Ministrul Educației: Părinții au dreptul să știe dacă profesorii sunt vaccinați, doar în limitele GDPR

Cîmpeanu a amintit că profesorii sunt categoria profesională cu cel mai mare procent de vaccinați exceptând personalul medical și că până în 8 septembrie se va finaliza consultarea școlilor pentru a afla numărul actualizat al cadrelor didactice vaccinate.







Câți profesori s-au vaccinat în România





Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a repetat că rata de vaccinare anti-COVID în rândul personalului din Învăţământ este de 60%, însă datele sunt din luna mai. El a anunţat că pe 8 septembrie, cu cinci zile înainte de începerea noului an şcolar, va prezenta o actualizare a situaţiei imunizării.



Pe 21 mai, Ministerul Educației a centralizat raportările de la unităție de învățământ și din platforma de vaccinare și a transmis următoarele date:



Din totalul de 266.120 de angajați titulari în învățământul preuniversitar de stat, s-au vaccinat 151.133 de persoane (112.559 de cadre didactice și 38.574 - personal didactic auxiliar și nedidactic ).

). Precizăm că un număr de 125.523 de angajați au parcurs schema completă de vaccinare. Raportat la totalul angajaților titulari se înregistrează o rată de vaccinare de 56,8%. Raportat la numărul cadrelor didactice, rata de vaccinare este de 58%.

Din totalul de 51.411 angajați titulari în învățământul universitar de stat și privat, s-au vaccinat 34.040 de persoane (22.391 de cadre didactice și 11.649 - personal didactic auxiliar și nedidactic).

Precizăm că 30.574 de angajați au parcurs schema completă de vaccinare. În raport cu numărul total de angajați titulari se înregistrează o rată de vaccinare de 66,2%. Raportat la numărul cadrelor didactice, rata de vaccinare este de 76,5%.

Din totalul de 317.531 de angajați titulari în învățământul preuniversitar de stat și în sistemul de învățământ superior (de stat și privat), s-au vaccinat 185.173 de persoane (134.950 de cadre didactice și 50.223 - personal didactic auxiliar și nedidactic).

Alți 156.097 de angajați au parcurs schema completă de vaccinare. Prin raportare la numărul total de angajați titulari, se înregistrează o rată generală de vaccinare de 58,32%. Raportat la numărul cadrelor didactice, rata de vaccinare este de 60%.

„În limitele GDPR, da, are dreptul să știe. Numeric, și nu nominal, pentru că nominal intră sub incidența GDPR. Protecția datelor cu caracter personal este dincolo de dorința părintelui, de dorința dvs sau de dorința mea. Doar în măsura în care profesorul însuși alege să spună, să facă public acest lucru: sunt vaccinat sau nu sunt vaccinat. Pozițiile părinților - pe care le înțeleg, și eu ca părinte aș avea această curiozitate - sunt una, legea, uneori, este altfel”, a declarat Sorin Cîmpeanu duminică seară, întrebat la Digi 24 dacă un părinte vaccinat are dreptul să știe dacă profesorul care predă la clasa copilului său este vaccinat.Precizările vin în condițiile în care ministrul sănătății, Ioana Mihăilă, întrebată dacă părinții ar avea dreptul să se împotrivească intrării la ore a acelor cadre didactice care nu sunt vaccinate, declara săptămâna trecută, că părinții ar trebui să ceară școlilor situația profesorilor vaccinați și nevaccinați.„Cred că profesorii ar trebui să se gândească să se vaccineze. Niciodată nu este târziu pentru vaccinare. Cred că părinții ar trebui să ceară școlilor situația profesorilor vaccinați și nevaccinați, ca să fie o chestiune transparentă și pentru ca și școlile să promoveze mai activ vaccinarea în rândul cadrelor didactice”, spunea Mihăilă.