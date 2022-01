Ce spune ministrul Educației despre testarea în școli. Testele de salivă vor fi disponibile din nou în maxim două săptămâni / Se va lua în considerare doar testul PCR pozitiv pentru suspendarea cursurilor cu prezență fizică

Mie îmi place să cred că peste o săptămână, două săptămâni maxim vom avea testele. Se fac eforturi în acest sens”, a mai precizat acesta.

„Sunt 100% pe aceeași lungime de undă cu Raed Arafat. Sun țări în care așa se face. Administrarea testelor se face în școală, nu de către profesori de multe ori, se autoadministrează de către elev, dar, într-adevăr, în fața cardrului didactic care nu intervine, dar raportează. Ionel, Gigel, Costel sunt negativi, Vasile este pozitiv. Deci există acest minim control. (...) Despre ce a spus Raed Arafat, sunt total de acord, ar fi un control mult mai bun și sunt convins că rezultatul ar fi altul cu privire la numărul de cazuri care sunt confirmate prin teste PCR identificate inițial prin teste de salivă”, a spus Cîmpeanu, la B1 TV





Amintim că în prezent, școala poate alege dacă adminsitrarea testelor de salivă se face acasă, de către părinți, sau în cadrul școlii, iar majoritatea covârșitoare au optat pentru administrarea lor acasă. Un test de salivă pozitiv ar trebui confirmat oficial printr-un test PCR, însă părinții nu optează întotdeauna pentru acest lucru.







Ce se întâmplă atunci când testul de salivă iese pozitiv



Rezultatul pozitiv trebuie anunțat la școală sau grădiniță iar unitatea de învățământ va raporta acest caz către DSP.



Șeful DSU, Raed Arafat, a precizat că dacă testul de salivă arată un caz pozitiv sau dacă copilul este simptomatic și testul de salivă este negativ, urmează un test PCR obligatoriu, pentru a depista dacă într-adevăr copilul este negativ, fiind simptomatic, sau pentru a confirma testul pozitiv.

Ce prevede ordinul comun ministerul Educației- ministerul Sănătății:



După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:

”Art. 6^1

În situația în care, în urma testării cu test rapid antigen non-invaziv efectuat din proba de salivă, conform Instrucțiunii Ministerului Sănătății nr. CAZ/4216/19.11.2021, rezultatul este pozitiv, se aplică dispozițiile protocolului privind managementul cazului cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen non-invaziv efectuat din proba de salivă, prevăzut la punctul VI din anexa la prezentul ordin.

Preșcolarul/elevul cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen non-invaziv efectuat din proba de salivă, conform alin. (1), continuă activitatea didactică în regim online și poate relua cursurile cu prezență fizică după prezentarea rezultatului certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore.

Preșcolarul/elevul care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore, reia cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la data rezultatului pozitiv obținut la testul rapid antigen non-invaziv efectuat din proba de salivă.

Consiliul de administrație al unității de învățământ decide dacă testarea cu teste rapide antigen non-invazive efectuate din proba de salivă se efectuează în unitatea de învățământ sau la domiciliu, sub supravegherea părintelui/reprezentantului legal.

În situația în care consiliul de administrație al unității de învățământ stabilește că procedura de testare cu teste rapide antigen non-invazive efectuate din proba de salivă este efectuată în unitatea de învățământ, este necesar acordul părintelui/reprezentantului legal al preșcolarului/elevului minor, acord exprimat conform formularului elaborat de Ministerul Sănătății.

În situația efectuării testării cu teste rapide antigen non-invazive efectuate din proba de salivă la domiciliu, sub supravegherea părintelui/reprezentantului legal, rezultatul testării se comunică de îndată, în scris sau electronic, unității de învățământ, respectiv persoanei responsabile desemnate conform art. 11.

Protocolul în cazul rezultatului pozitiv la un test pe bază de salivă

VI. Protocoale, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

”5. Protocolul privind managementul cazului cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen non-invaziv efectuat din proba de salivă:

persoanele responsabile din cadrul unității de învățământ vor realiza testarea preșcolarilor/elevilor în conformitate cu Instrucțiunea Ministerului Sănătății nr. CAZ/4216/19.11.2021 și vor putea fi instruite de echipe de voluntari formate din medici, studenți la facultățile de medicină, asistenți medicali și alte categorii de personal cu competențe în domeniul medical, sub coordonarea DSP/DSPMB;

persoanele responsabile din cadrul unității de învățământ se vor informa corespunzător în ceea ce privește procedura aplicabilă colectării testelor cu rezultat pozitiv, acestea fiind considerate deșeuri medicale cu potențial infecțios. În situația colectării testelor cu rezultat pozitiv la nivelul unităților de învățământ, acestea se vor arunca în coșuri de gunoi prevăzute cu capac și pedală prevăzute cu sac de gunoi, și vor fi colectate și eliminate pe un circuit separat, conform prevederilor OMS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale. Întreaga procedură va fi încheiată cu dezinfecția corectă a mâinilor;

