o reevaluare a competențelor tale manageriale.

La Bucharest Business School, școala de afaceri a Academiei de Studii Economice din București, poți urma programul academic Româno – Francez INDE MBA, cu predare în limba engleză, organizat în colaborare cu Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM Paris). Este un program dinamic, actualizat la cerințele mediului de afaceri și cu o comunitate de peste 1600 absolvenți din 1991 până astăzi.

Programul se derulează pe parcursul a 2 ani și oferă o experiență unică pe piața românească. Înscriindu-te, poți beneficia de:

Experiența în formare profesională a instituțiilor organizatoare (ASE și CNAM), adaptată la specificul mediului de afaceri românesc și european

Colaborări cu manageri de top ai unor afaceri de succes din România și de la nivel internațional, prin participarea acestora în activitățile programului

Dezvoltarea competențelor absolut necesare în business prin dezbateri și studii de caz

Schimb de experiență antreprenorială

Un mediu de învățare deschis, dinamic și relevant pentru contextul economic actual

O experiență multiculturală de învățare

Șansa unui nou start în cariera profesională sau antreprenorială

În prezent programul se derulează în format blended learning, cursurile desfășurându-se în weekend, în format parțial față în față (aproximativ 65%) și online (aproximativ 35%). Acest format are o serie de avantaje, precum:

Interacțiunea cu profesorii, colegii și networking-ul. Deși o parte din învățare are loc online, programele blended learning facilitează și interacțiunea cu colegii și profesorii în mediul fizic. Ai ocazia să participi la cursuri în clasă, discuții, proiecte de grup și evenimente sociale, ceea ce îți permite să construiești relații personale și profesionale valoroase. Aceste interacțiuni pot duce la formarea unor rețele puternice de contacte și la colaborări pe termen lung.

Îmbinarea teoriei și practicii. Blended learning îți permite să îmbini teoria și practica într-un mod mai eficient. Poți învăța conceptele de bază și teoriile în mediul online, iar apoi să aplici aceste cunoștințe în activități practice și studii de caz sau în discuții în clasă. Acest tip de abordare te poate ajuta să înțelegeți mai bine cum să aplici conceptele de afaceri în situații reale și să îți dezvolți abilitățile practice necesare în lumea afacerilor.

Începând cu acest an ne propunem să oferim potențialilor candidați și o variantă mai flexibilă de program (Romanian-French IMDE MBA FLEX), care să includă doar 3-4 weekenduri de cursuri/semestru în campus (în sală), restul cursurilor derulându-se online și incluzând mai mult studiu individual. Flexibilitatea acestui program va permite candidaților cu o agendă foarte încărcată sau candidaților care locuiesc și lucrează în alte orașe din România sau din străinătate, să urmeze un MBA. Deși presupune mai puțină interacțiune față în față, programul are beneficii precum:

Flexibilitate. Formatul INDE MBA FLEX îți oferă flexibilitatea de a studia într-un ritm și într-un loc care îți sunt convenabile. Vei putea accesa materialele de învățare online și să le parcurgi în funcție de propriul program, fără a fi nevoie să fi prezent fizic în campus. Aceasta poate fi o opțiune atractivă dacă ai un program ocupat sau dacă locuiești într-o altă localitate/țară.

Acces la experți și resurse online. Programul oferă acces la resurse online și la experți în domeniul afacerilor. Prin intermediul platformei de învățare online, poți beneficia de lecții video, materiale de studiu, discuții și colaborări cu colegii și profesorii. Astfel, vei putea să îți dezvolți cunoștințele și să interacționezi cu experți din industrie, chiar și în afara campusului.

Dezvoltarea abilităților tehnologice. Programul îți oferă oportunitatea de a-ți dezvolta abilitățile tehnologice, ceea ce este esențial în era digitală actuală. Vei fi expus la diverse platforme și instrumente de învățare online și vei învăța cum să comunici, să colaborezi și să gestionezi informațiile în mediul virtual. Aceste abilități tehnologice pot fi utile în carieră și te pot face mai competitiv pe piața muncii.

Ambele tipuri de programe beneficiază de o vizită de studiu la CNAM Paris, în timpul căreia cursanții MBA vizitează companii, participă la workshop-uri și alte activități organizate (costurile aferente vizitei de studiu nu sunt acoperite de program). Vizita de studiu este o ocazie de a aprofunda cultura de business a unor organizații care operează în afara României și de a interacționa într-un mediu multicultural.

