Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, anunţă că de anul şcolar viitor va exista o singură medie generală, la final. El spune că profesorii ştiu să îi evalueze periodic pe elevi şi că, din punct de vedere administrativ, nu este nevoie de mai mult decât media de final de an şcolar.

Sorin Cimpeanu Foto: Facebook/ Sorin Mihai Cimpeanu

„Media generală va fi una singură, la final de an. Nu ne interesează din punct de vedere administrativ să avem mai mult de o medie generală la final de an, fiecare profesor ştie foarte bine să îşi evalueze elevii ritmic, pe parcursul întregului an şcolar”, a declarat ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu, marţi seară, la TVR, relatează News.ro.

Anul şcolar 2022-2023 începe în 5 septembrie, se termină în 16 iunie şi va cuprinde cinci perioade de învăţare şi cinci vacanţe.