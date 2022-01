Ministrul Educației explică de ce o clasă trece în online la trei cazuri de COVID-19, și nu la unul. „E un lucru pe care mai puțini îl cunosc”

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, explică cum s-a ajuns la decizia scrisă în ordinul de ministru ca o clasă să treacă în online când sunt confirmate trei cazuri de COVID-19 în șapte zile, și nu la unul cum era până acum. Mai exact, spune el, aceasta este definiția focarului în România, valabilă de foarte multi ani, pentru gripă și alte boli transmisibile, și susține că riscul îmbolnăvirii există însă acesta este minim dacă se respectă cu strictețe regulile sanitare, în special purtarea corectă a măștii.





„Definiția focarului așa cum a fost prezentată de ministrul Sănătății este valabilă de mulți ani în România. Lucru pe care mai puțini îl cunosc. Este valabilă pentru gripă și pentru alte boli transmisibile: trei cazuri, trei cazuri înseamnă focar.Trei pentru că acesta a fost modul de lucru al școlilor din Franța de exemplu vreme de foarte multe luni. Franța, deși a avut un număr de infectări mult mai mare, nu a închis școlile deloc, a suspendat clasă cu clasă atunci când au apărut trei cazuri. Începând de săptămâna trecută în Franța s-a renunțat la regula celor trei cazuri. Dacă sunt 6-7 cazuri de infectare într-o clasă, atunci cei 6 sau 7 elevi intră în izolare, restul merg la școală. Spania de exemplu nu are trei are cinci cazuri. În România am considerat că o precauție în plus este necesară și pe seama disponibilității deficitare a testelor și pe seama nivelului de respectare a regulilor sanitare și s-a stabilit trei, nu cinci, nu nelimitat”, a declarat Cîmpeanu la Digi 24.







Întrebat despre părinții care nu-și trimit copiii la școlaă la apariția unui caz, ministrul a spus că aceștia trebuie să fie trecuți absent în catalog. El a precizat că în ordinul de ministru sunt stabilite clar excepțiile pentru scutirea de prezență fizică, mai exact dacă respectivul copil se află într-o stare vulnerabilă de sănătate.







„Dacă respectă regulile și poartă masca așa cum trebuie, nu sust contacți direcți potrivit metodologiei INSP. (...) Eu cred că da (trebuie să li se pună absențe celor care nu vin la apariția unui caz -n.r.). Școla se desfășoară cu prezență fizică, nu există o decizie oficială de suspendare a activității cu prezență fizică în acea clasă li se trec absențe”, a spus el.







Întrebat ce se întâmplă acum când este sezonul virozelor care se manifestă așa cum se manifestă precum Covidul, ce se întâmplă, Cîmpeanu a spus că părinții trebuie să anunțe dirigintele sau învățătorii că există simptome specifice, să nu-l trimită la școală, caz în care nu se vor pune absențe.







„Din ce am înțeles de la specialiști, dna doctor Stăncel, spre exemplu, cu o experiență și o competență absolut impresionantă în domeniu epidemiologic, putem spune și invers. Covidul se manifestă din ce în ce ca o gripă și nu gripa ca un Covid”, a mai spus Cîmpeanu.