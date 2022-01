Criza testelor de salivă în școli: Cum s-a blocat achiziția a 18,5 milioane de noi teste, ce contestații sunt și cum au ajuns IGSU și ONAC să fie date în judecată

De ce s-a blocat achiziția de teste de salivă în școli: Ce firme au depus până acum contestații / Miza - 550 milioane de lei

LOT 1- 18.500.000 buc cu termen de livrare 1-5 zile;

LOT 2- 18.500.000 buc cu termen de livrare 6-10 zile;

LOT 3- 18.000.000 buc cu termen de livrare 11-15 zile;

"Contestația a fost depusă luni de firma S&S Groupe Prodimpex SRL, dar astăzi a mai venit o contestație de la altă firmă - Iossocialmedia", a declarat joi, 6 ianuarie, pentru HotNews.ro Cornelia Nagy, președintele ONAC.

"Noi la negociere am avut factor de evaluare numărul de componente ale kitului, tot pornind de la discutiile din media, privind dificultatea în testare. Cu cât componentele erau mai puține cu atât punctajul era mai mare. Firma contestatoare susține că nu au fost bine numărate componentele kitului de testare din oferta sa, deci cere reevaluarea tehnică a ofertei, și acuză și aspecte anticoncurentiale.



În punctul de vedere pe care l-am trimis deja la CNSC, noi susținem că nu există aspecte anticoncurențiale și că numărul de componente din oferta acestei firme a fost numărat corect.

Mâine (vineri, 7 ianuarie) este termenul limită de depunere a cauțiuniii de către S&S Groupe Prodimpex. Dacă firme nu depune cauțiunea, atunci contestatia nu va fi judecată pe fond și se va respinge de către CNSC, iar dacă firma depune cauțiunea, continuă judecata pe fond și decizia CNSC.", a declarat pentru HotNews.ro Cornelia Nagy.

Cât privește cea de-a doua contestație venită astăzi, șefa ONAC spune că a primit pe mail de la conducerea Iossocialmedia și o notificare.







În notificarea primită, mai spune șefa ONAC, firma susține că nu va achita cauțiunea necesară validării contestației, pe motiv că urgența sanitară ar fi mai presus de interesul comercial, contestația fiind doar 'un demers formal pentru a sublinia neregulile în demararea licitației și a atrage atenția insituțiilor care controleaza ONAC.'

IGSU și ONAC, date în judecată de o altă firmă care a câștigat o procedură similară și are pe stoc peste 2 milioane de teste de salivă

"DDS Diagnostic a furnizat toate documentele necesare, documente care demonstrează că livrarea a fost întârziată 30 de ore din motive imprevizibile și în afara posibilității de control a companiei, cauzate de apariția noii tulpini Omicron.



Camera de Comerț și Industrie a României , autoritatea legală în domeniu, a emis în acest sens Avizul privind existența cazului de forță majoră pentru această situație, aviz legal, nerecunoscut de DSU - IGSU , care a invocat motive procedurale, birocratice, fără legătură cu starea de fapt.

, autoritatea legală în domeniu, , care a invocat motive procedurale, birocratice, fără legătură cu starea de fapt. După 30 de zile, în 5 ianuarie 2022, DDS Diagnostic a reușit să obțină o întâlnire la nivelul conducerii IGSU, care a fost neconcludentă. Reprezentanții IGSU încă nu au acceptat argumentele raționale pentru rezolvarea crizei, în contextul în care, chiar în timpul audienței, șeful DSU a anunțat public că nu vor fi teste în școli și că nu există stocuri.

Reprezentanții IGSU încă nu au acceptat argumentele raționale pentru rezolvarea crizei, în contextul în care, chiar în timpul audienței, șeful DSU a anunțat public că nu vor fi teste în școli și că nu există stocuri. DDS Diagnostic precizează că testele sunt încă în București și criza poate fi astfel depășită. Testele sunt gata de livrare de îndată, în interesul elevilor, cadrelor didactice și funcționării sistemelor de educație și de sănătate, în efortul de a limita răspândirea pandemiei.

DDS Diagnostic a informat despre situație autoritățile Statului Român: Președinție, Prim Ministru, Ministru de Interne, Ministrul Sănătății, Ministrul Educației, ONAC, DSU-IGSU.", se arată în comunicatul companiei.

