Anul universitar 2021-2022. Structura, vacanțe, calendarul examenelor. Sistemul hibrid de predare, în majoritatea universităților / Plus: cum se face cazarea în cămine

Potrivit acesteiea, facultăţile de ştiinţe - Fizică, Biologie, Chimie, au ales fie varianta prezenţei fizice, fie varianta preponderent a prezenţei fizice. Deci o variantă hibridă. Nu în ultimul rând, sunt şi facultăţi care au decis cursuri susţinute online. Discutăm aici de Facultatea de Litere, Facultatea de Limbi Străine, spre exemplu, a mai spus aceasta.

Un alt exemplu de sistem hibrid este și al Facultății de Jurnalism, anunțat de decanul Antonio Momoc: „Împreună cu Consiliul Facultății am decis ca seminariile practice (televiziune, radio, multimedia etc) și laboratoarele la care participă simultan maxim 30 de studenți și cursurile teoretice la frecvență (IF) cu maxim 50 de participanți să se desfășoare la sală. Celelalte activități didactice se vor derula online, ca până acum, în special pentru studenții anilor 3 licență și 2 masterat.”

Politehnica București - hibrid