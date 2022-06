Articol susținut de Codecool Luni, 06 Iunie 2022, 09:05

Smile Media

​Cu 100% rată de angajabilitate după absolvire, Codecool este singura scoală de programare din România care amână complet orice taxă de școlarizare, oferă primele 2 luni de gratuite și care, după 10 luni de formare, dă cursanților garanția unui job în București, Cluj, Timișoara sau Iași.

Codecool, școala de programare care oferă job garantat după absolvir Foto: Codecool

Cel mai solicitat curs Codecool este cel de Full-Stack Developer care formează viitori experți Full-Stack Developer, Front-End Developer, Analist Programator sau Software Developer, meserii care se plătesc foarte bine.

“După absolvirea cursului, studenții se pot așteapta la un salariu între 800 și 1000 euro net. După 1 sau 2 ani de experiență, ei își pot dubla cu ușurință aceste venituri”, precizează Adina Căciulatu, Marketing Manager Codecool România.

Formarea se desfășoară în București, în campusul Codecool, sau online și vine la pachet cu un loc de muncă garantat contractual în București, Cluj, Timișoara, Iași, iar absolvenții au deschidere din partea companiilor de a lucra chiar și remote. La acest beneficiu se adaugă și opțiunea de plată ulterioară, după ce obțin un loc de muncă în IT.

“În aproximativ 10 luni, după ce studenții noștri au dobândit skilluri tehnice precum programarea în 4 până la 6 limbaje (JavaScript, HTML, CSS, JAVA; C#) și și-au însușit abilități interpersonale ca gestionarea timpului, comunicarea asertivă, abilitățile de prezentare sau modul de lucru Agile, Codecool urmează să găsească potrivirea perfectă dintre ei și viitorul angajator”, conform Claudiei Tamași, Country Manager Codecool România.

În 2021, Codecool România a reușit să integreze 100% dintre absolvenți în cadrul firmelor partenere din București, iar în 2022 a extins garanția jobului în alte trei orașe.

Cursul atrage atât tineri care nu au mai avut niciun job, cât și persoane cu experiență de muncă ce își doresc să facă reconversia profesională către domeniul IT. Oricine se gândește să devină student Codecool trebuie să aibă (cel puțin) o diplomă de bacalaureat, să știe limba engleză cel puțin la nivel intermediar și să aibă skill-uri logice de bază.

Procedura de înscriere și admitere este scurtă și simplă și nu e nevoie de niciun talent special pentru a începe. În plus, până pe 15 iunie, Codecool oferă 35% discount la costurile aferente cursului Full-Stack Developer. Concret, studentul plătește 3.250 euro în loc de 5.000 euro, iar dacă alege varianta rate lunare, poate plăti între 80-100 euro/ lună. Pentru a-și susține cursanții, Codecool împreuna cu BCR Social au creat un produs financiar dedicat studenților școlii pe care aceștia încep să-l plătească după 18 luni de la primirea finanțării, când ei ar avea deja un loc de muncă în IT.

Cel mai bun moment să îți începi cariera în IT este acum. “Conform ANIS, în România, 7 din 10 salariați din sectorul IT și Telecomunicații lucrează în industria de software și servicii IT. Iar anual, cererea de forță de muncă din sectorul IT și sectoarele conexe este în continuă creștere. Însă există un deficit de specialiști, de 15.000. În plus, vedem cum actualul context, marcat de o pandemie prelungită, de conflictul armat din Ucraina, de evoluția piețelor etc provoacă unele incertitudini cu privire la alegerea celei mai potrivite cariere. Deși realitatea demonstrează că nu putem face previziuni, totuși industria IT rămâne una dintre cele mai stabile și importante. Digitalizarea rămâne cheie în rezolvarea multor provocări în economie, în mediul social, aici dar și în lume. De aceea, cred că acum e cel mai potrivit moment să faci o schimbare de carieră, să intri și să performezi în industria IT”, consideră Claudia Tamași, Country Manager Codecool România.

Cu peste 2000 de absolvenți care au ocupat deja posturi de dezvoltatori la cei peste 350 de parteneri corporate din întreaga Europa, școala de programare Codecool este astăzi una dintre cele mai mari din regiunea CEE, prezentă în Austria, Polonia, România (din 2019) și Ungaria.

Articol susținut de Codecool