Cîmpeanu: Profesorii nevaccinați care nu se testează „să se odihnească un pic”, dacă rata de infectare trece de 6 la mie

"Este vorba de acces nediscriminatoriu în şcoli până la pragul de şase la mie, iar peste pragul de şase la mie pentru acei colegi profesori care au avut posibilitatea să se vaccineze şi nu s-au vaccinat, precum şi pentru acei colegi profesori care nu au trecut prin boală şi nici nu s-au vaccinat va exista posibilitatea testării la fiecare 72 de ore, trei zile. Dacă nici nu s-au vaccinat, dacă nici nu doresc să fie testaţi - testarea fiind asigurată de către DSP, având posibilitatea, sigur, şi testare în regim privat, doar că nu avem în vedere decontarea acestor cheltuieli, atâta vreme cât există posibilitatea de testare prin Direcţiile de Sănătate Publică - sigur că în această situaţie va trebui să nu mai oferim avantajul posibilităţii de predare fizică a acelor colegi care, repet, au posibilitatea să se vaccineze şi nu s-au vaccinat, nici nu au trecut prin boală şi nici nu prezintă teste regulat, la fiecare 72 de ore", a arătat Sorin Cîmpeanu.







Întrebat dacă profesorii vor fi concediaţi în astfel de situaţii, Cîmpeanu a replicat: "Nu concediaţi. Până la coborârea ratei de infectare sub şase la mie să se odihnească puţin".Întrebat, cu cine vor fi înlocuiți acei profesori care vor fi trimiși "să se odihnească puțin" având în vedere că resursa umană din Educație este destul de limitată, ministrul Cîmpeanu a spus că nu crede ca va fi o problemă generalizată."Există un deficit de resursă umană în Educație. Va trebui să identificăm situații în funcție de specificul fiecărei unități de învățământ. Nu uitați că ieri am aprobat supplimentarea cu 3.500 de posturi în învățământul preuniversitar. Și luați în calcul totuși și ipoteza în care nu vor fi foarte multe locuri cu depășirea pragului de 6 la mie. Deci nu va fi o problemă generalizată, vor fi cazuri punctuale care se vor rezolva.", a declarat ministrul Sorin Cîmpeanu.Pe de altă parte, ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, prezentă la conferinţa de presă, a pus sub semnul întrebării oportunitatea testării gratuite pentru profesori, iar Cîmpeanu i-a dat dreptate."Cred că va trebui să discutăm despre oportunitatea testării gratuite, inclusiv a profesorilor care au avut oportunitatea de a se vaccina. Deci aici cred că rămâne la stadiul de propunere, urmând ca, împreună cu Ministerul Educaţiei, să vedem cum se suportă costul acestor teste", a spus ea."De acord. De acord, pentru că este greu de înţeles să ai posibilitatea de vaccinare şi alte posibilităţi şi să nu apelezi. Sigur, în situaţia în care nu există constrângeri, certificate medicale. Luăm în calcul şi aceste situaţii", a precizat Sorin Cîmpeanu.Ministrul Sănătăţii a făcut referire şi la testarea cadrelor medicale neimunizate, arătând că aceasta ar putea fi suportată din fondul de sporuri."Am avut mai multe ipoteze de lucru. Acum ne îndreptăm spre acea posibilitate în care testarea să fie efectuată în unitatea sanitară, iar costurile testelor să fie suportate din fondul de sporuri al personalului medical care nu este vaccinat - aceasta este ipoteza pe care lucrăm acum. Este în lucru la nivelul Ministerului Sănătăţii propunerea de proiect legislativ, dar evident că, pentru a avea varianta finală, ea va trebui validată de Ministerul Muncii, Ministerul Justiţiei şi de celelalte ministere care sunt implicate în procesul de avizare", a spus Ioana Mihăilă.