Începerea școlii. Cîmpeanu: Un ordin comun care va reglementa toate aspectele, la începutul lunii septembrie / Școlile nu sunt pregătite să preia elevi din alte unităţi

​​Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunțat că la începutul lunii septembrie va fi semnat un nou ordin de către miniştrii Educaţiei şi Sănătăţii care va reglementa "toate aspectele necesare" începerii şcolii în condiţii de siguranţă, adaptate la "realităţile existente" în România. Cîmpeanu a admis că „avem o problemă cu suprapopularea” în clase, dar și că sunt multe școli aflate în șantier în acest moment și că măsura în care este „convins că aceste lucruri (finalizarea lucrărilor - n.r.) se vor întâmpla este discutabilă”.