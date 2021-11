Încă o petiție pentru renunțarea la teze pe semestrul I, cu peste 20.000 semnături: Consiliul Național al Elevilor cere introducerea unui algoritm pentru funcționarea școlilor

„Dacă am face o petiție pentru eliminarea impozitelor și amenzilor, s-ar putea să strângă aproape 20 milioane de semnături. Acest lucru ar însemna că trebuie eliminate impozitele și amenzile înlocuite cu simple avertismente?” se întreabă Cîmpeanu în poziția oficială publicată pe edu.ro.





Și Federația națională a părinților ceruse la începutul lunii renunțarea la tezele de la finalul semestrului, acuzând faptul că a fost o perioadă scurtă de predare, fragmentată de vacanță și de perioade de școala online.





Ce vrea Consiliul Național al Elevilor

Redăm textul petiției mai jos:



„Vă solicităm introducerea unui algoritm de calcul care să stea la baza deciziei privind funcționarea școlilor, suspendarea organizării tezelor în semestrul I al acestui an școlar și înlocuirea acestora cu evaluări sumative cu subiect unic pentru toate clasele, fără notare, cu feedback din partea profesorilor, testare periodică non-invazivă pentru toți elevii, posibilitatea testării antigen în afara programului școlar, dar și asumarea publică a faptului că un set de măsuri odată stabilite nu vor mai fi modificate peste noapte”, se arată în textul petiției CNE.Este a doua petiție a elevilor privind renunțarea la teze. În urmă cu două săptămâni, o campanie postată pe platforma declic.ro pentru renunțarea la teze anul acesta strângea nu mai puțin de 300 de mii de semnături și în prezent are 388.360 de semnături.Ministerul Educației a reacționat la acea petiție printr-un text semnat de ministrul Sorin Cîmpeanu și ulterior printr-o postare a secretarului de stat Sorin Ion.„De prea multe ori, elevii au trebuit să se adapteze unor măsuri luate peste noapte. Au aflat, de la o zi la alta, că vor merge la școală sau, din contră, că va trebui să participe la orele de curs din propria cameră. Au simțit pe pielea lor că tehnologia este doar un instrument complementar educației, nu un înlocuitor al ei.Profesorii au fost nevoiți să se adapteze acelorași condiții, creându-și un nou mod de lucru, fără să fi primit vreo pregătire profesională în acest sens.Stările de nesiguranță și de incertitudine trebuie să dispară. Elevii, părinții și profesorii nu mai înțeleg nimic din măsurile schimbate peste noapte.Consiliul Național al Elevilor, unica structură de reprezentare a elevilor din România, alături de toți semnatarii petiției, vă cerem să nu mai luați măsuri din scurt, fără consultare, fără bază științifică, astfel încât să bulversați un întreg sistem.De aceea, vă solicităm introducerea unui algoritm de calcul care să stea la baza deciziei privind funcționarea școlilor, suspendarea organizării tezelor în semestrul I al acestui an școlar și înlocuirea acestora cu evaluări sumative cu subiect unic pentru toate clasele, fără notare, cu feedback din partea profesorilor, testare periodică non-invazivă pentru toți elevii, posibilitatea testării antigen în afara programului școlar, dar și asumarea publică a faptului că un set de măsuri odată stabilite nu vor mai fi modificate peste noapte.Stimați decidenți,Imaginați-vă că sunteți un elev de clasa a X-a în anul 2021. Ați susținut Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a într-un context pandemic, fără precedent, neștiind dacă anul școlar va fi înghețat sau dacă se vor anula examenele. În clasa a IX-a, nu ați reușit să vă cunoașteți colegii, pentru că mai mult de jumătate din an s-a desfășurat într-un sistem online care a limitat considerabil orice urmă de interacțiune umană. Acum, în clasa a X-a, după doi ani de pandemie, aflați că se va merge la școală în format fizic în funcție de incidența localității, apoi vi se spune că deschiderea școlii depinde de vaccinarea profesorilor și că veți susține teze, deși o bună parte din acest semestru s-a desfășurat în sistem online. Ce sentimente vă încearcă? Cum ați trata această situație?Politicienii au uitat cine e principalul beneficiar al educației: elevii. Au încercat să scape de responsabilitate, pasând atribuțiile dintr-o parte în alta. Nici măcar astăzi, după doi ani de pandemie, nu avem un set de măsuri clare ce ar asigura predictibilitatea decizională din unitățile de învățământ.Ministerul Educației și Ministerul Sănătății iau decizii fără să țină cont că perioada de adaptare a actorilor implicați este mult mai mare decât perioada de aprobare a unor noi măsuri.”