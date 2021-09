Proiectul „România Educată”: Premierul vrea ca societatea civilă să participe la dezbateri / Hotărârea de Guvern cu programul de implementare, adoptată pe 10 septembrie

Care sunt cele 12 capitole din proiect









Ținte din proiectul România educată:



Creșterea finanțării educației pentru atingerea unui procent minim de cheltuiala publică, corelat cu media alocărilor pentru educație în statele membre ale UE;

Scăderea ratei de părăsire timpurie a școlii, până la un nivel de cel mult 10%;

Reducerea cu minimum 50% a prezentei rate de analfabetism funcțional, astfel încât, la orizontul 2030, să ajungă la cel mult 20%;

Până în 2030, toți profesorii să aibă competențe digitale de bază (inclusiv de predare prin instrumente digitale - digital literacy) și cel puțin 85% dintre elevii de clasa a VIII-a să aibă competențe digitale de bază;

Până în 2030, minimum 40% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani vor fi absolvenți de studii superioare;

Până în 2030, 30% dintre copiii cu vârsta până în 3 ani participă la educație preșcolară;

Până în 2030, 2500 de creșe eficiente energetic se vor construi la nivel național;

Pănâ în 2025, va fi realizat un curriculum național pentru toate nivelurile de educație timpurie;

Până în 2030, cel mult 20% dintre tinerii în vârstă de 15 ani vor mai avea competențe scăzute la citire, matematică și științe conform metodologiei testelor PISA (în prezent, înregistrăm un procent de 41% citire, 47% matematică și 44% științe).

„Este o cerință fermă a mea să avem implementare pe 10 septembrie. Vreau sa avem un dialog, să avem și opiniile din partea societății civile. Acum este important, când noi creăm cadrul legal. Mai târziu, sper să nu fie prea târziu. Foarte important, 10 septembrie, vineri, ședință de guvern special pentru programul Romania Educată. Este un deadline de care ne ținem pentru implementarea acestui HG,” a afirmat Cîțu la întâlnirea comitetului interministerial pentru România Educată.La rândul său, ministrul Educației a cerut celorlalte ministere să propună persoane din societatea civilă care să devină membri ai comitetului și să participe la dezbaterile pe domenii ce vor urma după 10 septembrie.„Joi vom definitva ideile pe care le lansăm în lucru pe fiecare dintre cele 12 capitole. La ministerul Educației am desemnat câte un secretar de stat responsabil pentru fiecare dintre cele 12 domenii. Fișele de lucru sunt structurate pe obiective strategice, acțiuni, resurse bugetare - nu sunt deloc simplu de anticipat, termene și responsabili. (...) Societatea civilă - dacă aveți nume pe care să le avansați pentru a dobândi calitatea de invitat permanent al comitetului, prin aprobarea prim-ministrului, pentru că imediat ce vom avea HG-ul vom începe consultarea pe secțiuni”, a afirmat Cîmpeanu către colegii din comitet.„Îmi propun să îi contactez personal. Fiecare pe domeniul dvs de activitate cunoașteți persoane competente”, a adăugat acesta.1. cariera didactică și parcursul profesional2. managementul și guvernanța sistemului de educație3. finanțarea sistemului de învățământ preuniversitar.4. infrastrucutură - aici legaturile sunt puternice cu PNNR5. curriculum și evaluare centrată pe rezultate6. educația inclusivă si de calitate pentru toți copiii7. alfabetizarea funcțională.8. promovarea educatiei STEAM9. digitalizare - Ne dorim ca anul viitor să avem Evaluarea Națională și evaluări la clasele 2, 4 și a 6 care să fie digitalizate, informatizate. Unui elev să i se atribuie un cod, fiecărui item să i se atribuie un cod, în așa fel încât pentru educație și pentru calitatea educației - in momentul acesta avem nota 6,40 la matematică - aceasta notă poate să fie făcută din 10 la subiectele de algebră și din 2,80 la subiectele de Geometrie. Dacă am avea această componentă de digitalizare în Evaluare, am ști unde trebuie să intervenim, la geometrie, în exemplul pe care vi l-am prezentat, iar concluziile pot fi asigurate statistic.10. reziliența, o componentă care alături de digitalizare și componenta de verde ne sustine proiectul RE care este si in prezent de 3,6 miliarde euro pe masa negocierii cu Comisia Europeană.11. Invatamant superior12. Teme transversale