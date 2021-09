Ultima luna de inscrieri la programul Pan-European Executive MBA

Articol susținut de CITY College MBA

Programul vine ca o experiență educațională completă, care include călătorii internaționale și profesori de la universități de top.In ultimii 30 de ani CITY College a oferit programul Executive MBA in Sud Estul si Estul Europei, fiind una dintre cele mai bune alegeri MBA din regiune. Astazi, programul Pan –European Executive MBA, este oferit la București de CITY College, University of York Europe Campus si Facultatea de Economie si Management a Universitatii Strasbourg. Studentii care vor urma acest program din anul 2021/2022 o sa fie premiati cu doua diplome, una de la Universitatea York (133 in lume, Times Higher Education – THE 2021) si una de la prestigioasa Universitate franceza, Universitatea Strasbourg care se mandreste cu 18 laureati ai premiului Nobel.Astfel, CITY College University of York Europe Campus duce la următorul nivel educația de top, după ce și-a făcut un renume pe scena regională a educației de business din Europa în ultimele trei decenii, în special în sud-estul și estul Europei.Cei care se gândesc să își completeze parcursul educational într-un mod real și aplicat au cel puțin 10 motive pentru a alege programul Pan-European Executive MBA.Programul propus de CITY College University of York Europe Campus vine cu avantajul de a oferi o diploma dublă celor care aleg să își ducă educația și abilitățile la următorul nivel. Cei care aleg să urmeze acest program de Executive MBA primesc 2 diplome de la două universități de top din Europa, și-anume prestigioasa Universitate britanică York, respectiv mult-râvnita Universitate franceză Strasbourg.Oferta educațională este cu atât mai solidă după ce programul pus la dispoziția managerilor români detine acreditarea AMBA, aceasta fiind cea mai importanta acreditare din lume a programelor de tip MBA. Trebuie menționat că mai puțin de 300 de programe din întreaga lume dețin această acreditare din partea AMBA, ceea ce subliniază importanța unui program de top.Dincolo de beneficiile evidente pe care le aduce din punct de vedere educational și profesional, programul de Executive MBA cu diplomă dublă este gândit ca o adevărată experiență internațională. Acesta cuprinde trei călătorii de studii în York - Marea Britanie, Strasbourg - Franța, respectiv Salonic - Grecia. Studenții din toate țările în care CITY College, University of York Europe Campus oferă acest MBA participă împreună la aceste trei călătorii de studiu, ceea ce aduce un important strat de networking întregului program.Clasele de studiu sunt gândite în concordanță cu programul încărcat pe care îl au cei care participă de obicei la astfel de programe de top. Astfel, cursurile au loc în sesiuni de câte trei zile, concentrate într-un weekend pe lună, respectiv de vineri până duminică. Mai mult, studenții pot alege și să studieze înaltă țară unde cursul este predat, în cazul în care caută o experiență de studiu mai bogată și posibilități extinse de networking.Fie că îți dorești să participi în persoană la sesiunile de studiu, fie că ai nevoie de cursuri online, programul Pan-European Executive MBA cu diplomă dublă îți ofera opțiuni. Participanții pot alege între modul executive, care vine cu clase derulate în persoană, și modul executive blended, reprezentând cursuri online . Trebuie menționat că ambele variante includ componenta internațională a experienței de studii, adică ambele cuprind cele trei călătorii internaționale.Stafful academic responsabil pentru a livra cursuri la cel mai înalt nivel este format din distinși profesori de la CITY College University of York Europe Campus, cât și de la Universitatea York și Universitatea Strasbourg. Alături de aceștia programul aduce în fața participanților profesori și de la alte universități de elită, dar și experți din business cu o îndelungată experiență profesională.Cei care aleg să profite de această șansă și să urmeze programul Executive MBA cu diplomă dublă propus de CITY College University of York Europe Campus au oportunitatea de a alege cea mai potrivită specializare pentru ei. Astfel, participanții pot alege una dintre cele 6 arii de Management disponibile: General Management; Marketing; Finance; Logistics and Supply Chain Management, Health Care Management; Human Resource Management. Pentru oricare dintre opțiuni programul pune accent pe învățarea experiențială prin proiecte din viața reală, workshop-uri și coaching în carieră.Programul oferă acces la o rețea globală puternică de alumni MBA, formată dintr-o elită de oameni de business din întreaga Europă și din întreaga lume. Așa cum oamenii de business știu, accesul este unul dintre cele mai valoroase „instrumente”, ceea ce- l transformă într-un aspect foarte important al programului oferit de CITY College University of York Europe Campus. Biroul de Alumni are rolul de a menține legătura complexă dintre toți acești alumni.Corpul de studenți MBA este format din profesioniști și manageri din aproximativ 35 de țări, ceea ce oferă oportunități aproape nelimitate. Mixul internațional oferă astfel studenților posibilități de networking care se dovedesc extrem de utile sau chiar cruciale în parcursul profesional și în dezvoltarea carierei lor.Absolvenții programului Pan-European Executive MBA au oportunitatea de a obține și diplomă CMI, pe lângă diploma dublă inclusă în ADN-ul ofertei educaționale. Șansa de a obține diploma Executive level 7 în Strategic Management & Leadership este necesara pentru a trece la statutul de Chartered Manager, iar absolvenții programului au posibilitatea de a obține această diplomă.