în cazul preșcolarilor/elevilor cu rezultat pozitiv la un test rapid antigen non-invaziv efectuat din proba de salivă în unitatea de învățământ, se aplică prevederile pct. 4. Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19;

în cazul preșcolarilor/elevilor cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen non-invaziv efectuat din proba de salivă la domiciliu, părinții/reprezentanții legali au obligația de a comunica în scris sau electronic, unității de învățământ, respectiv persoanei responsabile desemnate conform art. 11 rezultatul testului;

unitatea de învățământ raportează DSP/DSPMB cazurile cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen non-invaziv efectuat din proba de salivă în vederea asigurarii testarii lor prin test certificat antigen rapid sau RT-PCR;

unitatea de învățământ păstrează evidența preșcolarilor/ elevilor testați pozitiv la testul rapid antigen non-invaziv efectuat din proba de salivă. Când trec școlile în online



Potrivit ordinului comun, se ia în considerare rata de vaccinare raportată vineri, astfel că trecerea în online ar urma să se facă de luni, 17 ianuarie pe baza raportărilor de vineri, 14 ianuarie, adică odată cu începerea semestrului al doilea, în cazul în care nu apar alte modificări între timp.

"Articolul 3 din ordinul comun Ministerul Educaţiei - Ministerul Sănătăţii se raportează la rata de vaccinare din ziua de vineri. Dacă rata de vaccinare în ziua de vineri este sub 60% şi rata de incidenţă a infectărilor este de peste 3 la mie, începând de lunea viitoare şcolile acelea intră în online. Repet, şcolile care îndeplinesc două condiţii simultan - rata de vaccinare mai mică de 60% şi funcţionează într-o localitate în care rata de infectare este mai mare de 3 la mie", a spus ministrul, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.



Acesta a precizat că este vorba şi despre grădiniţe.

Cîmpeanu a afirmat că, având în vedere că au fost schimbate regulile cu privire la durata carantinării, este nevoie şi de o updatare a ordinului comun al ministrului Educaţiei şi ministrului Sănătăţii cu noile reguli la nivel naţional.



"Având în vedere că la nivel naţional au fost schimbate regulile cu privire la durata carantinării este nevoie şi de o updatare a ordinului comun al ministrului Educaţiei şi ministrului Sănătăţii cu noile reguli la nivel naţional şi voi discuta cât se poate de repede cu ministrul Sănătăţii. Avem o colaborare foarte bună între Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii", a mai arătat Cîmpeanu.

Ce prevede acum ordinul comun privind funcționarea școlilor

Pe 19 noiembrie anul trecut, ordinul comun Ministerul Educației - Ministerul Sănătății a fost modificat așa încât orele sa se desfășoare cu prezență fizică acolo unde rata de infectare este de sub 3 la mie, chiar dacă rata de vaccinare a personalului nu atinge pragul de 60%.



Art. 3^2 Prin excepție de la dispozițiile art. 3^1, începând cu data de 22 noiembrie 2021, î n localitățile în care rata de incidență este sub 3/1000, activitățile didactice se pot desfășura cu prezența fizică în unitățile de învățământ preuniversitar, cu respectarea strictă a normelor de protecție sanitară, independent de procentul de vaccinare a personalului din unitatea de învățământ.

(2) În situația prevăzută la alin (1), consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar emit decizia privind reluarea cursurilor cu prezență fizică prin raportare la rata de incidență, publicată pe site-ul Ministerului Educației, cu informarea inspectoratelor şcolare judeţene/ISMB. Ulterior, ministrul Educației a precizat și că școlile și grădinițele pot trece în sistem față în față prin decizie proprie încă din ziua imediat următoare scăderii ratei de incidență sub 3 la mie, nu este nevoie să aștepte ziua de vineri ca zi de referință pentru săptămâna următoare. Precizările erau făcute în contextul în care ratele de infectare erau pe trend descendent.



“Școlile și grădinițele pot trece în sistem față în față prin decizie proprie, încă din ziua imediat următoare scăderii ratei de incidență sub 3‰, prin hotărârea Consiliului de Administratie al unității de învățământ, cu informarea ISJ/ISMB.

In acest sens, începând de astăzi, 24 noiembrie, Ministerul Educației publica zilnic pe site rata de incidență pentru fiecare localitate în parte.

Conform Ordinului comun ME-MS nr. 5338/2021, cu modificările și completările ulterioare, trecerea de la sistemul online la cel cu prezență fizică nu mai este condiționată de raportarea la ziua de vineri a fiecărei săptămâni. Ziua de vineri a rămas ca zi de referință doar pentru rata de vaccinare a personalului din învățământ, criteriu valabil pentru localitățile în care rata de infectare este mai mare de 3/1000.

