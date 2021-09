Testarea elevilor în școli - nu există un formular-tip de consimțământ pentru părinți. Ce spune Ministerul Educației și ce prevede ordinul comun

Nu am dat noi un tip de formular în teritoriu. Acestea au fost mai degrabă inițiative la nivel de școală pentru a își putea face necesarul de teste. Vorbim aici de școlile care au cabinet medical propriu și unde s-ar putea face teste în școală”, a declarat Sorin Ion.





„În ordinul comun se specifică a opta zi (de la confirmarea unui caz pozitiv în clasă - n.r.), atunci este momentul în care ceri consimțământul. Nu trebuie cerut de la început ca să știi ce ai de făcut peste o lună sau două.”





Sorin Ion a subliniat faptul că încă nu a fost aceasta situație, întrucât marți se împlinesc abia opt zile de la începutul școlii.







„Lucrurile se reglează la nivel local”, a precizat aceasta.





Ministrul Educației menționa acum o săptămână că se vor face teste elevilor atunci când va fi nevoie, iar acestea nu vor fi plătite de părinți.







„Testarea elevilor se va aplică ori de câte ori apar cazuri simptomatice, contacți ai unor cazuri confirmare. Elevii nu se vor testa pe banii părinților. Nu există obligativitatea testării până la atingerea pragului de 6 la mie în localitate, există însă recomandare", spunea și ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, în urmă cu o săptămână, potrivit Digi24.ro.



Ce spune Ordinul Comun privind testarea elevilor

(4) Cursurile pentru grupa/clasa suspendată se pot relua cu prezență fizică începând cu a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv, pentru elevii care se testează și rezultatul este negativ.

(5) Testarea elevilor se realizează în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv de către cadrul medical din unitatea de învățământ sau, acolo unde nu este posibil, de către o echipă mobilă din cadrul DSPJ/DSPMB. Până la efectuarea testului, elevii continuă activitatea didactică în regim on-line. Elevii care nu se prezintă la testare reiau cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la suspendarea acestora.

„În cazul în care preșcolarii sau elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care există un consimțământ informat și semnat al părintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării preșcolarilor sau elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimțământul personal.

Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, în maximum 24 de ore. Dacă părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome specifice, precum și în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea școlară, acesta va lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori; revenirea în colectivitate în aceste cazuri se va face după un repaus de 14 zile.”

De altfel, pe 1 septembrie, ministrul Sănătății de la acea vreme, Ioana Mihailă, vorbea despre cum se va face testarea în ziua a opta de la confirmarea unui caz pozitiv într-o clasă.







„Se poate reveni începând cu ziua a opta prin testare antigen rapidă, în condițiile în care rezultatele acestor teste sunt negative. Această testare în ziua a opta se organizează în școli de către personalul medical al școlilor acolo unde este disponibil sau prin mobilizarea echipelor de la direcțiile de Sănătate Publică, acolo unde personalul nu este disponibil”, spunea aceasta.





Testarea în școli, un eșec în anul școlar trecut

Ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu a precizat luni, la Antena 3, că testele avute nu s-au utilizat pentru că majoritatea părinților nu şi-au dat acordul.



„Da discuții (cu ministerul Sănătății - n.r.) au existat și da există în continuare. Decizia însă la acest moment este aceea de testare a tuturor cazurilor simptomatice și a tuturor cazurilor de infectare, testare a contacților direcți. Mai mult decât atât, vreau să vă reamintesc că au fost peste un milion de teste la începerea școlii din care s-au folosit puțin peste 20.000, procent infim pentru că părinții nu şi-au dat acordul pentru testarea cu aceste texte pe care le-au considerat invazive, uneori pe bună dreptate, mai ales la elevii de vârstă mică.



Am cerut și primului ministru al României omologarea testelor non invazive așa cum sunt omologate și în alte țări europene, pentru a putea avea o testare mai facilă și o testare a acceptată de către părinții în școli, ca măsură de protecție sanitară.



