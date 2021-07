Doar studenții vaccinați, trecuți prin boală sau cu teste negative de COVID pot merge fizic la cursuri la Universitatea Babeș- Bolyai din Cluj-Napoca

Potrivit unui comunicat de presă, decizia a fost adoptată joi, 29 iulie 2021, de Senatul UBB, la propunerea Consiliului de Administraţie al Universităţii, propunere formulată în urma consultărilor cu reprezentanţii studenţilor.





Cine poate participa fizic la cursurile UBB

Conform documentului, studenţii care vor putea participa fizic la cursuri sunt cei care:- sunt vaccinaţi împotriva virusului SARS-CoV-2 şi au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;- prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore;- prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;- se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.Potrivit aceluiaşi document, studenţii care nu se încadrează în aceste categorii vor avea posibilitatea de a participa la activităţile didactice online sau prin alte modalităţi alternative, în condiţiile stabilite de fiecare facultate, conform profilului, specializării şi resurselor disponibile, în timp ce examenele sunt gândite a fi organizate în regim clasic/standard, indiferent de modalitatea de studiu.În urma propunerii formulate de reprezentanţii organizaţiilor studenţeşti, aceleaşi categorii de studenţi vor putea beneficia şi de cazare în căminele UBB capacitatea maximă permisă de prevederile legale impuse la nivel naţional pentru prevenirea răspândirii infecţiei cu SARSCoV-2 la acel moment, în timp ce studenţii care nu se pot vaccina ca urmare a unor condiţii medicale dovedite, pot fi cazaţi în regim special, urmând să desfăşoare activităţile academice în regim online (sau prin alte modalităţi alternative stabilite de facultatea la care studiază)."UBB a căutat să ofere posibilitatea celor care doresc să se întoarcă la studii în regim clasic să o facă, dar în condiţii de siguranţă pentru ei, pentru întreaga comunitate academică şi pentru oraş, dar şi să respecte dreptul la educaţie al celor care au ales să nu se vaccineze încă şi cu grijă şi respect faţă de diverse situaţii personale. Aşadar, încercăm să venim în întâmpinarea nevoilor tuturor studenţilor şi a comunităţii noastre academice, evident, cu asigurarea tuturor condiţiilor de siguranţă sanitară şi cu respectarea prevederilor stabilite la nivel naţional cu privire la acest context. Evident, am discutat toate aceste prevederi cu reprezentanţii studenţilor noştri, care au susţinut şi susţin în mod public eforturile universităţii; în plus, noi, aşa cum am mai precizat, împreună cu reprezentanţii Consiliului Studenţilor din UBB, venim în întâmpinarea studenţilor, ajutându-i să se vaccineze, astfel încât să putem reveni cât mai curând la condiţiile normale, fireşti de cazare şi studiu", afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, citat în comunicat.La finalul lunii iunie, în cadrul unei reuniuni a Consiliului Național al Rectorilor , majoritatea universităților din România și-au exprimat dorința de a începe cursurile în format fizic în octombrie 2021.