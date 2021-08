Fraudă la bacalaureat 2021 în 5 județe: Subiecte apărute pe Facebook, la câteva minute după începerea probei scrise / Ce spune ministrul Educației

Subiectele la proba scrisă la alegere a Bacalaureatului de toamnă au apărut pe grupuri de Facebook după primele minute de la începerea examenului, relatează Digi24. Potrivit ministrului Educației Sorin Cîmpeanu, este vorba despre candidați din cinci licee din cinci județe din țară.



Unul dintre aceștia, din Brăila, avea 33 de ani, iar potrivit inspectoratului nu a fotografiat subiectele cu telefonul, ci cu „alte mijloace electronice”, potrivit Agerpres.



Ce a afirmat ministrul Educației:



„Este vorba despre Liceul Tehnologic "Panait Istrati" din Brăila, de Liceul Tehnologic "Rucăreanu" din Braşov, de Liceul cu Program Sportiv din Târgu Jiu şi de Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuşi" din Craiova.

Este vorba despre o fraudă în mod clar, care va fi sancţionată la cel mai aspru nivel. Cu siguranţă, elevii care nu au înţeles că nu au acces cu mijloace de comunicare în sala de examen vor fi eliminaţi din examen şi două sesiuni nu vor mai avea dreptul să participe la acest examen.

Am popularizat cât am putut de mult importanţa respectării regulilor de etică pentru a asigura relevanţa examenului de Bacalaureat. Cei care nu au înţeles vor plăti.

Se fac verificări atât cât se pot face verificări într-o şcoală, într-o şcoală în care nu există terminale de verificare, spre exemplu, cum există în aeroport. Profesorii au competenţe limitate pentru a face aceste verificări, în condiţiile în care tehnologia a evoluat foarte mult şi dimensiunile acestor dispozitive electronice sunt extrem de mici, sunt foarte greu de sesizat. Am spus: candidaţii vor fi eliminaţi cu siguranţă, ei sunt deja identificaţi şi vor fi eliminaţi din examen iar personalul de supraveghere vom vedea în ce măsură ar fi putut să prevină apariţia acestor situaţii, dacă ar fi putut să prevină şi nu au făcut-o, atunci cu siguranţă şi aceştia vor fi sancţionaţi

Este şi a fost întotdeauna o problemă această intenţie de fraudă. Personalul face tot posibilul pentru a preveni aceste situaţii de fraudă. Noi trebuie să sancţionăm aspru aceste intenţii de fraudă."





Cum a fost prins candidatul de 33 de ani din Brăila care a urcat subiectele pe Facebook



Inspectorul şcolar general adjunct al ISJ Brăila, Dan Gheorghiţă, a povestit pentru Agerpres cum a fost prins și eliminat din examen candidatul în vârstă de 33 de ani de la Liceul tehnologic „Panait Istrati” din Brăila după ce a fotografiat şi a pus subiectele pe internet.



"În urma apariţiei pe Facebook a imaginii cu subiectul de la fizică dintr-un centru de examen din Brăila, am identificat centrul - fiind vorba despre Liceul tehnologic Panait Istrati - am mers acolo şi, conform metodologiei, am analizat înregistrările audio-video din sălile în care au susţinut candidaţii proba la fizică. Corelând poza cu filmările, am identificat sala de clasă, am identificat candidatul, l-am chemat în centrul de examen, iar acesta a recunoscut. Chiar dacă nu recunoştea, îl eliminam, pentru că aveam dovezi. L-am eliminat din examen şi două sesiuni nu mai are voie să susţină bacalaureatul", a declarat Gheorghiţă.



Candidatul eliminat din centrul de examen din Brăila are 33 de ani şi provine din promoţiile anterioare, terminând în urmă cu mulţi ani Liceul 'Constantin Brâncoveanu'.



Inspectorul şcolar general adjunct al ISJ Brăila a precizat că supraveghetorii din respectiva sală de examen nu ar fi putut interveni pentru prevenirea fraudei, deoarece "poza a fost făcută cu alte mijloace electronice, nu cu telefonul".





Regulile de examen BAC 2021: Lucrările scrise pot fi elaborate într-un interval de lucru de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru scheme și desene vor utiliza numai creion negru.

Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Beneficiază de prelungirea timpului de lucru alocat, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a examenului de Bacalaureat, în baza prevederilor Procedurii nr. 1.526/DGIP/12.03.2021 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a Bacalaureatului.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.

De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice tip de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Sorin Cîmpeanu a declarat la Digi 24 că este vorba despre cinci săli de clasă în care s-a fraudat astfel. Acesta a precizat că în momentul de faţă se derulează acţiuni la nivelul fiecărui centru de examen pentru a vedea concret câţi elevi au fraudat examenul.Miercuri a avut loc proba la alegere din cadrul sesiunii august-septembrie a examenului de Bacalaureat 2021, la care s-au înscris în total 39.000 de candidați. Ministerul Educației a publicat la ora 15.00 subiectele și baremul pentru toate disciplinele de la proba la alegere.