VIDEO Decizii la începerea anului școlar: Școlile rămân deschise până la pragul de 6 la mie / După acest prag vor fi beneficii pentru cei vaccinați

Școlile vor rămâne deschise până la pragul de infectare de 6 la mie, sub rezerva validării CNSU, a anunțat vineri ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. 'Peste acest prag vor apărea o serie de condiții, care nu vor dezavantaja persoanele vaccinate, fie ca vorbim de elevi de peste 12 ani, fie ca vorbim de profesori, dar vor fi beneficii pentru elevii și profesorii cei vaccinați", a spus acesta. Purtarea măștii în școală va fi obligatorie în continuare pentru copiii de peste 6 ani, iar purtarea mastii in spatii deschise nu va mai fi obligatorie., a spus Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă.

Am agreat ca prioritatea este menținerea școlilor deschise și învățământ în format fizic. De asememne trebuie să avem în vedere că acestor copii trebuie să le oferim un cadru sigur și că e nevoie de continuarea anumitor măsuri de protecție așa încât transmiterea să fie cât mai mică posibil.

Din acest motiv purtarea măștii în școală va fi obligatorie în continuare pentru copiii de peste 6 ani, iar purtarea măștii în spații deschise însă nu va mai fi obligatorie.

De asemenea, pentru activitățile sportive vor fi încurajate să aibă loc preponderent în spațiu deschis, iar pentru activități sportive în spații închise se va decide în funcție de incidența din comunitatea respectivă.

Despre vaccinarea în școli, continuăm să avem discuții tehnice și să adaptăm scenariile în funcție de particularitățile fiecarei comunități și școli, urmând ca decizia finală să vă fie comunicată cât de curând.





Toți participanții la această decizie au agreat că școlile trebuie să se deschidă primele și să se închidă ultimele.

Am agreat sub rezerva validării la nivel CNSU că vom ține școlile deschise până la pragul de 6 la mie. Peste acest prag vor apărea o serie de condiții, care nu vor dezavantaja persoanele vaccinate, fie ca vorbim de elevi de peste 12 ani, fie ca vorbim de profesori, dar vor pune în evidență beneficii din această perspectivă pentru elevii și profesorii care sunt vaccinați.

Peste pragul de 6 la mie lucrurile se vor desfășura separat în funcție de vârstă și specificul activității, iar la carantină sigur că da se oprește întreaga activitate.

Eu personal îndrăznesc să sper că nu vom ajunge pragul de 6 la mie, deci vom putea menține toate școlile deschise.

De ce am propus și s-a agreat acest prag sub rezerva validării în CNSU? Pentru că oricum copiii circulă. este de preferat să fie într-un mediu controlat și va trebui să ne asigurăm că regulile se respectă în școli, decât să circule în medii necontrolate. În plus, nu vor fi pierderi educaționale.





Prezent la începutul conferinței, premierul Florin Cîţu a spus că dorește ca anul şcolar să înceapă cu prezenţă fizică şi să continue în acelaşi fel. "Am avut două lucruri pe care le-am spus la început. Am spus - şi rămân ferm pe acestea: vreau ca anul acesta anul şcolar să înceapă cu prezenţă fizică şi să rămână cu prezenţă fizică. Avem tot ceea ce ne trebuie ca anul acesta şcolar să începem cu prezenţă fizică, să rămânem cu prezenţă fizică", a declarat premierul la finalul şedinţei de lucru de la Guvern. Cîțu a mai cerut ca festivităţile organizate cu prilejul începerii anului şcolar să se desfăşoare ”cât mai aproape” de normalitate."În discuțiile tehnice pe care le-am avut până acum nu am pus condiție de vârstă. Dacă legislația ne permite, voucherele sunt destinate persoanelor care se vaccinează cu schemă completă din momentul în care legislația intră în vigoare."