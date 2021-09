Școli deschise în pandemie - ce spun medicii, ce spun părinții / Dr. Adrian Marinescu: O perioadă în plus în care școlile să fie deschise e un lucru bun. Depinde ce se va întâmpla în următoarele săptămâni

„Ca om, ca tată, dar nu ca consilier de învățământ, vă spun că este o decizie bună. Nu a fost luată de un singur om, ci pe baza consultării unor specialiști, mai ales medici. Ca atare, sunt convins că este o decizie bună. Modul în care ar trebui să se aplice este foarte limpede și limpede trebuie să fie mintea celor care o vor aplica. Este o părere personală. Ca medic, pentru că am experiență destul de bogată pot să îmi spun o părere, nu fac recomandări. Mă bucur că în România se iau măsuri adaptate la realitatea din prezent și nu la trecutul apropiat sau viitorul îndepărtat”, a spus acesta pentru HotNews.ro.







Redăm discuția cu dr. Adrian Marinescu







Cum priviți decizia de a lăsa școlile deschise peste pragul de 6 la mie?





Părinții, reacții împărțite

Redăm câte două exemple din fiecare, mai jos:



„Din punctul meu de vedere, menținerea deschisă a școlilor in condițiile epidemiologice și raportat la măsurile de siguranță aplicate in România, este o crimă. Nu îmi dau seama ca aș putea face sa îmi pot proteja copilul, prea mic pentru a fi vaccinat, in conditiile astea.”

„Cum o să poată ține deschise scoli la o rată de vaccinare de doar 27,6% în România. Încercăm să ne comparăm cu ce fac alte țări în legătură cu școlile dar uităm că acele țări au procente de 70-80% vaccinați. Va fi o decizie care aduce Romania pe marginea prăpastiei.”

„Știu că unii se vor supără pe mine pentru ca le e mai confortabil sa stea în fata unui dispozitiv decât să se deplaseze la școală sau să facă naveta de la oraș în localitatea unde lucrează în mediul rural, dar gândiți-vă că peste 10-15 ani veți trai într-o societate educată online și atunci nu veți avea la ce specialiști sa apelați pentru orice problemă. Psihoza asta colectivă va trece și o să trăim într-o societate de genul celei din filmul Idiocracy.”

”Sunt diriginta in clasa a 7-a si nici un parinte nu vrea online... Copiii se imbolnavesc, stau acasa si au inceput deja sa revina fiindca deja isi revin. Scoala fata in fata e cea mai buna, cea mai eficienta si pentru cunoastere si pentru socializare si pentru sanatatea lor mintala.”

