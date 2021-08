A fost stabilit costul standard per copil de creșă. Ministrul Educației: Finanțiștii consideră că este mult prea mare, nu a fost o discuție simplă

Din declarațiile ministrului privind banii ceruți:

S-au construit 39 grădinițe noi, este nevoie de personal și este nevoie de buget pentru plata salariilor și a cheltuielilor de funcționare.

S-a micșorat numărul de elevi la clasă, printr-o decizie pe care am luat-o, pentru liceu de la 28 la 26, respectiv 24, asta înseamnă că în zone aglomerate - București, Ilfov, Iași, Cluj, Bihor creșteri ale populației școlare. Avem nevoie de mai multe clase, avem nevoie de mai multe cadre didactice.

Sunt mult mai multe clase a cincea decât anul trecut, este nevoie de mai multe cadre didactice.

În total este vorba de 4.500 de posturi în învățământ în plus.

Preluarea creșelor în sistemul de educație înseamnă că trebuie să avem asigurate cheltuielile pentru plata salariilor, cât și de funcționare. Astăzi (5 august - n.r.) a fost adoptat pentru prima oară costul standard per copil în creșă, care este de 15.010 lei per copil, pe an, plus 585 lei cheltuieli materiale.

Pentru a avea un ordin de mărire, pentru un copil de grădiniță costul standard este de 7.431 de lei, adică sub jumătate.

Pentru un elev, costul standard este de 6.111 lei.

Nu a fost deloc simplă discuția cu finanțiștii, consideră că este un cost mult prea mare.

Este al doilea motiv pentru care am cerut mai mulți bani dar este vorba de preluarea creșelor pentru ce a rămas din anul 2021, o sumă de 150 milioane de lei.

Trei. Avem nevoie de susținerea, în paralel cu programul de ore remediale care va trebui să continue în anul 2021-2022, de programul „masă caldă”. Am solicitat 46,4 milioane lei.

Patru. Avem nevoie de resurse pentru creșterea cuantumului destinat burselor elevilor.

Toate aceste sume sunt pe masa negocierilor.



Eu sunt convins că bugetul Ministerului Educației va crește cu peste un miliard. E o convingere, nu ar fi trebuit să o spun, dar am spus-o. Rețineți, bugetul Ministerului Educației.

