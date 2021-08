Profesorii din trei judeţe nu și-au primit deloc banii pe orele remediale. În celelate județe, plata a fost făcut doar parţial / Cîmpeanu: Sunt opt oameni care verifică raportările din toată ţara

"Au rămas doar trei judeţe în această situaţie. Nu s-a rezolvat plata integrală a cadrelor didactice în toate celelalte judeţe, dar sunt trei care sunt în această situaţie, în care nu s-a plătit nimic. De ce? Pentru că avem un management mai puţin performant, pe de o parte. Pe de altă parte, pentru că orele remediale pentru învăţământul primar şi gimnazial se plătesc din fonduri europene. Trebuie respectate nişte reguli europene, care impun o raportare triplă. Această raportare triplă trebuie verificată de cei care dau 'bun de plată'. Atunci când pentru acelaşi număr de ore ai o raportare într-un fel, o raportare în alt fel şi o raportare în alt fel, ai nevoie de timp pentru a vedea care este adevărul. Pentru că ai trei variante. Ce validezi? Acest lucru este la originea unui proces foarte greu, care determină întârzieri", a afirmat ministrul Educaţiei la Digi24, potrivit Agerpres.

Acesta le-a cerut scuze tuturor profesorilor care nu şi-au primit drepturile salariale.

"Am încercat să consolidez capacitatea echipei din unitatea de management a proiectului din Ministerul Educaţiei. Sunt opt oameni care verifică raportările din toată ţara. Şi pentru 246.000 de elevi trebuie raportare în fiecare situaţie. Este ... greoi, este puţin spus. Am făcut tot ce am putut pentru a consolida capacitatea acestei echipe. Este clar că este insuficient. Căutăm să identificăm alte metode de lucru, respectând în acelaşi timp şi exigenţele europene cu privire la utilizarea fondurilor europene. Dar, îmi cer scuze fiecărui cadru didactic care a înregistrat întârzieri nepermise în plata drepturilor salariale", a spus Cîmpeanu.

Pentru orele remediale tariful pentru cadrele didactice este de 100 de lei pe oră.