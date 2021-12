Huawei investește în studenți. Doi dintre ei au reprezentat România la prima ediție a Huawei Talent Summit din Europa

Huawei a celebrat pentru prima oară anul acesta talentele din industria ICT (Tehnologia Informației și Comunicațiilor) aducând laolaltă oameni cu idei remarcabile din Europa. Huawei Talent Summit a avut loc în Helsinki, Finlanda, la finalul săptămânii trecute. În cadrul evenimentului au fost invitați participanți din cadrul programului Seeds for the Future, program care are scopul de a integra cât mai mulți studenți în industria ICT. România a fost reprezentată de doi studenți.







Motivul pentru care a fost aleasă această țară, după cum spune Kenneth Fredriksen, Executive Vice President Huawei CEE and Nordic este acela că Finlanda are unul dintre cele mai bune sisteme de educație care pune preț pe excelență: “profesorii și studenții de aici îmbrățișează un mediu de cooperare, mai degrabă decât competiție, care este, de asemenea, conceptul principal al programelor de dezvoltare a talentelor Huawei în Europa”.







Kenneth Fredriksen - Executive Vice President Huawei CEE and Nordic







Finlanda este și una dintre cele mai digitalizate țări la nivelul statelor membre UE, clasându-se pe primul loc pentru capitalul uman al competențelor digitale în indicele Economiei și Societății Digitale, ( DESI ) stabilindu-și rolul de lider digital european.







Întreprinderile finlandeze oferă instruire în competențe digitale și totuși întâmpină dificultăți în a angaja specialiști în ICT. Din nefericire există o lacună severă a specialiștilor din domeniul ICT în Europa. Potrivit Busolei pentru dimensiunea digitală a Europei propusă de Comisia Europeană, până în 2030 ar trebuie să existe aproximativ 20 milioane de specialiști ICT angajați în UE însă doar aproximativ 42% dintre europeni au abilități digitale de bază.





“Doar 3,8% dintre absolvenții universităților și 4,9% dintre absolvenții studiilor postliceale studiază domeniul ICT, comparativ cu 24,6%, respectiv 22% dintre studenții cu educație superioară care aplică pentru facultăți de business și administrație, respectiv drept”, spune Kenneth Fredriksen.





Având în vedere faptul că Pandemia a accelerat în ultimii 2 ani digitalizarea la nivel global cu aproximativ 7 ani și că transformarea digitală a industriilor reprezintă cheia pentru a debloca potențialul creșterii economice în viitor, devine tot mai clar că nevoia de specialiști în domeniul tehnologiilor este una stringentă.







Programul “Seeds for the Future” organizat de Huawei are ca scop dezvoltarea talentelor locale în domeniul ICT permițând studenților să învețe despre tehnologiile avansate și să câștige experiență la prima mâna discutând cu experți ai companiei.







Marco Xu, VP Huawei CEE & Nordic Region și Director al departamentului de Relații publice spune că “după mai bine de 20 de ani în industria ICT din Europa, Huawei crede că este foarte important să introducă noile tehnologii tinerilor și să le arate cum știința și tehnologia pot schimba lumea în care trăim”.





Marco Xu - VP Huawei CEE & Nordic Region







Seeds for the Future a fost implementat pentru prima oară în 2008. În cei 13 ani de activitate în Europa, 3.500 de studenți au beneficiat de acest program.







Odată cu Pandemia de Covid-19, majoritatea activităților s-au mutat online. Datorită posibilităților tehnologiei existente, Huawei a înregistrat recorduri în ceea ce privește numărul studenților participanți, respectiv 500 de studenți în 2020 și 900 de studenți în 2021.







Prima ediție Huawei Talent Summit din Europa a fost dedicată studenților din programul Seeds for the Future la care au participat inclusiv doi reprezentanți ai grupelor de anul acesta din România. Silviu Gora și Albert Căpătan sunt studenți ai Facultății de Antreprenoriat și Ingineria Managementului în Afaceri din cadrul Universității Politehnică București.







Stânga - Albert Căpătan, dreapta - Silviu Gora





R: Ce a însemnat pentru voi experiența Seeds for the Future?







Silviu Gora: Seeds for the Future a fost o experiență “eye-opening” care mi-a oferit noi perspective asupra modului în care, chiar din poziția unui tânăr student, putem avea impact și putem îmbunătăți lumea în care trăim prin intermediul tehnologiei.







Albert Căpătan: Am reușit să descopăr niște pasiuni noi legate de partea de inteligență artificială și nu numai. M-am putut dezvolta mai mult pe partea de telecomunicații și inginerie, în special. Având în vedere că profilul meu de la facultate este unul bazat mai mult pe partea de economie, mi-a prins foarte bine pentru că mi-a deschis mai mult mintea în direcția asta.







R: Cu ce informații ați rămas în urma acestei experiențe?







Silviu Gora: În cadrul programului, ne-au fost puse bazele sectorului de ICT și astfel am ajuns să înțeleg viitoarea aplicabilitate a inteligenței artificiale și a cloud computing, cât și impactul pe care îl va avea tehnologia 5G în IoT (Internet of Things).







Albert Căpătan: Foarte multă informație pe partea tehnică, plus faptul că am fost lider de echipă m-a ajutat să-mi dezvolt skill-urile de comunicare și conducere. Am învățat foarte mult despre Machine Learning, adică Siri, Bixby și așa mai departe, cum sunt ele dezvoltate. Am înțeles că nu au puterea de a se dezvolta singure, adică sunt strict bazate pe codurile în care le-ai implementat. Pe lângă toate astea am reușit să mă apropii de oameni cu același nivel de interese și să nu mai zic de experiența frumoasă de care am avut parte.







"În lumea digitală nu vei ajunge niciodată la un capăt când vine vorba despre învățat. Învățatul continuu este cheia pentru a reuși și a rămâne competitiv într-o lume digitală iar capacitatea de a fi autodidact e mai importantă ca niciodată”, concluzionează Kenneth Fredriksen.





“În următorii 5 ani vom investi 20 milioane de euro în programul Seeds for the Future de care vor beneficia 8.500 de studenți”, completează Marco Xu.







Pentru a promova dezvoltarea tinerilor din industria ICT din Europa, Huawei plănuiește să angajeze în următorii trei ani 2.000 de tineri începători.