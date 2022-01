Cîmpeanu afirmă că plata orelor remediale pentru luna mai ar putea fi făcută luna viitoare

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a afirmat la Digi 24 că plata orelor remediale pentru luna mai a anului trecut ar putea fi făcută luna viitoare, menţionând însă că rapoartele trebuie verificate. "Există acest proces foarte greoi de verificare, trebuie să facem ceva cu această birocraţie şi cu această alfabetizare funcţională", explică el. "Am văzut cu ochii mei rapoarte care se finalizau cu 731 de lei care trebuie să fie plătiţi. De unde 731 de lei, când am anunţat un cuantum de 100 de lei pe oră?", adaugă Cîmpeanu, potrivit News.ro.





Cîmpeanu a afirmat, marţi seară, la Digi 24, răspunzând unei întrebări, că au fost plătite integral orele remediale pe luna aprilie, dar pe mai nu au fost achitate integral.





"Există acest proces foarte greoi de verificare, trebuie să facem ceva cu această birocraţie şi cu această alfabetizare funcţională. Am văzut cu ochii mei rapoarte care se finalizau cu 731 de lei care trebuie să fie plătiţi. De unde 731 de lei, când am anunţat un cuantum de 100 de lei pe oră? Un raport nu poate fi de 731 de lei, poate fi de 700, de 800, de 1.000... Şi totuşi am văzut rapoarte semnate de 731 de lei. Evident aberant", a relatat ministrul Educaţiei.





El a explicat că aceste rapoarte ajung la o unitate din cadrul Ministerului Educaţiei, unde se primesc "informaţii contradictorii".





"Rapoarte pentru aceeaşi persoană cu 731, cu 1.200 şi trebuie să verifice, iar acest proces de verificare este greoi şi, din păcate, pe măsură ce timpul trece şi obţinerea rezultatelor reale este din ce în ce mai greoaie", a adăugat Cîmpeanu.





Cîmpeanu a menţionat că termenul dat de el pentru plata orelor remediale pentru luna mai a fost depăşit de mult.





"Noul termen ar trebui să fie luna viitoare", a adăugat el.