Printre avantaje se numără și faptul că absolvenții programului academic Româno-Francez INDE MBA obțin două diplome: o diplomă de MBA, eliberată de CNAM Paris și o diplomă de Master în domeniul Administrarea Afacerilor, eliberată de ASE București. Mai mult decât atât, odată absolvent, vei face parte dintr-o comunitate alumni dinamică, conectată de evenimentele organizate frecvent.

Iată câteva dintre opiniile absolvenților programului Româno – Francez INDE MBA.

”Decizia de a urma un MBA am luat-o după câțiva ani de activitate profesionala intensa, când am simțit dorința unui next level. Daca ai o fire curioasa, avid sa înțelegi mecanisme, dornic sa faci performanta, sa acumulezi cunoștințe si competente, activitatea profesionala pe care o ai la vârsta de 30 ani, nu iți poate da anvergura si diversitatea cunoștințelor pe care poti dobândi intr-un studiu MBA de 2 ani facut temeinic. Într-o progresie naturala, aceleași cunoștințe le poți asimila in mai mulți ani, daca exerciți funcții executive cu responsabilități complexe - uneori nici atunci, daca structura de acționariat sau dimensiunea companiei nu concorda cu aspirațiile. După, intervine aplicarea competentelor dobândite într-un MBA, care pot contribui la dezvoltarea personala accelerata, inclusiv prin glisarea facila dintr-o meserie in alta, la progresul businessului atât prin creșterea cifrei de afaceri, cat si prin tehnici de optimizare a cheltuielilor, a proceselor, a gestionarii eficiente a prestatorilor pentru ca înțelegi mai bine meseriile externalizate, cu beneficii palpabile pentru compania unde activezi.”

Adela Jansen, VP CCIFER, profesor asociat ASE.

”A fost un amestec echilibrat între o soluție de dezvoltare personală, o oportunitate pe termen mediu de a interacționa cu profesioniști din diverse domenii și cu medii profesionale diferite, dar și un nou mod de exercitare a abilităților manageriale și de comunicare. Pe parcursul celor doi ani de studiu am avut numeroase și surprinzătoare oportunități de a învăța lucruri noi despre mediul de afaceri din România, dar și despre limitele personale, care au fost împinse din ce în ce mai departe. Pentru cei care doresc să înțeleagă mai bine cum funcționează o afacere, cum poate crește sau cum poate deveni mai profitabilă, mai orientată către piață sau mai atractivă pentru angajați și investitori, recomand cu încredere acest program, care poate fi, de asemenea, un catalizator pentru propria lor dezvoltare profesională.”

Luiza Domnișoru, Head of Communication Revolut Romania

”Alegerea acestui program a fost una destul de dificilă, însă un factor definitoriu l-a reprezentat prezența programului în lista acreditată AMBA și, de asemenea, recunoașterea lui la nivel mondial. Mi-a fost clar de la început că nivelul acestui program este unul foarte ridicat, fapt care m-a făcut să îmi doresc să asimilez cât mai mult și apoi să folosesc în activitatea desfășurată. Pentru mine, cursul de Strategie a fost unul extrem de important, în cadrul acestuia reușind să descopăr noi modalități de dezvoltare și să adopt o planificare de tip Agile, în aproape toate segmentele businessului în care activez, fapt ce s-a concretizat cu creșteri pe toate departamentele unde am reușit să o integrez.”

Gheorghe Marian, Area Sales Manager Lemken

Înscrierile pentru programul Româno – Francez INDE MBA au loc în perioada 2 mai – 20 septembrie 2023, cu două etape de interviuri, în lunile iunie și septembrie.

Taxa de școlarizare pentru programul academic MBA Româno-Francez INDE în format blended learning este 6.000 de euro (3.000 de euro/an, 4 tranșe/ an a câte 750 de euro/tranșă).

Taxa de școlarizare pentru programul academic MBA Româno-Francez INDE FLEX este 7.000 de euro (3.500 de euro/an, 4 tranșe/ an a câte 875 de euro/tranșă).

Află mai multe informații accesând: www.inde.ro sau contactează-ne direct la inde@ase.ro

Articol susținut de Bucharest Business School