Medicul admite că tuturor ne este mai teamă de această tulpină a virusului, însă că „trebuie să punem în balanță ceea ce ne dorim să obținem de la procesul de învățământ.”La rândul său, medicul Emilian Imbri, fost manager al Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, numit foarte recent consilier al ministrului Sorin Cîmpeanu, afirmă că decizia este una „bună”.„Din păcate de pe poziția nu pot să detaliez nimic pentru că nu sunt în mijlocul discuției, argumentele au fost luate înainte să vin eu în această funcție”, ne-a spus medicul.„Înțeleg că după o perioadă de doi ani trebuie să fim foarte atenți cu ceea ce însemană procesul de învățământ pentru elevii noștri, și în condițiile în care vom merge pe online este clar că vom avea de suferit la capitolul învățământ. Acolo lucurile sunt clare.Pot să înțeleg că cei mici fac în general o formă ușoară, sau plecăm de la acest lucru - riscul în cazul lor este mult mai mic și atunci nu ar trebui neaparat să luăm de la început măsurile în raport cu incidența așa cum se întâmplă la nivelul populației. Dar depinde care va fi pragul sau care va fi dinamica.Sunt convins în felul următor - chiar dacă deocamdată se amână trecerea școlilor în online, probabil că în următoarele săptămâni dacă e o creștere la fel de importantă cum se întâmplă în aceste zile bineînteles că vom avea o incidență mare sigur că vom ajunge tot la acest lucru. Speranța autorităților probabil este ca la un moment lucrurile să se oprească sau să ajungem la un platou. Dar este posibil să ajungem mai târziu la acest platou și atunci să fie nevoie de o perioadă de trecut în online.Mai este un aspect. Acest prag stabilit anterior se referă doar la numărul de infecții. Or, este clar că în valul al patrulea procentul celor care fac forme medii și severe, cei care sunt spitalizați și cei pentru care virusul chiar reprezintă o problemă importantă este destul de mic. Este o diferență față de valul anterior. O parte a populației, jumătate, fie s-a vaccinat, fie a trecut prin boală.Și atunci dacă persoanele vaccinate, de exemplu, au niște avantaje, lucrul acesta poate fi extrapolat și la nivelul școlilor care este elementul cel mai important, care ține de procesul de învățământ și este clar că în plan fizic este net superior. Și atunci o perioadă de timp în plus în care școlile să fie deschise este un lucru bun, depinde ce se va întâmpla în următoarele săptămâni și dacă vom putea menține.”Este o soluție foarte bună, exact cum se întâmplă în cazul angajaților din sănătate și cum se va întâmpla și în cazul profesorilor ar trebui să se întâmple și pentru elevi. Nu spun că va reduce sută la sută, dar este un lucru care clar ne va putea orienta și poate să mențină lucrurile într-un echilibru.Aici discutăm de teste care se fac ușor și nu necesită personal specializat. Trebuie să plecăm de la o realitate. Sunt multe școli unde nu poți să ai personal adecvat. Atunci și testele de salivă sunt binevenite. Aici discutăm despre o realitate și despre faptul că această testare trebuie făcută peste tot inclusiv în mediul rural.Rău nu fac. Testele rapide, în general, sunt destul de elocvente atunci când există o simptomatologie. Nu putem face PCR de rutină. Când vorbim de asimptomatici atunci da, ele pot da rateuri. Asta nu înseamnă că dacă mă testez nu voi respecta măsurile de siguranță, este doar o măsură în plus prin care să încerc să fac o monitorizare atât.Școlile pot să rămână deschise până atunci când vom avea o explozie de cazuri. Avem un lucru concret acum - posibilitatea de a continua în planul fizic sau intrarea în online. Or, este de preferat continuarea în plan fizic, cu testări, cu măsuri de prevenție, din dorința de a fi totuși o situație care să rămână măcar echilibrată, nu bunăp. Motiv pentru care în zonele unde există incidenta crescuta sunt anumite restrictii si poate aceste lucruri de la nivelul comunității să influențeze în bine așa încât și școlile sa ramana deschise.Cu toții ne temem mai mult, în primul rând pentru că este o variantă virală care se transmite extrem de ușor și totuși nimeni nu are garanția sută la sută că va face o formă ușoară precum un guturai. Eu sunt absolut de acord. Însă trebuie să punem în balanță ceea ce ne dorim să obținem de la procesul de învățământ. Și mai ales că mai avem o perioadă de jumătate de an până în primvară, înseamnă că dacă am merge cu online am adăuga încă o perioadă în care din păcate vom avea de suferit la nivel de învățământ.”Pe grupurile de Facebook de părinți, reacțiile au fost polarizate. Sunt părinți care se bucură de șansa copiilor de a merge fizic la școală, dar și cei care se tem și condamnă autoritățile.Păreri contra:Păreri pro:De altfel, Ana Maita, de la Asociația Mame pentru Mame, a protestat alături de alți câțiva reprezentanți a trei asociații de părinți în fața Ministerului Educației, apoi și în fața Ministerului de Interne, cu cosciuge de carton.„Mesaj pentru Guvernul României: ne-am pus viitorul în mâinile vostre, dar nu putem pune şi viaţa copiilor noştri! Pentru că se pare că nu contează pentru voi! Închideţi grădiniţele şi şcolile! Copiii noştri nu sunt vaccinaţi. Nu pentru că nu vrem, ci pentru că încă nu se poate! Arataţi-ne că vă pasă!” a scris aceasta pe Facebook.