Aproape 600 de școli din România au risc seismic de grad I și II, dar doar 6% sunt expertizate. Cazul problematic de la Școala Ferdinand din București, unde copiii vor învața online din cauza clădirii încadrate la risc seismic II

Doar 6% din cele circa 30.000 de clădiri școlare din România au fost expertizate din punct de vedere seismic, iar dintre acestea, 101 au risc seismic I și 474 - risc seismic II, a precizat ministrul Educației luni. Una dintre aceste școli este Școala Ferdinand din București, unde conducerea școlii a demisionat duminică seară, după ce Consiliul de Administrația a școlii a votat să se intre în online de luni, în așteptarea unor containere care să fie amplasate în curtea școlii. Pentru acestea însă este necesar un aviz de la Ministerul Culturii, care nu se știe când va fi emis.

HotNews.ro a încercat să o contacteze pe Poliana Maxim, directoarea școlii Ferdinand, însă aceasta nu a răspuns până la publicarea materialului, în contextul în care la această oră au loc festivitățile de deschidere ale anului școlar.

Suntem cu două zile înainte de începutul anului școlar și copiii noștri sunt obligați să intre la clase online pentru că nu avem avizul de instalare a acestor construcții. Autoritățile statului trebuie să înțeleagă că este o situație de urgență!

De la Primăria Capitalei avem nevoie de avizul final de instalare/construire, însă acest aviz final depinde de un alt aviz, care ne-a fost solicitat abia săptămâna aceasta!

Pentru că școala se află într-o zonă istorică (Parcelarea Gării Obor), penultimul aviz trebuie să vină de la Ministerul Culturii. Nu avem o estimare a termenului la care poate fi eliberat acest aviz.

Tragem atenția că în zonă există deja instalate astfel de construcții modulare (ontainere), aparținând STB.

Suntem siguri că instituția are toate avizele de instalare inclusiv de la Ministerul Culturii, chiar și lipite fiind de gardul instituției noastre școlare, clădire de patrimoniu.

Menționăm că spațiile pregătite pentru copiii noștri, construcții modulare noi-nouțe, arată ultramodern și sunt dotate cu toate facilitățile necesare desfășurării procesului educațional, urmând să fie instalate în curtea școlii EXCLUSIV pe perioada lucrărilor de consolidare a clădirii! Deci sunt o soluție temporară, nu vor rămâne în curtea școlii.

Încă din luna iulie, când în urma expertizei de risc seismic a devenit clar că nu mai putem intra în clădirea noastră cu copiii, căci un cutremur ne poate lovi literalmente oricând, școala și noi ne-am concentrat toate eforturile posibile la instituțiile statului pentru a obține spații adecvate de învățare. Cu variațiuni de soluții de transport.

S-au făcut propuneri, s-au pus pe masă soluții provizorii, s-au dat telefoane, s-au scris memorii, s-a mers în instituții, s-a mers în audiențe la Primăria Sectorului 2, la Primăria Capitalei, până și la Parlamentul României, pentru ca peste 750 de copii să poată merge la școală!

Și se face în continuare TOT posibilul! Autoritățile locale ne sprijină, acum așteptăm același sprijin, de urgență, se la Ministerul Culturii și Primăria Capitalei. Și ne dorim să înțelegeți că tragem cu toții în aceeași direcție, școală și părinți: copiii să meargă fizic la ore. Cât mai mult posibil.

Bulevardul Gării Obor 16.

