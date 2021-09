BREAKING NEWS Școlile să rămână deschise și peste pragul de 6 la mie - Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor. Ministrul Educației: Adoptarea deciziilor de suspendare a prezenței fizice se face în funcție de cazurile confirmate la nivel de clasă/școală

În plus, se va solicita introducerea testelor non-invazive cu salivă, care până acum nu au fost omologate.











2. Adoptarea de măsuri suplimentare având ca obiectiv amplificarea testării in scoli, prin formularea unei solicitări către Agenția Națională a Medicamentului cu privire la aprobarea utilizării testelor non-invazive pe baza de salivă, cu rol de screening.

Tot acest proces se va finaliza pana vineri, 1 oct., in vederea stabilirii modului de funcționare al școlilor începând cu ziua de luni, 4 oct. 2021.”





SONDAJ Ar trebui închise școlile dacă se trece de 6 la mie?

Pragul de 6 la mia de locuitori la care școlile trec în online ar putea fi eliminat. Cîmpeanu: Vom avea discuții. Ne dorim să menținem școlile deschise până la apariția unui număr de cazuri Ministrul Educației anunțase miercuri dimineață că vor fi discuții privind eliminarea pragului de infectare de 6 la mia de locuitori prevăzut în ordinul comun la care școlile dintr-o localitate trec în online. Acesta a precizat că „cei din educație” își doresc să lase școlile deschise așa cum este cazul grădinițelor și creșelor, și dincolo de acest prag.



„Vom avea, pe parcursul zilei de astăzi, discuții cu toți cei îndreptățiți să se pronunțe. Mai exact este vorba despre dorința de consolidare a unui numitor comun cu privire la modul de funcționare a școlilor. La acest moment, regula e clară - în localitățile în care se depășește la nivelul zilei de vineri pragul de infectări de 6 la mie, școlile ar urma să treacă în online, cu excepția școlilor speciale, a creșelor și grădinițelor. Sunt convins că toți cei îndreptățiți să se pronunțe vor căuta acel numitor comun din perspectiva copilului.



Până vineri va trebui să anuțăm cât se poate de clar, pentru că vineri e ziua în care anunțăm scenariul de funcționare a școlilor, care sunt regulile, dacă ramanem pe aceleași reguli sau dacă, așa cum ne dorim cei din educație, dacă și cei din sănătate sunt de acord, vom putea să mentinem, pe modelul gradinitelor si scolile deschise pana la aparitia unui număr de cazuri”, a declarat Cîmpeanu, în cadrul unei conferințe pe tema vaccinării.



Ulterior, acesta a declarat că are „toate disponibilitatea” să semneze modificarea ordinului comun în acest sens. Decizia ar urma să fie luată până vineri.



„Voi susține (această modificare - n.r.) în paralel cu amplificarea procesului de testare”, a mai spus Cîmpeanu.







Redăm declarația transmisă de ministrul Educației:„Referitor la scenariile de functionare a școlilor, astăzi, 29.09.2021, Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României a adoptat in unanimitate (exclusiv membri cu drept de vot, avand competente medicale/epidemiologice):1. Decuplarea scenariilor de funcționare a școlilor de rata de infectare din localitate și, în paralel cu intensificarea măsurilor de control din partea autorităților competente, in vederea respectării stricte a regulilor de protecție sanitară în școli.După această prima etapa urmează adoptarea unei Hotărâri CNSU, apoi validarea prin Hotărâre de Guvern si abilitarea miniștrilor educatiei si sanatatii in vederea modificării ordinului comun in concordanța cu hotărârile adoptate.