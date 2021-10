Trebuie închise școlile? Ce spun trei medici pediatri

Intoarcerea la scoala in pandemie

Ce au declarat medicii în cadrul unei dezbateri organizate luni de Salvați Copiii România



Mihai Craiu: Atâtea tentative de suicid câte am văzut la copiii mari de când a început pandemia nu am văzut în 30 de ani

„Nu se va reduce numărul de bolnavi, se vor produce analfabeți emoționali”

„Nu cred că școala ar trebui atinsă, însă trebuie supravegheată atent trebuie să ne recâștigăm încrederea în oameni și atunci lucrurile se vor canaliza către soluția care este vaccinarea,” a adăugat ulterior și medicul Mihai Gafencu, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara.





„Trebuie să știm sigur două lucruri: că închiderea școlilor are efect psihosocial și regresiv asupra copiilor mici. La adolescenți crește de trei aptru ori numărul de cazuri de depresie și anxietate și a tentativelor de suicid. Eu ca doctor de urgențe pediatrice pot să vă spun că atâtea tentative de suicid câte am vazut la copiii mari de când a început pandemia nu am vazut în 30 de ani de meserie. Deci se întâmplă ceva cu sufletul copiilor.Am văzut în medie cam câte unul pe săptămână, fie direct cu tentative de a își face rău fie care au înghițit divere. Pe colegii nostri de la Grigore Alexandrescu și Toxapel i-am înnebunit pe telefoane să îi întrebăm ce să facem cu acești pacienti, pe cei mai putin gravi i-am ținut noi și apoi i-am inclus în programe de management recuperare emoțională, pentru că ei odată dezvoltând aceste fobii sociale vor recurge și la alte strategii de a evada din realitatea traumatizantă”, a declarat Mihai Craiu, medic primar pediatrie la Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu.Despre vaccin - „un sondaj din SUA arăta că 44% din părinții americani ar fi de acord cu vaccinarea copiilor lor. Nu cred că trebuie să ne așteptăm la minuni de schimbare a perceție cu privire la vaccinarea copiilor. Cred că trebuie să milităm pe vaccinarea adulților și respectarea regulilor și în cazuri disperate răstrânse activitățile așa încât să nu ajungem pe modelul Italiei.”La rândul său, dr. Alexandru Ulici a afirmat: „Închiderea școlilor este una dintre cele mai mari erori care se pot face, pentru că pe lângă faptul că nu va reduce numărul de bolnavi, va produce nu doar analfabeți funcționali ci și emoționali. (...)Cred că trebuie să milităm cu toții pentru vaccinare.”„Paturile de COVID sunt pline, avem 32 de pacienți, dintre care 10 la ATI. Problema este că în momentul în care încercăm să mărim capacitatea din cauza circuitelor trebuie să desființăm secții. Cred că nu sunt spitale în românia pregătite pentru așa ceva, nici în lume nu au fost”, a mai precizat Ulici, în cadrul dezbaterii.