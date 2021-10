Consiliul Elevilor cere corectarea hotărârii de guvern și să se permită suspendarea cursurilor și în școlile private: „Școlile private nu sunt un sistem paralel”

Consiliul Național al Elevilor denunță „atitudinea iresponsabilă” și „lipsa de coerență în măsuri”, care „generează o vădită discriminare”, în ceea ce privește impunerea vacanței de două săptămâni pentru toți elevii din România. Reprezentanții elevilor cer Ministerului Educației să propună modificarea de urgență a hotărârii de guvern, prin care să se permită suspendarea cursurilor și pentru școlile private.









„Ca urmare a declarațiilor Președintelui României, Klaus Iohannis, cu privire la impunerea unei vacanțe de două săptămâni pentru toți elevii din România, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a propus adoptarea acestei măsuri de către Guvernul României, printr-o hotărâre care să abiliteze Ministerul Educației modificarea structurii anului școlar în acest sens. Totuși, deși hotărârea CNSU prevede suspendarea cursurilor pentru toate unitățile de învățământ, inclusiv cele private, Guvernul nu a adoptat această prevedere și, deci, nici Ministerul Educației nu a făcut demersuri în acest sens”, arată Consiliul Național al Elevilor într-un comunicat remis duminică.



Reprezentanții elevilor își exprimă totodată „îngrijorarea cu privire la neglijența autorităților în ceea ce privește sănătatea publică a cetățenilor, având în vedere că elevii care studiază în unități de învățământ particulare își vor desfășura activitatea didactică cu prezență fizică în continuare, deși toate celelalte școli de stat vor fi în vacanță timp de două săptămâni”.



„Această atitudine iresponsabilă denotă, din nou, o lipsă de coerență în măsuri și o lipsă de viziune instituțională, care generează o vădită discriminare pentru sistemul de învățământ privat”, spun cei din Consiliul Național al Elevilor.



Ei solicită, astfel, „modificarea, în regim de urgență, a hotărârii de guvern și a ordinului ministrului educației cu privire la vacanța din perioada 25 octombrie - 5 noiembrie, astfel încât aceste acte normative să respecte reglementările din hotărârea CNSU nr. 91/2021 și să includă sub efectele juridice și școlile private”.



În caz contrar - spun reprezentanții elevilor -, „autoritățile centrale recunosc faptul că neglijează sănătatea elevilor și profesorilor din învățământul particular și închid ochii la o decizie oficială a autorităților sanitare, generând o discriminare fără precedent”.



„Totodată, aducem în vedere faptul că structura anului școlar ar trebui să fie aceeași pentru toate școlile, fără diferențiere între cele de stat și cele private”, mai spun elevii în comunicat.



„Din nou, suntem martorii unor măsuri fără cap și fără coadă - vacanță pentru toți, dar doar pentru unii! Astfel de erori sunt inadmisibile, iar Ministerul Educației are datoria de a propune de urgență adoptarea unei hotărâri de guvern care să o completeze pe cealaltă și prin care să se permită suspendarea cursurilor și pentru școlile private”, a declarat Silviu Morcan, președintele Consiliului Național al Elevilor.