​DOCUMENT Conflictul de la Șincai: Răspunsul directorului către primăria Sectorului 4 la ultimatumul pentru predarea liceului: Decizia trebuie luată de Consiliul de Administrație / Punctul de vedere transmis de Daniel Băluță

Reamintim că elevii, părinţii şi profesorii de la Colegiul Naţional ”Gheorghe Şincai” au protestat în repetate rânduri anul acesta faţă de intenţia Primăriei sector 4 de a reloca elevii, în vederea consolidării clădirii Colegiului. De asemenea, a existat şi o acţiune în instanţă, în urma căreia, în 18 martie, Tribunal Bucureşti a respins definitiv cererea formulată de Primăria Sectorului 4 privind evacuarea imobilului, prin ordonanţă preşedinţială.

”În considerarea stringentei necesităţi de demarare a lucrărilor de consolidare şi de obţinere a autorizaţiei de securitate la incendiu la clădirea Colegiului Naţional ”Gheorghe Şincai” situată în Bucureşti, Calea Şerban Vodă, nr.167, sector 4, formulăm prezenta notificare prin intermediul căreia vă solicităm ca în termen de 3 zile calendaristice, respectiv până vineri 23 iulie 2021, ora 12:00, să dispuneţi cu privire la predarea prin proces verbal de predare- primire, a amplasamentului unităţii de învăţământ pe care o conduceţi", arată Primăria Sectorului 4 în notificarea trimisă Colegiului ”Gheorghe Şincai”, conform News.ro.



Notificarea transmisă colegiului poate fi consultată AICI. Conform primăriei, ”pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului educaţional, în anul şcolar care urmează, precum şi pe întreaga durată a executării lucrărilor”, sunt trei variante de relocare a elevilor: Liceul Tehnologic Dacia, situat în Bulevardul Metalurgiei nr. 89, București, Sector 4

Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” (actualul Petru Rareș - n.r.) situat în Strada V.V. Stanciu nr. 4-6 din București, Sector 4

Școala Gimnazială „Ienăchiță Văcărescu” situată în Calea Șerban Vodă 62-64, București, Sector 4.

Primăria spune că toate clădirile sunt recent renovate şi respectă condiţiile de siguranţă.

Ce spune directorul Colegiului Șincai

Mai mult, acesta spune că dintre cele trei locații oferite, două sunt de fapt ocupate. La Școala „Ienăchiță Văcărescu” este școala Ienăchiță Văcărescu în clădirea școlii și în containerele din curtea școlii învață gimnaziul de la Colegiul Mihai Eminescu. La Petru Rareș învață cei de la Mihai Eminescu (Liceul a fost relocat anul trecut tot pentru lucrări de renovare - n.r.)., singurul loc liber fiind Liceul Dacia de pe Bulevardul Metalurgiei, la marginea Bucureștiul, loc vehiculat încă din iarnă, când o parte dintre părinții elevilor de la Șincai au semnat o petiție pe care au transmis-o și primarului în care refuză relocarea acolo.









Țeca amintește și că au fost licee la fel de vechi precum Șincai consolidate cu elevii înauntru și, mai spune acesta, a existat o amplă consolidare a clădirii între 1986-1990. De altfel, notează el, clădirea nu se află pe lista clădirilor cu risc seismic publicată pe site-ul Primăriei Capitalei





„Din punct de vedere legal, noi nu avem de ce să plecăm de aici”, mai spune acesta.



Declarațiile făcute de Mircea Țeca pentru HotNews.ro:



E o glumă, ei ne-au oferit trei spații dintre care două sunt ocupate integral. Și ne-au oferit un spațiu la IMGB (Liceul Dacia din Bd. Metalurgiei 89 - n.r.,) singurul disponibil dar care este într-un complex unde învață deja 4 licee tehnologice, inclusiv unul de la o localitate de la marginea Bucureștiului.

Când IMGB era cu titlu de zvon, părinții au făcut un memoriu semnat de 439 părinți, pe l-au trimis și primăriei și ministerului. Nu, nu era glumă, e singurul spațiu disponibil. Părinții au explicat că nu își pot duce acolo copiii, avem elevi din Bucureștii Noi, Drumul Taberei, din tot orașul.

