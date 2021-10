UPDATE DSP Ilfov cere ca toate școlile din județ să treacă în online. Reacția ministrului Educației: Solicitarea a fost în afara cadrului legal / Inspectoratul Școlar: Nu putem închide școlile în bloc

Aceasta a precizat că va avea loc miercuri o ședință a Consiliului de Administrație unde se va discuta această solicitare.







Cîmpeanu: Solicitarea DSP Ilfov, în afara cadrului legal







UPDATE Reacția ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, transmisă jurnaliștilor:









1. Sunt scoli in localități din mediul rural în care rata de infectare este mică (diferit fata de școlile din localitățile în care rata de infectare este foarte mare).

2. Sunt scoli foarte aglomerate in care se învață în 2-3 schimburi, cu un nr maxim de elevi in clasa și sunt scoli în care se învață într-un singur schimb, cu un nr mic de elevi în clasa.

3. Sunt scoli în care nu este niciun caz de infectare in rândul elevilor si profesorilor și sunt scoli în care sunt zeci de cazuri de infectare.

4. NU exista cadru legal pentru trecere generalizată/nediferențiată in online la nivelul unui județ; decizia se ia analizând situația la nivelul fiecărei unități de învățământ.

5. DSP nu se poate substitui nici școlilor, nici ISJ, nici CJSU!

6. Nu avem cunoștința ca DSP sa fi făcut ancheta epidemiologica la nivelul fiecăreia dintre cele 270 de unități de învățământ din IF. „DSP IF își depășește atribuțiile legale, încalcă Hotărârea CNSU nr. 76 și Ordinul comun 5338/2021 și se substituie CJSU, ISJ și tuturor unităților de invatamant din IF!





În concluzie, solicitarea DSP IF a fost făcută în afara cadrului legal, afectând procesul de monitorizare a desfășurării procesului de învățământ și perturbând funcționarea mecanismelor administrative de gestionare a situației în starea de alerta.”



DSP Ilfov cere închiderea școlilor pentru 14 zile

”Dacă avem scăderi, vom relua cursurile, şi eu am doi copii care nu vor să mai stea acasă. Mi-au spus: ”Tati, ne-ai distrus copilăria, de doi ani suntem acasă, nu am mers la şcoală”. Au terminat clasa a 11-a şi a 12-a fără să meargă la şcoală”, a declarat Negulescu.





Rata de infectare în Ilfov - un maxim de 23 la mie











Vezi aici rata de infectare din toate localitățile din Ilfov



La nivelul județului Ilfov, datele din 12 octombrie arătau o rată de incidență de 15 la mie. În cele 40 de localități din Ilfov, rata de infectare variază de la 5,91 la mie în Dascălu la 23,16 la mie în Clinceni.La nivelul județului Ilfov, datele din 12 octombrie arătau o rată de incidență de 15 la mie.







Cele două prevederi din noul ordin comun care permit închiderea școlilor



Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat luni că Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat luni că inspectoratele școlare județene vor aproba toate solicitările venite din partea conducerilor școlilor de a trece în online, formulate în baza ordinului comun ministerul Sănătății - ministerul Educației, afirmând că există diferențe între școli și directorii nu trebuie să aștepte o decizie centralizată.







„În situații justificate de infrastructură și resursele existente, unitățile de învățământ/unitățile conexe pot desfășura activități didactice în sistem online cu aprobarea ISJ/ISMB, chiar și în situația în care nu se impune suspendarea cursurilor cu prezență fizică în condițiile art. 6.” ART. 6 Alin. 9:



”La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul grupei/clasei sau unității de învățământ, înainte de îndeplinirea condițiilor de la alin (2). Măsura suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB.” ART. 3 Alin. 2:ART. 6 Alin. 9:

Teodor Gabriel Negulescu, șeful DSP Ilfov, a declarat pentru News.ro că are promisiune din partea Inspectoratului că acest lucru se va întâmpla de luni, 18 octombrie, însă deocamdată ISJ Ilfov afirmă că nu are cadru legal pentru a decide închiderea în bloc a școlilor.„Noi avem această solicitare, de fapt o recomandare a DSP, însă ISJ nu are un cadrul legal de închidere a școlilor în bloc. Această decizie se poate lua punctual, doar la nivelul unității de învățământ. Dacă CA al Unității hotărăște că școala se închide, atunci fac solicitare către ISJ. Abia atunci noi putem aproba. Este foarte posibil că vom avea o avalanșă de solicitări”, a declarat Rada Dumitru, purtător de cuvânt al ISJ Ilfov, pentru HotNews.ro.„Noi trebuie să luăm nişte măsuri pentru limitarea răspândirii virusului Sars- CoV -2, iar rata de infectare la nivelul judeţului Ilfov la data de 13, astăzi, este de 14,49, în creştere. 15 localităţi din totalul de 40 au la această dată valori de peste 15 la mie, avem şi cu 20 incidenţă. Creşterea zilnică a cazurilor, în rândul cadrelor didactice şi al elevilor, este progresivă. Astăzi s-a făcut propunerea de suspendare a activităţii, a fost trimisă la Inspectoratul Judeţean Ilfov, am luat legătura cu doamna Adriana Stoica, inspectorul şcolar, vineri se vor face comisiile de CA şi de luni avem promisiunea că se vor închide cursurile la Ilfov”, a afirmat şeful DSP Ilfov.„Schimbarea este una foarte bună în contextul epidemiologic, eu ţin foarte mult cont de starea de bine a cetăţeanului şi a elevilor, să nu le luăm entuziasmul de a merge la şcoală, am încercat, nu s-a putut”, a adăugat el.DSP Ilfov a propus o perioadă de 14 zile începând cu data de 18 octombrie, cu posibilitatea prelungirii acesteia, în funcţie de rata incidenţei.