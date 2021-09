Times Higher Education Ranking 2022: ASE București, prima dintre cele 16 universități din România, pe locurile 501-600. Cele mai multe, la coada clasamentului / Care sunt primele cinci universități din lume

5. Massachusetts Institute of Technology













Times Higher Education World Rankings 2022 - Topul universităților din România

























Potrivit unui comunicat de presă ale ASE București, este al treilea an consecutiv în care se poziționează prima dintre universitățile românești.

Ca și anul trecut, clasamentul este condus de universitatea Oxford.1. University of Oxford2. California Institute of Technology2. Harvard University4. Stanford University5. University of Cambridge1. Academia de Studii Economice din București (ASE) - locurile 501-6002. Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca - locurile 801-10003. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB) - 1001-12004. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu - 1201+5. Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași - 1201+6. Universitatea din București - 1201+7. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați - 1201+8. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș - 1201+9. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași - 1201+10. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași - 1201+11. Universitatea din Oradea - 1201+12. Universitatea Politehnică din București - 1201+13. Universitatea Politehnică din Timișoara - 1201+14. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - 1201+15. Universitatea Transilvania din Brașov - 1201+16.Universitatea de Vest din Timișoara - 1201+„Realizat de revista britanică Times Higher Education (THE) începând cu 2004, prestigiosul ranking se concentrează pe excelența cercetării la scară globală, evaluând universităţile sub aspectul urmăririi a 13 indicatori de performanță, grupați în patru domenii: activitatea de predare, activitatea de cercetare, transferul de cunoștințe către mediul socioeconomic și perspectiva internațională”, notează ASE București în comunicat.Times Higher Education World University Rankings 2022 reunește 1662 de universități din 99 de țări.