Părinții elevilor de la Școala Ferdinand sunt însă împărțiți în privința participării la ore fizic în clădirea expertizată cu grad seismic II.Într-o postare publicată duminică seara, dar ștearsă ulterior, Asociația „Creștem Mari” a părinților de la Școala Gimnazială Ferdinand I București, care găzduiește aproximativ 750 de copii, îl acuza pe ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, că ar face presiuni ca școala să aprobe intrarea copiilor la clase, fizic, în clădirea cu risc seismic în situația în care Inspectoratul pentru Situații de Urgență nu avizează intrarea copiilor în școală.”La presiunile ministrului de a determina asumarea unei situații practic ilegale, conducerea școlii a demisionat, în timpul Consiliului de Administrație din această seară, CA reunit de urgență pentru a vota cu privire la intrarea în clădirea cu risc seismic a școlii, pentru ore în format fizic. Votul majorității, vot care reprezintă răspundere penală, fiind majoritar nu: nu se intră în clădirea cu risc seismic. Ministrul a sunat-o pe doamna directoare în timpul ședinței pentru a face presiuni ca elevii să intre în clădirea cu risc seismic în aceste condiții, la ore, fizic. În urma acestor presiuni, doamna directoare a demisionat. Demisia a fost urmată de cea a doamnei directoare adjunct”, acuzau pe Facebook Asociația Creștem Fericți.Duminică seară în jurul orei 22.00, 25 de părinți s-au strâns la școală pentru a protesta și în semn de solidaritate cu directoarele.„Părinții cer să se intre fizic la ore, noi așteptăm instalarea construcțiilor modulare, așa-zisele containere, în curtea școlii noastre. Pentru asta, totul stă într-un aviz de la Ministerul Culturii, de la o comisie care nu știm când se întrunește. Apoi urmează ca în baza acestui aviz să dea și primăria Capitalei un aviz. În acest context, cu containerele gata să fie instalate, dl ministru nu ne ajută cu avizul, ci propune alt aviz, al ISU, ca să intrăm în clădirea cu risc seismic. ISU a răspuns că nu avizează intrarea copiilor în școală. Și chiar și așa, înțeleg că ministrul a insistat să își asume conducerea școlii intrarea în școală. Așa că, în această situație, și-au dat demisia directoarea și directoarea adjunctă.Cert este că părinții sunt împărțiți, unii spun că nu vor să își trimită copiii într-o școală cu risc seismic, alții că nu este nimic grav, că nu s-a întâmplat nimic grav până acum și că e ok să ne trimitem copiii într-o clădire șubredă”, a declarat unul dintre părinții participanți la acest protest, pentru HotNews.ro.„Șase la sută din școlile din România sunt expertizate seismic, deci 94% nu sunt. Din acestea,, care impune lucrări urgente. În toate aceste clădiri se învață în continuare”, a declarat ministrul Educației pentru HotNews.ro luni dimineață.Ulterior, într-o declarație făcută la deschiderea anului școlar, Cîmpeanu a menționat că în România există un total de 31.394 de clădiri școlare, astfel că doar 1800 au fost expertizate, iar dintre acestea, o treime sunt cu risc I și risc II., a adăugat acesta.Expertiza seismică se face la nivelul Ministerului Dezvoltării, a spus Cîmpeanu.„Școala Ferdinand a fost o școală în care am fost ieri împreună cu inspectorul general pe București, cu primarul, s-a solciitat imperativ să facem tot posibilul pentru deschiderea fizică, scop în care am luat legătura cu ISU, a fost transmisă o adresă către școală în care sunt prezentate elementele de cadru legal, inclusiv ce înseamnă încadrarea de risc seismic II, clasă în care școala s-a găsit și acum doi ani și anl trecut, deci nu este o noutat. După primirea acestor informații înțeleg că a fost o ședință a Consiliului de Administrația în care cei care ceruseră prezență fizică au cerut să se intre în online. A fost o schimbare radicală de poziție, radicală, pe care o pot înțelege din grija pentru copii.Încerc să o conving pe doamna director a școlii, care este director de doar 12 zile, să nu renunțe pentru că am văzut-o determinată în interesul școlii” a declarat Cîmpeanu după festivitatea de deschidere a anului școlar de la Liceul Tehnologic „Carol I” din Valea Doftanei.Pe data de 8 septembrie, școala a decis să se înceapă online, cu excepția claselor pregătitoare, care vor face ore în sala de sport.Ce anunța asociația de părinți pe 8 septembrie:„Cu excepția claselor pregătitoare, începem școala în format online. Clasele pregătitoare vin la școală!Este o soluție temporară până la amplasarea construcțiilor modulare în curtea Școlii Ferdinand I.Și facem tot ce este omenește posibil, conducerea școlii și noi, pentru ca momentul revenirii la cursuri cu prezență fizică să fie cât mai aproape, spre binele copiilor noștri!Cum învățăm:Clasele pregătitoare: prezență fizică, în incinta sălii de sport.Clasele I-VIII, online.”Școala Gimnazială Ferdinand se află pe