Este un ultimatum foarte ciudat, pentru că l-au dat și anul trecut, iar directoarea de atunci a răspuns că este complet ilegal să semneze așa ceva, că nu are dreptul. Decizia nu o poate lua decât Consiliul de Administrație. Anul acesta mi-au trimis mie același lucru. Deși primiseră răspuns anul trecut și apoi au făcut întâmpinare către Consiliul de Administrație. Poate în ideea că sunt mai slab și mă sperii și fac abuz în serviciu.

Consiliul de Administrație în acest moment este foarte greu de făcut, în primul rând din cauza lor. Ei de la primărie au 3 oameni, doi sunt de la Consiliul Local si unul este reprezentantul primarului. Dacă cineva absenteaza de trei ori trebuie înlocuit. Reprezentantul primarului și unul dintre consilierii locali au lipsit la toate CA-urile. Noi am trimis solicitare să îi înlocuiască.

Nu au răspuns la solicitarea asta, am trimis revenire, nu au trimis nimic. Noi a trebuit tot timpul sa fim toti oamenii școlii ca să asigurăm cvorum. În acest moment, din 4 profesori 3 sunt în concediu. Reprezentantul părintilor este și el in concediu, plecat din tara. Să faci consiliu în aceste condiții este imposibil.

Dar în broșura de admitere și în hotărârea Consiliului Local privind rețeaua școlară, Colegiul Șincai apare cu această adresă, Calea Șerban Vodă 167, pentru anul școlar 2021-2022.

Părinții vin și își înscriu copiii la Șincai, câte unul mai întreabă „dar este o problemă aici? Că am auzit că vă mutați”.

Și anul trecut a fost la fel, Consiliul de Administrație din 31 august a respins să ne mutăm în clădirea Liceului Petru Rareș pentru că nu încăpeam acolo. Ei ne-au dat în judecată. Procesul este pe rol. Nu s-a tranșat, nu ne pot da in judecată pentru același lucru încă o dată.

La Mihai Eminescu nu s-a batut niciun cui, și ar fi trebuit să se mute în 6 luni dar nici nu au inceput lucrarile. Iar în cazul lui Eminescu, mutat în VV Stanciu (Liceul Petru Rareș - n.r.) au dat erată la broșura de admitere. (Colegiul Mihai Eminescu a fost relocat la Petru Rareș pentru lucrări - n.r.).

Din punct de vedere legal, este un proces pe rol. Din punct de vedere legal, liceul se găsește aici.

Iar cu consolidarea liceului, te uiți pe lista imobilelor și pe nicio lista nu apare nici ca risc nici ca urgenta. Din punct de vedere legal, noi nu avem de ce să plecăm de aici.

„Când noi am întrebat cum de toate colegiile mari au fost reabilitate cu elevi înauntru, ni s-a răspuns „primăria nu își asumă asta.”

Ei ne atacă într-un ultim asalt. Se așteptau să facem miting, vineri a venit mașina jandarmeriei de trei ori. Noi nu avem de ce să facem miting, avem trei procese, unul l-am câștigat. Noi trebuie să ne ocupăm de admitere, avem examene de diferențe pentru că există copii care vor să vină la Șincai de la alte licee.

Noi nu avem de ce să facem miting, avem trei procese, unul l-am câștigat. Noi trebuie să ne ocupăm de admitere, avem examene de diferențe pentru că există copii care vor să vină la Șincai de la alte licee. Am făcut întâmpinări pentru a afla cum de am primit 5% din bugetul dat pentru finanțarea de bază de la bugetul de stat. Acum așteptăm răspunsuri legate de buget, informații legate de cele trei spații, ce am trimis primăriei, să ne trimită membri în CA și așteptăm sprijin din partea ministerului Educației care nu cred ca va lăsa un liceu de top 10, chiar dacă acum e pe 20, să se piarda. Primăria nu a făcut niciun pas în spate făță de iarnă, când ne-au propus Petru Rareș care s-a ocupat. Nu cred ca un liceu ca al nostru poate fi distrus fără ca cineva să oprească acțiunea de agresiune.

