Cîmpeanu: Bacalaureatul unitar, cel mai devreme în anul 2027

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat că un model nou de examen de bacalaureat, unitar, bazat pe competențe și nu pe cunoștințe, ar putea să fie aplicat cel mai devreme în 2027, pentru generația care începe clasa a noua în 2023.



"Un Bacalaureat unitar, bazat pe competenţe, ar putea să apară, cel mai devreme în anul 2027, în cazul în care vom avea o lege prin care să agreem acest lucru şi să înceapă în anul 2023, un elev de clasa a IX-a ştiind cum trebuie să se pregătească pentru un Bacalaureat care va fi diferit abia în anul 2027", a afirmat Sorin Cîmpeanu joi seară, la Digi24, potrivit Agerpres.



Din punct de vedere al admiterii la liceu, a mai spus ministrul, „nu va fi niciun fel de schimbare anul acesta. O schimbare necesită consultare, trebuie să fie anunţată cu cel puţin un an înainte, deci admiterea la liceu, în vara viitoare, se va da exact după aceleaşi reguli după care s-a dat şi anul acesta", a precizat Cîmpeanu.



Bacalaureatul unitar și examenul de admitere la liceu pentru acele licee care optează astfel au fost propuneri în proiectul România Educată transmis de Palatul Cotroceni și adoptat prin memorandum de către Guvern.



Proiectul România Educată va avea un timeline adoptat vineri prin Hotărâre de Guvern și urmează să se transforme în proiect de lege care să ajungă în dezbaterea parlamentului.



Se vor da simulări și teze



Cîmpeanu a afirmat că evaluările, tezele şi simulările se vor derula normal în anul școlar 2021-2022, întrucât se doreşte ca noul an şcolar să decurgă normal.



"În momentul de faţă, tezele se vor da normal, simulările se vor derula normal. Mai mult decât atât, la clasa a II-a, a IV-a a VI-a vrem corectarea informatizată şi corectarea datelor pe fiecare item, ca să avem o relevanţă şi să fie un instrument de decizie cu privire la porţiunile din materie în care trebuie intervenit mai puternic. Se vor da simulări, se vor da teze, vrem să se deruleze normal acest an.







Ce prevede România Educata





Proiectul „România Educată” prevede pentru învăţământul liceal trei rute - teoretic, profesional şi vocaţional - fiecare de 4 ani, finalizate cu examen de bacalaureat. Trei rute există și în prezent. Este vorba de cele trei filiere - teoretică, tehnologică și vocațională.

Consilierul prezidențial pe educație, Ligia Deca, a precizat că bacul va fi pe model PISA, transdisciplinar.





Potrivit proiectului, elevii vor putea să se transfere mai ușor de la o filieră la alta.În plus, Bacalaureatul va urmări un profil naţional, pe care toţi elevii trebuie să îl deţină, indiferent de linia de învăţământ urmată.