1. nu-și primește banii de la IGSU pentru marfa produsă și cumpărată

2. i se va trage din cont și garanția de bună execuție de circa 1 milion de lei

3. i s-a emis un certificat negativ de către IGSU în urma întârzierii și rezilierii contractului, iar acest lucru ar putea face ca la alte licitații publice alte instituții să îi respingă oferta.

"Acum toate cele peste 2 milioane de teste sunt blocate pe stoc. Din fericire ele expiră în octombrie 2023 și dacă nu vom găsi o înțelegere amiabilă cu IGSU le vom vinde pe piața liberă sau la export.", a mai spus Cosmin Lixandru.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a anunțat miercuri după ședința de Guvern că achiziția privind testele COVID din salivă pentru școli a fost contestată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) de către una din firmele participante, motiv pentru care nu mai poate fi semnat niciun contract până la decizia acestei prime instanțe.Mai mult, acesta a atenționat asupra unei posibile noi probleme: China intră în Noul An, ceea ce înseamnă vacanță de 3-4 săptămâni, și cum majoritatea testelor vin din această țară, e posibil să fie și probleme pe lanțul de aprovizionare și transport.HotNews.ro a vorbit joi cu șefa ONAC, Cornelia Nagy, pentru a afla ce s-a întâmplat la achiziția acestor teste.a fost de altfel prezentat public pe site-ul ONAC încă din 3 ianuarie 2022. Este vorba de o achiziție estimată la, împărțită în 3 loturi. Mai exact achiziția a, valoarea unui test fiind estimată la 10 lei.Cele 55 milioane de teste sunt împățite astfel:Problema apărută este la Lotul 1, care era și cel cu livrarea cea mai rapidă. De altfel, pentru acest lot au fost desemnați și câștigătorii. Din 15 oferte, au fost desemnați 4 câștigători:Locul 1 - SC RCV Medical Health SRL pentru o cantitatea ofertată de 540.000 buc.Locul 2 - SC Sinofarm Romania SRL pentru o cantitate ofertată de 4.000.000 buc.Locul 3- SC Best Achiziții SRL pentru o cantitate ofertată de 10.000.000 buc.Locul 4- Asocierea SC NMD ZET Zone SRL si Sinofarm DOO Beograd pentru o cantitate ofertată de 4.000.000 buc.Aceasta nu este însă singura procedură de licitație pentru achiziția de teste de salivă pentru școli. O procedură similară a fost demarată anul trecut și nici aceasta nu a fost lipsită de probleme.Așa se face că declarațiile făcute cu o zi în urmă de șeful DSU Raed Arafat privind suspendarea achiziției de noi teste, faptul că IGSU nu are stocuri de teste de salivă și întârzierile care ar putea avea loc pe lanțul de aprovizionare și transport în perioada următoare în contextul în care China intră în noul an, au atras joi reacția firmei DDS Diagnostic.DDS Diagnostic subliniază într-un comunicat transmis către media că ", contractate de DSU-IGSUde DDS Diagnostic, pe bază de competiție deschisă și transparentă,Ca urmare a acestei situații, distribuția de teste în școli a fost amânată, cu riscurile aferente privind infectarea copiilor., a explicat că deși firma este producător național de astfel de teste, având linii de producție la Călărași și București, poate produce câteva sute de mii de teste pe lună, nu milioane de teste într-un timp scurt cum s-a solicitat în licitația pe care a câștigat-o.Producătorii pot închiria linii de producție și aceasta a fost soluția aleasă și de DDS Diagnostic, care a făcut rost de restul de teste din Asia, însă problemele generate de pandemie au dus la întârzieri pe lanțul de transport - 30 de ore față de data la care ar fi trebuit făcută livrarea, motiv pentru care IGSU a reziliat contractul, spune Lixandru.Compania a promis că va livra, iar rezilierea contractului a pus firma în dificultate.De altfel atât șefa ONAC cât și Cosmin Lixandru au precizat pentru HotNews.ro că DDS Diagnostic a depus o nouă ofertă în lotul 3 al noii proceduri de achiție demarată de ONAC.O înțelegere amiabilă este însă departe de a se concretiza, firma dând deja în judecată IGSU și ONAC, dosar care a fost declinat acum la o altă secție a Tribunalului București și are un prim termen în data de 7 februarie 2022.