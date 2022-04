Articol susținut de Fundația Nouă ne pasă Joi, 21 Aprilie 2022, 09:54

HotNews.ro

​Abandonul școlar a devenit o problemă tot mai presantă în România, iar cei care se implică cu adevărat pentru a schimba acest lucru au nevoie de ajutor. Am discutat cu Tudor Vlad, președintele Fundației Nouă ne pasă despre campania “Educația nu se oprește niciodată”, în cadrul căreia putem cu toții să punem umărul pentru a ajuta copiii cu risc crescut de abandon școlar.

Abandonul școlar în România Foto: Fundația Nouă ne pasă

“Nu este suficient să spunem că principala cauză a abandonului școlar este sărăcia, chiar dacă există o corelație între aceasta și rezultatele copiilor la școală. În opinia mea, atunci când școala își va asuma în totalitate misiunea de instruire și formare a copiilor, indiferent de mediul din care provin aceștia, abandonul școlar va fi mai degrabă accidental”, ne-a explicat Tudor Vlad.

În România, unu din patru copii din mediul rural renunță la școală înainte de a ajunge în clasa a VIII-a, lipsa resurselor materiale și rezultatele școlare foarte slabe fiind printre principalele cauze ale abandonului. Anual, peste 45.000 de copiii României abandonează școala, iar 44,3% dintre copiii din mediul rural se află în pragul sărăciei și a excluziunii sociale.

Redăm mai jos discuția cu Tudor Vlad, președintele Fundației Nouă ne pasă:

Care este scopul Fundației Nouă ne pasă?

Tudor Vlad: Ne dorim să fim acea resursă alternativă de care au nevoie profesorii speciali din România pentru a-și atinge obiectivele profesionale. Lucrăm din 2012 cu profesorii care îi antrenează pe cei mai buni copii din țară la matematică, fizică și informatică, suntem alături și de echipele de studenți care organizează sesiuni de pregătire la nivel competitiv, iar din 2016 am început colaborarea cu profesorii din zona rurală pentru programul de prevenire a abandonului școlar.

Care au fost cele mai notabile realizări ale fundației de la înființare și până acum?

Tudor Vlad: Avem 54 de centre de pregătire pentru performanță unde se antrenează anual peste 5.000 de copii din ciclurile gimnazial și liceal, iar anul acesta școlar am ajuns la 84 de centre after school în zonele rurale, cu aproximativ 2.400 de copii beneficiari. Am atins aceste cifre crescând pas cu pas și am reușit astfel să definim o metodă de intervenție adaptată nevoilor fiecărei comunități cu care lucrăm.

În ce zone din țară implementați programe educaționale?

Tudor Vlad: În momentul de față suntem prezenți în toate zonele țării – (vedeti si harta)

Programul “Nouă ne pasă” funcționează cu ajutorul profesorilor și a învățătorilor din comunitățile respective. Cum au decis aceștia sa se implice și care a fost feedback-ul lor?

Tudor Vlad: Programul nostru pentru prevenirea abandonului școlar în zonele rurale se bazează pe colaborarea cu acei profesori cărora nu le este indiferentă situația copiilor cu rezultate la învățătură sub medie. Ei fac parte din comunitatea restrânsă a dascălilor care își fac meseria cu pasiune și caută soluții pentru provocările cu care se confruntă sistemul educațional. Noi nu a trebuit decât să-i descoperim și să le arătăm că dorim să-i ajutăm.

Care credeți ca sunt pașii corecți pentru a reduce abandonul școlar pe termen lung? Pentru ca există și problema copiilor, în special a celor din mediul rural, care se reîntorc la școală, dar pentru perioade limitate de timp.

