Cum va începe școala în septembrie. Cîmpeanu: Prezență fizică pentru toți elevii

„Atât cât am în limitele de competență, școala va începe cu prezență fizică pe data de 13 septembrie. Bazându-mă pe informațiile pe care le am în limitele de competență, pe condițiile de școli, pe faptul că în școli au fost respectate regulile sanitare mai riguros= decât în orice alte locuri - cu excepția unităților sanitare, pe nivelul ridicat de vaccinare al personalului din învățământ cadrelor didactice, mă pronunț cât se poate de clar în favoarea deschiderii școlii fără scenarii, pentru toți elevii. Am dreptul să îmi exprim acest optimism”, a spus Cîmpeanu, adăugând faptul că în paralel trebuie ținut cont și de evoluția epidemiologică.







Cîmpeanu a amintit de inițiativa de a deschide centre de vaccinare la cabinetele școlare.



„Trebuie văzut în ce măsură configurația școlii permite organizarea unor astfel de centre. Am discutat cu Ministerul Sănătății și cu coordonatorul campaniei de vaccinare pentru a realiza în zilele următoare acțiuni de prezentare a importanței procesului de vaccinare”, a spus acesta, adăugând că pentru vaccinarea elevilor minori este nevoie în continuare de acceptul părinților.



În ceea ce privește vaccinarea, el a afirmat că nu este „adeptul obligativității”.



„Deși susțin în modul cel mai profund și hotărât importanța vaccinării și avantajele vaccinării ca unic gest care ne poate ajuta să punem capăt acestei pandemii, nu sunt adeptul obligativității.





„Susțin importanța testării în școli, cel puțin în cazurile în care apar simptome. În aceste situații, testarea este o datorie a statului prin DSP și nu a angajatului din sistemul de învățământ sau din alt sistem, care prezintă simptome” a mai spus Cîmpeanu.





Consiliul Național al Elevilor a solicitat marți autorităților din România să anunțe, până la finalul lunii august, cum va începe noul an școlar pe 13 septembrie.





Cîmpeanu a precizat pentru HotNews.ro că și universitățile iau în calcul organizarea unor centre de vaccinare în campusuri.



„Pentru a susține campania de vaccinare, universitățile iau in calcul organizarea unor centre de vaccinare în campusurile universitare. În vederea consolidării siguranței sanitare în școli, dincolo de respectarea tuturor regulilor deja cunoscute și de acțiuni de promovare a importanței și necesității vaccinarii, avem în vedere în discuțiile cu Ministerul Sănătății și CNCAV transformarea unor cabinete medicale din scoli in centre de vaccinare destinate elevilor care doresc sa se vaccineze, precum și personalului din invatamant. Pentru ca acest lucru sa se întâmple începând cu prima parte a lunii septembrie, este necesară identificarea unor soluții cu privire la organizarea fluxurilor in interiorul școlilor, data fiind necesitatea prezentei unuia dintre parinti pentru fiecare minor vaccinat”, a afirmat Cîmpeanu, pentru HotNews.ro.



Câți profesori s-au vaccinat - ce arată raportările din 21 mai



Pe 21 mai, Ministerul Educației a centralizat raportările de la unităție de învățământ și din platforma de vaccinare și a transmis următoarele date:



Din totalul de 266.120 de angajați titulari în învățământul preuniversitar de stat, s-au vaccinat 151.133 de persoane (112.559 de cadre didactice și 38.574 - personal didactic auxiliar și nedidactic ).

). Precizăm că un număr de 125.523 de angajați au parcurs schema completă de vaccinare. Raportat la totalul angajaților titulari se înregistrează o rată de vaccinare de 56,8%. Raportat la numărul cadrelor didactice, rata de vaccinare este de 58%.

Din totalul de 51.411 angajați titulari în învățământul universitar de stat și privat, s-au vaccinat 34.040 de persoane (22.391 de cadre didactice și 11.649 - personal didactic auxiliar și nedidactic).

Precizăm că 30.574 de angajați au parcurs schema completă de vaccinare. În raport cu numărul total de angajați titulari se înregistrează o rată de vaccinare de 66,2%. Raportat la numărul cadrelor didactice, rata de vaccinare este de 76,5%.

Din totalul de 317.531 de angajați titulari în învățământul preuniversitar de stat și în sistemul de învățământ superior (de stat și privat), s-au vaccinat 185.173 de persoane (134.950 de cadre didactice și 50.223 - personal didactic auxiliar și nedidactic).

Alți 156.097 de angajați au parcurs schema completă de vaccinare. Prin raportare la numărul total de angajați titulari, se înregistrează o rată generală de vaccinare de 58,32%. Raportat la numărul cadrelor didactice, rata de vaccinare este de 60%. Ministrul a precizat pentru HotNews.ro ca va exista încă o centralizare a numărului cadrelor didactice vaccinate înainte de începutul anului școlar, în prima săptămână din septembrie.









