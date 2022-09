EDUCATIE Joi, 01 Septembrie 2022, 23:27

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, susţine că toaletele pe care le folosesc elevii la şcoală pot fi „conforme” chiar dacă sunt în exteriorul clădirii, el dând exemplul toaletelor amplasate la festivaluri sau pe plajă, despre care afirmă că sunt „conforme”. Cîmpeanu a afirmat din nou că problema privind toaletele din şcoli este „exagerată”. „Noi finanţăm, nu poate încheia contract pentru toaletă Ministerul Educaţiei, primăria încheie contractul”, susţine el.

Sorin Cimpeanu Foto: Captura Facebook

„Haideţi să luăm afirmaţia completă: deci am spus - şi menţin ceea ce am spus - problema grupurilor sanitare neconforme din şcoli este o problemă importantă. Ea trebuie să fie rezolvată şi va fi rezolvată. Exact astea au fost cuvintele. Pe de altă parte, este o problemă exagerată, pentru că de multe ori legăm digitalizarea şi calitatea educaţiei de toaletă. Toaleta, chiar dacă este în curte, ea poate să fie conformă. Cu toţii am fost la festivaluri, cu toţii mergem la plajă şi sunt toalete conforme, care nu sunt în clădire. Nu iau apărarea autorităţilor locale. În vârf de munte, o şcoală cu patru elevi care trebuie să aibă acces la educaţie, în vârf de munte nici Elveţia, nici Statele Unite, nici Japonia nu au inventat reţeaua de canalizare. În vârf de munte, acolo sunt acele şcoli cu patru copii, acolo e greu de rezolvat, acolo toaleta va trebui să fie conformă, dar în exteriorul şcolii”, a afirmat Sorin Cîmpeanu, joi seară, la Digi 24, relatează News.ro.

El a adăugat că în prezent, la nivel naţional, 306 şcoli nu au toaletă „conformă”, dintre acestea 126 au finanţare şi trebuie să folosească această finanţare până la finalul anului. În celelalte şcoli sunt copii puţini, a spus ministrul.

„Cu regret vă spun că Ministerul Educaţiei nu are în subordine autorităţile locale. Noi am dat buget. S-au făcut progrese, de la 2.219 (şcoli fără toalete conforme, acum patru ani - n.r.), la 306. În patru ani, 1.900 de şcoli au rezolvat problema. Au rămas 300. Dar nu le poate rezolva Ministerul Educaţiei singur. Noi finanţăm, nu poate încheia contract pentru toaletă Ministerul Educaţiei, primăria încheie contractul. Deci împreună cu primăriile şi cu Ministerul Dezvoltării. (...) De ce nu invitaţi unul din cei 306 primari? De ce nu-i invitaţi în studio? Aveţi aceeaşi autoritate asupra lor precum Ministerul Educaţiei”, i-a mai spus ministrul realizatorului emisiunii televizate.

Întrebat ce i-a transmis premierul pe acest subiect, ministrul a explicat că şeful Guvernului „a solicitat un plan prin care să nu mai existe nicio şcoală cu toalete neconforme”.

„L-a solicitat până la sfârşitul anului, iar eu i-am spus că acest plan putem să-l înaintăm în câteva săptămâni”, a adăugat Cîmpeanu.

Sorin Cîmpeanu a precizat că „Ministerul Educaţiei nu poate rezolva sărăcia din România”, dar că îşi propune ca prin educaţie să reducă abandonul şcolar.