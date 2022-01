INTERVIU Ziua Matematicii. Profesorul Radu Gologan: Matematica nu se învață pentru aplicațiile sale, ci pentru modul în care modelează gândirea / Nu cred că trebuie să se modifice programa, ci modul de predare

Exact. Am avut discuțiile acestea chiar cu oameni care au avut o carieră apropiată de matematică, care sunt ingineri informaticieni de vârsta mea, care spun că au învățat integrale și „unde mi-au folosit?” Da, dar fără să îți dai seama, acele exerciții ți-au folosit ca să ai niște judecăți formate în creier pe care le aplici în altă parte. Exercițiul matematic, cu integrale, cu ce o fi cât de complicat, nu este făcut ca să le folosești, mai ales acum când calculator îți poate da rezultatul. Problema este raționamentul pe care îl faci. Nu poți să fii inginer de calculatoare dacă tu nu înțelegi niște noțiuni abstracte de matematică.

Inclusiv pentru copii, joaca asta cu tabla înmulțirii, pe care trebuie să o învețe pe dinafară, este utilă. Plăcerea de a se juca cu numerele este primul semn de talent spre un domeniu în care folosești matematica.

Olimpiada de Matematică, organizată din nou cu Ministerul Educației

„Noi discutăm și am discutat să colaborăm în continuare, nu avem nimic împotrivă. Sigur că am putea să o facem separat, pentru că Societatea este cea nominalizată de către board-ul internațional pentru organizare, ministerul o sprijină financiar. Societatea este cea acare a organizat olimpiada internațională din 1959. Dar dacă ministerul nu o face, ne putem descurca singuri. Dar am discutat să colaborăm.







Noi am organizat anul trecut pentru că ministerul a decis că olimpiadele nu se vor ține, și după noi s-au luat și chimia, informatica, fizica, biologia. Deci ceea ce a spus ministrul că România nu a participat la olimpiadele internaționale - ba chiar au participa, președinția ne-a cerut rezultatele ca să îi premieze pe copii, au fost lucruri făcute cu acceptul tacit al ministerului, dar fără implicarea lui. Dar noi ca Societate nu puteam opri o tradiție de 118 ani a olimpiadei de matematică.”