Totodată, fac din nou apel la respectarea tuturor regulilor de protectie sanitară în școli și grădinițe”, a transmis Cîmpeanu jurnaliștilor acreditați pe 24 noiembrie. Articolul din ordinul comun din 5 noiembrie:

Art. 3^1 ,,(1) Începând cu data de 08 noiembrie 2021, reluarea cursurilor cu prezența fizică se realizează pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent de minimum 60% din personal este vaccinat.

(2) Începând cu data de 08 noiembrie 2021, reluarea cursurilor se face în regim online pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent mai mic de 60 % din personal este vaccinat.

(3) Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar emit decizia privind modalitatea de reluare a cursurilor, în conformitate cu alin (1) și alin (2), cu informarea inspectoratelor școlare județene/ISMB.

(4) Trecerea de la scenariul online la scenariul cu prezență fizică se face prin decizia consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, cu informarea inspectoratelor școlare județene/ISMB, în situația atingerii procentului de 60% menționat la alin (1).

(5) Decizia prevăzută la alin (4) se ia prin raportare la fiecare zi de vineri, conform situației privind personalul vaccinat, publicată și actualizată săptămânal pe site-ul inspectoratului școlar județean/ISMB.

(6) Prin excepție de la dispozițiile alin (1) și alin (2), unitățile de învățământ special reiau cursurile începând cu data de 08 noiembrie 2021 cu prezența fizică.” Când se suspendă cursurile cu prezență fizică

Suspendarea cursurilor cu prezență fizică în unitățile de învățământ preuniversitar/ conexe se dispune, în condițiile art. 2 și art. 3, pentru o perioada de 14 zile la apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ antepreșcolar/ preșcolar sau clasă de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal.

La data suspendării cursurilor pentru 50% din totalul grupelor/claselor, se suspendă activitatea cu prezența fizică la nivelul întregii unități de învățământ, pentru o perioada de 14 zile. Măsura suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/ instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB.

Măsura suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/ instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB. La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul grupei/clasei sau unității de învățământ, înainte de îndeplinirea condițiilor de la alin (2). Măsura suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/ instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB

Cursurile pentru grupa/clasa suspendată se pot relua cu prezență fizică începand cu a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv, pentru elevii care prezintă rezultatul certificat negativ al testului antigen rapid sau RT-PCR realizat în ultimele 24 de ore. Elevii care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, reiau cursurile cu prezență fizică dupa 14 zile de la suspendarea acestora.



Prin excepție de la prevederile alin (1), elevii claselor VII- XII/XIII, vaccinati împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare precum și elevii care au fost confirmati pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului pozitiv, pot continua cursurile cu prezența fizică.

„Ar fi fost bine să existe și teste în școli. Vor fi. Dacă nu se clarifică cu lotul 1, cu contestațiile, care de la una s-a ajuns la trei, sigur se va rezolva cu achiziția pentru lotul 2 și vor fi teste în școli. Din fericire, înțeleg că blocată fiind licitația la lotul 1, ne îndreptăm către termenele disponibile pentru licitația lotului 2", a spus Sorin Cîmpeanu marți seară, la Digi24.

Întrebat despre un caz în care un părinte a anunțat școala că fiul său are trei teste antigen pozitive, însă cursurile la clasă nu au fost suspendate pentru că este nevoie de un rezultat oficial, ministrul a precizat:

„Confirmarea trebuie făcută, conform unui ordin de ministru în prezent, printr-un test antigen rapid sau printr-un test PCR. Ordinul de ministru va trebui să fie actualizat, fie și pentru actualizarea perioadelor de carantinare, care nu mai sunt două săptămâni, sunt 5, 7, respectiv 10 zile. Odată cu actualizarea acestui ordin de ministru – am discutat cu Ministerul Sănătății – vor fi luate în considerare doar testele confirmate prin PCR."

El a continuat afirmând că testarea nu poate fi obligatorie, în lipsa unui cadru legal.

„Testarea nu este obligatorie. Pentru a fi obligatorie este nevoie de o lege. Lege nu există. Nu poți impune testarea cu titlu „obligatoriu" printr-o ordonanță de urgență, printr-o hotărâre de guvern sau printr-un ordin de ministru. Doar printr-o lege. Lege nu există. Chiar dacă profesorii vor avea disponibilitatea și sper că vor avea această disponibilitate să accepte testarea în școală pentru a elimina aceste suspiciuni: „cele trei teste sunt sau nu sunt", să fie făcute sub supraveghere cadrului didactic, în clasă, fără implicarea cadrului didactic. Copiii știu deja să și le administreze singuri. Sunt convins că un cadru didactic cu experiență poate gestiona acest lucru."