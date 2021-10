Cîmpeanu: În perioada de vacanță vor fi achiziționate testele cu salivă / Mai mult de două săptămâni de vacanță nu pot fi compensate / De ce vacanță și nu școală online? Răspunsul ministrului

„În cele două săptămâni am fost asigurați că ONAC (Oficiul Național al Achizițiilor Centralizate - n.r.) va finaliza achiziția pentru cele 70 milioane de teste care au fost aprobate prin hotărârea CNSU” a anunțat ministrul interimar al Educației, într-o intervenție la B1 TV.











„În educație este nevoie de predictibilitate, din păcate evoluția epidemiologică nu este deloc predictibilă. Suntem departe de ceea ce speram cu toții, de rata de vaccinare care ne-ar fi putut ajuta să ținem sub control.

Vor fi și alte măsuri anunțate în urma ședinței CNSU și a ședinței de guvern care va valida măsurile, alături de cele care vizează școlile.

În cursul acestei perioade vom avea consultări cu reprezentanții profesorilor și elevilor pentru a vedea care este maniera optimă de modificare a structurii anului școlar, astfel încât perioada cursurilor să nu fie diminuată, elevii să nu înregistreze pierderi din cauza acestei vacanțe. Două săptămâni pot fi compensate, mai mult de două săptămâni nu vor putea fi compensate.” a declarat Cîmpeanu la B1 TV.

De ce vacanță și nu școală online? Viteza de transfer prea mică



„În Bucuresti avem viteză de transfer de 10 ori mai mare (1 GB/sec) și tot avem probleme,” afirma el într-o declarație miercur i.









În ceea ce privește prelungirea anului școlar, Cîmpeanu a amintit că va avea consultări în timpul acestei vacanțe pentru a vedea cea mai bună variantă de recuperare a zilelor de școală.Acesta consideră că pot fi recuperate două săptămâni, dar nu mai mult.Ministrul Educației a reluat în intervenția sa afirmația privind accesul la internet cu viteză de transfer suficient de mare pentru predarea online, la care are acces doar jumătate din teritoriul României."Pentru cei care întreabă de ce este preferabilă o vacanță suplimentară în loc de intrare in online, cred că sunt aceiași care nu au auzit de echitate in educatie, și le răspund ca din punct de vedere al vitezei de transfer minime pentru o predare online este necesar sa existe minimum 100 MB/sec. Asta se întâmplă doar pentru jumătate din teritoriul României” a spus Cîmpeanu.