61% din angajații din învățământ s-au vaccinat anti-Covid până în prezent / Din mai până acum doar 1 % au ales să se imunizeze

Din luna mai și până în prezent doar 1% din angajații din învățământ s-au hotărât să se vaccineze anti-Covid, în contextul în care rată generală de vaccinare de atunci era de 60%, anunță Ministerul Educației.

Ministerul Educației a făcut joi publice rezultatele raportărilor privind vaccinarea personalului din sistemul de învățământ preuniversitar (de stat) și din sistemul de învățământ superior (de stat și privat).

Astfel, din totalul de 317.531 angajați ai sistemului național de învățământ s-au vaccinat 193.430 de persoane, reprezentând o rată generală de vaccinare de 61%.

Față de ultima raportare se înregistrează un plus de 8257 de persoane vaccinate în sistemul național de învățământ.

Reamintim că odată cu începerea școlii, pe 13 septembrie, elevii de peste 12 ani, dar și părinții sau angajații școlilor se vor putea vaccina și la școală, existând însă doar 476 de cabinete medicale dotate corespunzător pentru vaccinare în toată țara.

Celelalte două posibilități puse la dispoziție sunt echipele mobile sau vaccinarea la centre de vaccinare de lângă școală.

Minorii se pot vaccina doar cu prezența părinților și doar după exprimarea consimțământului informat printr-un formular.

Pentru prima doză, campania începe pe 13 septembrie și se încheie pe 15 noiembrie.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a afirmat luni că părinții au dreptul să știe dacă profesorii care predau copiilor la clasă sunt vaccinați doar în limitele legii privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv numeric, și nu nominal.

„În limitele GDPR, da, are dreptul să știe. Numeric, și nu nominal, pentru că nominal intră sub incidența GDPR. Protecția datelor cu caracter personal este dincolo de dorința părintelui, de dorința dvs sau de dorința mea. Doar în măsura în care profesorul însuși alege să spună, să facă public acest lucru: sunt vaccinat sau nu sunt vaccinat. Pozițiile părinților - pe care le înțeleg, și eu ca părinte aș avea această curiozitate - sunt una, legea, uneori, este altfel”, a declarat Sorin Cîmpeanu duminică seară, întrebat la Digi 24 dacă un părinte vaccinat are dreptul să știe dacă profesorul care predă la clasa copilului său este vaccinat.





