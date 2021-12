O petiție pentru extinderea vacanței de iarnă până pe 9 ianuarie și pentru gimnaziu și liceu a strâns 130.000 semnături/ Ministrul Educației: Pierderile trebuie recuperate prin cursuri, nu vacanță

Ce solicită autorii petiției

Cerem așadar Ministerului Educației să ia în considerare aceste aspecte și să extindă vacanța de iarnă până în 9 ianuarie 2022 pentru toți elevii.”





Când se întorc elevii din vacanța de Crăciun



Cursurile din anul 2021 se vor finaliza pe data de 23 decembrie, astfel că 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, este prima zi a vacanței de iarnă. Vacanța de Crăciun era programată să fie și vacanța intersemestrială, însă după decalarea semestrului al doilea, acest lucru nu mai este valabil.



Vacanța de Sărbători se încheie pe 9 ianuarie pentru copii de grădiniță și clase primare și pe 2 ianuarie pentru elevii de gimnaziu și liceu.



Astfel, elevii de gimnaziu și liceu reiau cursurile pe 3 ianuarie 2022, iar cei mici pe 10 ianuarie.

Ce mesaj a transmis miercuri Sorin Cîmpeanu jurnaliștilor:„Am luat act de unele solicitari de extindere a vacanței. Răspunsul asumat este următorul :1. Avem un grafic de invatamant/structura a anului școlar aprobata prin OM 5549/5 nov.2021 discutat in Comisia de Dialog Social in care au fost prezenți și reprezentanții elevilor, și ai părinților, și ai profesorilor.2. Avem solicitări exprese, temeinic justificate, de a nu schimba datele de examen (Evaluare Nationala și BAC)3. Avem solicitari justificate de asigurare a predictibilitatii in educatie.4. Avem recunoașterea faptului ca in educatie s-au înregistrat pierderi mari ce trebuie recuperate prin zile de cursuri, și nu de vacanță.””Prin această petiție cerem Ministerului Educației să extindă vacanța de iarnă până în 9 ianuarie 2022 pentru toți elevii (deci și pentru cei din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal).Momentan, conform ultimului ordin de ministru, vacanțele elevilor sunt planificate astfel:* vineri, 24 decembrie 2021 — duminică, 2 ianuarie 2022, vacanță pentru toate clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal;* vineri, 24 decembrie 2021 — duminică, 9 ianuarie 2022, vacanță pentru grupele/clasele din învățământul preșcolar și primar.De ce este important?1) Potrivit Convenției asupra Drepturilor Copilului, adoptată de ONU în 1989:- fiecare copil are dreptul la odihnă şi la timp liber, dreptul de a participa la jocuri şi la activităţi recreative proprii vârstei sale;- fiecare copil are dreptul la protecție împotriva oricărei forme de exploatare;- fiecare copil are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge și de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept;- fiecare copil are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială;- fiecare copil are dreptul să crească alături de părinții săi.2) Există familii în care un copil este în ciclul gimnazial, iar celălalt este în ciclul primar. Conform ordinului actual de ministru, ei ar avea vacanțe diferite (primul până în 3 ianuarie, celălalt până în 9 ianuarie), ceea ce îngreunează planificarea activităților în familie. Revenirea la vacanța unitară de iarnă pentru toți copiii ar rezolva această problemă.3) Finalul de semestru este dificil pentru elevi, fiind încărcat cu teste, teze, lucrări, proiecte, referate - toate într-un ritm alert, cauzat de durata scurtă a semestrului. Așadar, o vacanță cu timp suficient pentru odihnă și recreere, fără teme, ar fi extrem de benefică.4) Extinderea vacanței de iarnă pentru toți copiii până în 9 ianuarie 2022 ar permite acestora să petreacă mai mult timp în aer liber, practicând sporturi de iarnă, pentru îmbunătățirea sănătății fizice și psihice.5) Există familii care și-au planificat de mult timp excursii pentru ianuarie 2022 (au și plătit avans) . Acordarea dreptului la vacanță unitară de iarnă le-ar permite acestora să beneficieze de excursiile pe care deja și le-au programat. Altfel vor pierde atât banii plătiți deja, cât și zilele de concediu pentru care au muncit întreg anul.6) În octombrie 2021 elevilor din sistemul public le-a fost impusă o vacanță de două săptămâni, pe când cei din sistemul privat au putut să își continue studiile în sistem online. Acest lucru a avut ca efect modificarea structurii semestrului și realizarea activităților de evaluare în perioada sărbătorilor de iarnă, care astfel, în loc să fie pentru odihnă, deconectare şi celebrare religioasă sau în familie, s-a transformat într-o perioadă de stres şi de oboseală, atât pentru copii, cât şi pentru părinţii lor. Această decizie a guvernului a creat o inechitate inutilă față de elevii din sistemul public, care nu a făcut decât să accentueze și mai mult lipsa de socializare și de activităţi tipice copilăriei ce exista deja din pricina pandemiei.7) Mulți părinți care lucrează în străinătate și-au luat concediu două săptămâni cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pentru a veni în țară și a petrece timp cu copiii lor.8) Există familii care sărbătoresc Crăciunul de rit vechi, în 7 ianuarie, ceea ce nu va mai fi posibil dacă elevii ar relua cursurile în 3 ianuarie.9) Vacanța intersemestrială a fost deja eliminată și înlocuită cu vacanța forțată din toamnă, ceea ce a luat copiilor dreptul de a se bucura cu adevărat de sporturile de iarnă.