Tudor Vlad: Mai întâi trebuie făcută o analiză detaliată pentru a înțelege care sunt cauzele abandonului școlar. Nu este suficient să spunem că principala cauză a abandonului școlar este sărăcia, chiar dacă există o corelație între aceasta și rezultatele copiilor la școală. În opinia mea, atunci când școala își va asuma în totalitate misiunea de instruire și formare a copiilor, indiferent de mediul din care provin aceștia, abandonul școlar va fi mai degrabă accidental. Atâta vreme însă cât rezultatele copiilor la școală depind în proporție de minim 50% de implicarea și susținerea familiei, în comunitățile sărace unde părinții nu-și pot ajuta copiii la lecții și nici nu-și permit să le plătească meditațiile, rata abandonului școlar va continua să crească. Pentru ca și în România școala să se facă doar la școală este nevoie de multe schimbări, iar până vom reuși să ajungem acolo, tot ce putem face este să punem proptele prin intervenții dedicate celor aflați în situații riscante. Noi implementăm centre after-school unde profesorii lucrează cu copiii în grupe mici pentru recuperarea materiei restante și pentru cultivarea încrederii în sine și în puterea educației. Alte organizații îi instruiesc pe directorii de școală sau contribuie pentru formarea profesorilor, etc.

Știm ca derulați, împreună cu eMAG, campania “Educația nu se oprește niciodată”. Ne puteți spune mai multe despre acest demers?

Tudor Vlad: Campania „Educația nu se oprește niciodată” face parte din platforma de sustenabilitate eMAG "Responsabilitatea noastră nu se oprește niciodată" și aduce în atenția publică urgența problemei abandonului școlar din România, fenomen ajuns la cote maxime în ultimul an ca efect al pandemiei în comunitățile defavorizate. Abandonul școlar în mediul rural arată că unu din patru copii renunță la studii și cifrele sunt de șase ori mai mari decât cele din zonele urbane. Cauzele cele mai frecvente pentru părăsirea timpurie a școlii sunt lipsa resurselor materiale și rezultatele școlare foarte slabe. În acest context, campania încurajează oamenii să contribuie la combaterea abandonului școlar din mediul rural participând prin donații la un program amplu de recuperare a copiilor din medii defavorizate care își pot continua studiile. De asemenea, campania aduce un omagiu tuturor profesorilor din programul Nouă ne pasă, care se implică și nu îi lasă pe copii să renunțe la educație, care au inițiativă și organizează centre after school la sate.

În cadrul campaniei “Educația nu se oprește niciodată” oamenii vor putea dona pe platforma eMAG pentru a contribui la reducerea abandonului școlar. La ce rezultate va așteptați?

Tudor Vlad: Ne-am propus în primul rând să producem o dublă conștientizare la nivelul societății. În primul rând că avem o problemă stringentă legată de abandonul școlar care ne privește toți și care a fost adâncită grav de pandemie și, în al doilea rând, că fiecare dintre noi poate contribui în mod semnificativ, adică poate avea un impact real susținând acești copii din medii defavorizate printr-un program care dă rezultate reale de șase ani.

Dacă rezultatele campaniei “Educația nu se oprește niciodată” vor fi cele așteptate, va fi această campanie de conștientizare extinsă în mai multe zone, suplimentare față de problematica abandonului școlar?

Tudor Vlad: Deocamdată suntem concentrați pe pregătirea la nivel competitiv în domeniile STEM, pentru că doar așa se pot forma profesioniști de valoare, pe reorientarea copiilor care nu văd în școală o cale de urmat și, mai de curând, pe formarea de programatori din rândul copiilor pasionați de informatică. Anul acesta vrem să relansăm un program care a intrat în așteptare odată cu pandemia, 140 de bătăi pe minut, un program prin care dorim să introducem practica sportivă în programul tuturor copiilor; avem convingerea că sportul trebuie să facă parte din procesul de formare, este o componentă esențială a procesului educațional. Din fericire sunt din ce în ce mai multe organizații care acționează în aceleași direcții cu noi, ceea ce ne dă curaj să mergem mai departe.

Oricine poate susține programul Nouă ne pasă cu o donație direct din aplicație sau din site pe www.emag.ro/nouanepasa atunci când achiziționează un produs și poate astfel contribui la susținerea orelor de educație remedială pentru copiii cu risc de abandon școlar.

„Articol susținut de profesorii din „Clasa care nu se lasă”, un proiect dezvoltat de Fundația Nouă ne pasă și eMAG”