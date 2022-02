Mai mulți parlamentari USR cer demisia ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu

„Ați vazut pe undeva o definiție a plagiatului validă juridic? Eu nu am văzut. Deci nu am avut priceperea să clarificăm terminologia. Pentru că dacă vrei să rezolvi lucrurile, trebuie să prezinți lucruri clare. Tot timpul am speculat, mai bine sau mai puțin bine, cu mai multă sau mai puțină determinare. Începutul se face cu clarificare a termenilor.

Din punct de vedere juridic nu este definit undeva.

Avem reglementări neclare, nu doar la nivel legislativ, și la nivel de ordonanță de urgență, și la nivel de ordin de ministru.”





Postarea celor de la USR PLUS vine la câteva zile după ce ministrul a afirmat că plagiatul nu este definit din punct de vedere juridic Ce afirma Cîmpeanu la DCNews:„Parlamentarii solicită demisia urgentă, imediată, a lui Sorin Cîmpeanu, în urma nenumăratelor dovezi de incompetență din ultimul an și a lipsei de verticalitate morală, nedemne pentru un lider al educației unei țări. Parlamentarii USR PLUS pentru Educație dezaprobă ferm atitudinea sfidătoare a ministrului și lejeritatea cu care face declarații contradictorii în jurul plagiatului, mimând neștiința și subminând voit importanța subiectului. Când o țară întreagă, în frunte cu presa, condamnă furtul intelectual și însușirea fără drept a operei altui autor, ministrul insultă inteligența tuturor printr-o atitudine lipsită de etică și profesionalism”, susțin cei cinci parlamentari în postarea de pe Facebook Ei enumeră „cele 5 mari greșeli de până acum ale sale”:„1. acceptarea celui mai mic procent din PIB pentru educație din ultimii 31 de ani,2. incapacitatea de a gestiona eficient și predictibil școala în pandemie3. marele eșec al testării în școli4. continuarea practicilor de politizare a sistemului educațional (cel mai recent exemplu fiind reorganizarea ARACIP)5. apărarea marilor plagiatori ai țării prin încercarea de a schimba metodologia CNATDCU.”Unul dintre semnatari, deputatul Daniel Toda, amintește că ministrul Educației declara în 2020 că ‘În mod evident, așa cum am spus pe parcursul audierilor, toleranță zero față de cazurile dovedite și probate de plagiat.’​„Tot Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei 3.0 (4.02.2022) nu ştie să existe vreo definiţie legală a plagiatului în România.​ Probabil că a făcut declaraţia aceasta ineptă pentru a pregăti apărarea generalului -„doctor” Ciucă”,” spune Toda.