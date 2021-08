Cum se va face preluarea creșelor de către Ministerul Educației. Copiii pot fi duși la creșă de la vârsta de 11 luni

Cum trec 387 de creșe în sistemul de educație

"Acolo unde autorităţile locale iniţiază solicitări de preluare, inclusiv a personalului în sistemul de educaţie, aceste creşe vor funcţiona pe lângă grădiniţe, sub personalitatea juridică a grădiniţelor, având în vedere nevoia de integrare a conceptului educaţiei timpurii, integrare între creşă şi grădiniţă.







Acolo unde autorităţile locale nu iniţiază demersuri pentru preluarea totală în sistemul de educaţie, Ministerul Educaţiei va asigura cheltuielile salariale pentru componenta educaţională. Cu alte cuvinte, Ministerul Educaţiei asumă preluarea resursei umane, e vorba de educatori puericultori, inclusiv din perspectiva cheltuielilor salariale", a explicat ministrul.

"Este o cerinţă de mulţi ani, a întregii societăţi, de definire a acestui cost standard per copil în creşă. Acest cost standard a fost stabilit la o valoare de 15.000 de lei pe copil, pentru cheltuieli salariale, la care se adaugă o componentă de 585 de lei pentru cheltuieli materiale", a arătat ministrul, în cadrul unei conferinţe de presă la Palatul Victoria, citat de Agerpres.Cîmpeanu a atras atenţia asupra faptului că în cazul grădiniţelor costul standard este de 7.431 de lei pentru fiecare copil."(În cazul creşelor, n.r.) este puţin mai mult de dublu, pentru că este vorba în primul rând de grupe mai mici, la jumătate faţă de grupele din grădiniţă, şi este vorba de cerinţe speciale de îngrijire în acest domeniu antepreşcolar”, a spus el.Cîmpeanu a precizat că din primele discuții cu specialiștii „a reieşit că în creşă vor putea merge copii de la zero la trei ani, prin zero ani înţelegându-se vârsta de 11 luni, vârstă până la care am înţeles că este recomandat ca aceşti copii să stea împreună cu mamele".Cîmpeanu a menţionat că în prezent există 387 de creşe care urmează să fie preluate în sistemul de educaţie, de la autoritățile locale.