Ministrul Educației, reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Trei asociații de părinți și elevi cer renunțarea la vacanța forțată în învățământul de stat și trecerea la școala online

​​Trei asociații de părinți și elevi au depus o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării împotriva Ministerului Educației, acuzând că elevii din sistemul public sunt privaţi de dreptul la educaţie, pe când cei din sistemul privat îşi pot continua studiile în sistem on-line. Aceștia cer ca vineri, la şedinta CNSU să anuleze vacanţa forţată din sistemul public de învăţământ iar de luni şcolile care pot desfaşura orele online să îşi reia cursurile în acest format.



„Constatăm că Ministerul Educației și Guvernul României facilitează o mare inechitate: elevii din sistem privat pot continua școala online în timp ce milioane de elevi din sistem public stau în vacanță forțată, deși cea mai mare parte ar putea să își continue studiile în format online, cu stabilirea de măsuri compensatorii pentru cei afectați de lipsa de infrastructură, afirmă cele trei asociații,” într-un comunicat de presă.





„Solicităm pe această cale autorităţilor care se fac vinovate de această discriminare să remedieze de urgenţă situaţia si vineri, 29 octombrie, la şedinta CNSU să anuleze vacanţa forţată din sistemul public de învăţământ iar de luni, 1 noiembrie şcolile care pot desfaşura orele online să îşi reia cursurile în acest format.”

Asociaţia Mame pentru Mame, Federaţia Părinţilor şi Aparţinătorilor Legali (FePal) și Asociaţia Elevilor din Constanţa anunță că au depus plângere la CNCD împotriva Ministerului Educației reprezentat de Ministrul Educaţiei Interimar Sorin Cîmpeanu, Secretarului de Stat Raed Arafat, Coordonatorul CNSU și Guvernului României reprezentat de Premierul Interimar Florin Cîţu.

„Considerăm că este o discriminare inacceptabilă faptul că autorităţile au decis exercitarea dreptului la educaţie în condiţii inegale, având în vedere ca elevii din sistemul privat vor dobândi mai multe informaţii, pe de-o parte, iar pe de altă parte le este asigurată şi o predictibilitate şi o previzibilitate cu privire la parcursul educational, pe când cei din sistemul public nu se pot bucura de aceleaşi condiţii de învăţământ, deşi peste 2 milioane de elevi din școlile de stat au demonstrate deja că pot învăţa şi în format online”, spun aceștia.



Ce mai spun aceștia în comunicatul transmis:

1. Alterarea brutală a procesului educaţional optim care prevede însuşirea noţiunilor predate din materie, fixarea lor şi evaluarea lor pe parcursul unor intervale de timp planificate conform curbei de învăţare

2. Mutarea activităţilor de recapitulare şi pregătire pentru teze (anunţate începând cu 3 ianuarie) în perioada sarbătorilor de Craciun ceea ce va transforma această perioada, una menită să fie pentru odihnă, deconectare şi celebrare religioasă sau în familie, într-una de stres şi de oboseală, atât pentru copii cât şi pentru părinţii lor. Considerăm acest efect al deciziei

Guvernului unul de o cruzime inutilă la adresa elevilor din sistemul public de învăţământ, având în vedere lipsa de socializare şi activităţi tipice copilăriei pe care au fost nevoiţi să o trăiască în ultimii doi ani din pricina pandemiei.

3. Afectarea şanselor elevilor din şcolile publice la examenele naţionale pentru admiterea la liceu sau pentru susţinerea Bacalaureatului şi a examenelor de intrare la facultate în raport cu elevii din şcolile private, din moment ce primii vor fi fost supuşi unui parcurs educaţional alterat pe când cei din urmă îşi vor fi continuat studiile conform planificării.

4. Pagube de ordin financiar prin tăierea efectivă a unei porţiuni semnificative din vacanţa de iarnă pentru care multe familii au planificat sejururi, excursii precum şi activităţi sportive de iarnă pentru care au fost achitate avansuri de plată la data la care a fost luată decizia impunerii acestei vacanţe cu recuperare din 3 ianuarie. Anularea acestor activităţi nu numai că îi privează pe copii de relaxarea şi mişcarea de care ar fi avut parte dacă ar fi participat la ele dar afectează şi bugetul familiilor lor deoarece avansurile nu mai pot fi recuperate la aceasta dată.

5. Lipsa de predictibilitate și impunerea unui control nedemocratic asupra vieții familiilor cu elevi în sistemul de învătământ de stat. Astfel, elevii din sistemul public sunt privaţi de dreptul la educaţie, pe când cei din sistemul privat îşi pot continua studiile în sistem on-line. Faptul că autorităţiile cu competenţe în domeniul educaţiei nu au reuşit să asigure tuturor copiilor din sistemul de stat condiţii pentru exercitarea dreptului la educaţie în mod egal în ultimii aproape 2 ani nu reprezintă o justificare obiectivă a situaţiei discriminatorii în care se află elevii celor două sisteme de învăţământ.

„Am cerut CNCD să constate că instituţiile care fac obiectul prezentei plângeri au săvârşit un act de discriminare grav împotriva elevilor din sistemul de educaţie publică, prin utilizarea unui standard dublu între școlile publice și cele private și impunerea unei vacanţe forţate, neplanificate şi care va fi decontată exclusiv de copiii din sistemul public din vacanţa de iarnă, ceea ce le afectează sănătatea psihoemoţională şi parcursul educațional sub mai multe aspecte:Prin aceasta discriminare Ministerul Educaţiei, CNSU şi Guvernul au încălcat în mod flagrat Constituţia României, Legea Drepturilor Copilului şi Legea Educaţiei Naţionale.Reamintim faptul că indiferent de forma de învățământ, sub aspectul tipului de organizare publică sau privată, pe care o urmează elevii din România trebuie să asigure în mod cât mai echitabil dreptul la educație mai ales că în România, statul alocă din bugetul de stat o finanțare standard per fiecare elev, care urmărește elevul indiferent de tipul de instituție de învățământ la care este înscris, publică și privată, conform prevederilor din Legea educației naționale nr.1/2011.Realizăm că traversăm o criză sanitară fără precedent și că România, în mod special, este unul dintre statele europene care resimte acut acum toate fisurile din sistemele esențiale ce nu ar fi existat dacă societatea românească ar fi realizat reformele necesare la timpul potrivit.Realizăm că suntem nevoiți să restrângem anume categorii de drepturi pentru a limita catastrofa de sănătate publică în care ne regăsim. Dar realizăm și că trebuie să facem tot posibilul pentru a nu pune povara acestor eșecuri ale societății românești asupra copiilor români. Evident, mai ales în acest context, echitatea în educație trebuie urmărită și promovată însă este momentul ca Ministerul Educației să își asume eșecurile punctuale în asigurarea accesului la școala online pentru unii elevi fără să penalizeze acei elevi, majoritatea în fapt, care au acces la școala online prin privarea tuturor elevilor din sistemul public de continuarea studiilor în acest format. Mai ales că face acest lucru în timp ce o permite elevilor din sistemul privat.”