Am insistat luni de zile pentru omologarea acestor texte, nu s-a făcut această omologare până acum. Aș vrea să vă reamintesc faptul că premierul României a făcut o declarație publică prin care a cerut celeritate în omologarea testelor, declarația datează de acum două zile.







Totul ar fi fost foarte simplu dacă am fi beneficiat de acordul părinților pentru vaccinare", a spus ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, citat de Antena3.ro.







Câte teste rapide sunt disponibile în școli

În luna august, ministrul Educației preciza că stocul disponibil de teste COVID pentru şcoli este de aproape 250.000, peste 5.000 de teste în fiecare judeţ.



"Stocul disponibil pentru şcoli este de aproape 250.000 de teste, peste 5000 de teste în fiecare judeţ. În măsura în care se epuizează acest stoc, dar văd că nu se consumă mai deloc din el, există disponibilitatea Guvernului de a reîntregi acest stoc. Au fost 1,3 milioane luni de zile şi s-au folosit puţin peste 30.000. Testarea se va face nu numai pe baza acestor teste disponibile, dedicate şcolilor, ci şi de către Direcţiile de Sănătate Publică de la nivelul fiecărui judeţ, pentru că şi cadrele didactice sunt cetăţeni cu drepturi egale. Deci nu ne bazăm doar pe testele care sunt dedicate şcolilor", a declarat Sorin Cîmpeanu pe 19 august, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.



Acesta a precizat că nu a fost transmis un formular tip în teritoriu și că există și problema GDPR, cea care a împiedicat demararea campaniei de vaccinare în școli, tot din cauza unor formulare ”Dacă discutăm de formular pentru testare, există județe în care DSP-urile, ca să distribuie teste, au cerut o estimare. Și s-au gândit oamenii că estimarea asta pot să o facă întrebându-i pe părinți dacă ar fi de acord să se testeze dacă va fi cazul. Știu că s-a întâmplat asta în Prahova, nu știu dacă și în alte județe.Acum, orice formular trebuie să respecte GDPR, adică trebuie să spui acolo pentru ce le colectezi, cine are acces la datele cu caracter personal. Școlile sunt operatori de date cu caracter personal pentru copii, dar aici sunt niște date medicale.”Nu cred că vom da (un formular - n.r.). Atunci când stabilești un necesar, poți să o faci simplu aplicând un procent la numărul de elevi. Ai o mie de elevi, hai sa comand 200 de teste să am acolo. Nu trebuie astfel de formular, cred că s-a făcut un pic de exces de zel aici, cu intenții bune, nu rele.”Întrebat când se acordă acel consimțământ al părinților prevăzut în ordinul comun, oficialul a răspuns:Cum se întâmplă în cazul în care copilul are simptome la școală?„Din punctul meu de vedere așa trebuie să se întâmple - școala anunță părintele, pentru ca comunicarea cu părintele există rapid în ziua de astăzi, îl întreabă dacă acceptă testarea, dacă da, atunci completează acest formular... Ne gândim dacă vom da noi un formular”, a mai spus Sorin Ion.La rândul său, reprezentantul Inspectoratului Școlar al Muncipiului București, Elena Larisa Gojnete, a explicat pentru HotNews.ro că instituția nu a transmis școlior un formular de consimțământ care să fie transmis părinților dinainte, iar testarea este gestionată de Direcția de Sănătate Publică, instituție care are responsabili la nivel de sector. Școlile iau legătura cu DSP pentru a le solicita necesarul de teste sau pentru testare atunci când este cazul.Precizarea legată de testarea în ziua a opta după confirmarea unui caz într-o clasă:Precizarea legată de cazul în care elevul are simptome specifice Covid-19:Anul trecut a existat un formular pentru consimțământul părintelui publicat pe site-ul ministerului Educației în februarie 2021, care se referea la testele antigen rapide care erau la dispoziția școlilor anul trecut. Pe de altă parte, anul trecut au fost folosite foarte puține teste rapide în școli.