Avem discuție cu secretarul de stat Radu Szekely care a venit la scoala, i-am arătat scoala, ne-a promis sprijin, avem discuții și cu domnul ministru Cîmpeanu. Am avut o discuție și la senat.

Noi am spus, este un exemplu recent și elocvent, Liceul Iulia Hașdeu este un colegiu reabilitat și extins cu elevii înăuntru. Noi am explicat primarului că noi avem niște date suplimentare pe care nu le au alte licee care au fost renovate - și Lazăr, și Școala Centrală și Sava și Viteazu. Toate aceste clădiri vechi și frumoase au fost făcute cu elevi înauntru. Noi avem in plus împărțirea pe corpuri care se pot izola chiar și acum, dar se pot supraizolva, avem 5 intrări în liceu și grupuri sanitare distribuite. Avem conditiile. Lucrările principale se pot face vara, în rest noi putem trece în 2 schimburi pentru că așa am făcut anul trecut în perioada pandemiei.

Am întrebat, dacă toate aceste au fost făcute, ce are Șincai negativ. Eu nu îmi asum sa risc viața unui copil, a răspuns.

Liceul Șincai a fost consolidat când eram eu elev, între 86 și 90, cu cămășuiri de 30-40 cm și subzidiri. Nici nu am simțit în liceu, îmi amintesc vag. Avem dosare peste dosare. Iar aici vine să ne spună că are risc seismic un expert care nu a fost niciodată în liceu. Ei initial vorbeau doar de renovare. Când au văzut ca ne împotrivim, atunci a trebuit să scoată o temă, tema riscului seismic.

„Nu e un conflict, e o agresiune, dacă ei dau și noi țipăm. Copiii vin, se pozează cu statuia, sunt super fericiți ca reușesc să ajungă aici. Avem o responsabilitate și fata de copii și fata de părinții lor. Și noi nu putem sa îi trimitem în lanul cu porumb”

Ce spune Primăria Sectorului 4 condusă de Daniel Băluță

Pentru că și în aceste condiții, conducerea unității de învățământ refuză nejustificat predarea clădirii, desi atât expertiza tehnică, cât și opinia constructorului arată că lucrările nu se pot desfășura cu persoane în incinta școlii, Primăria Sectorului 4 a notificat deja Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Protecția Copilului, Inspectorarul pentru Situații de Urgență precum și alte instituții cu atribuții în domeniul siguranței publice, solicitând luarea de îndată a măsurilor necesare, astfel încât viața elevilor șincaiști să fie protejată, iar aceștia să-și desfășoare activitatea într-o clădire sigură și avizată de ISU ca fiind conformă normelor de siguranță în caz de calamitate.”





Vineri, 23 iulie, directorul Mircea Țeca a transmis un răspuns primarului Daniel Băluță la solicitarea acestuia de predare a clădirii colegiului Șincai. O redăm mai jos:„Potrivit art. 96 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și de directori adjuncți, după caz.Alin. (3) al textului de lege menționat prevede că organul de conducere al unității de învățământ este Consiliul de Administrație, iar una dintre atribuțiile acestuia este de a stabili poziția școlii în relațiile cu terți.Potrivit art. 97 din Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ.Față de dispozițiile legale expuse anterior este evident că predarea amplasamentului clădirii unității de învățământ Colegiul Național „Gheorghe Șincai” București nu poate fi realizată decât ca urmare a unei hotărâri a Consiliului de Administrație, directorul unității de învățământ nefiind abilitat legal să procedeze în sensul solicitat de dvs.Mai mult, predarea amplasamentului presupun implicit și predarea întregului patrimoniu mobil ce intră în componența bazei materiale afectate în mod direct și special funcționării învățământului, ca serviciu public, pentru satisfacerea intereseului general.Or, potrivit art. 112 lin 2 din legea nr. 1/2001 componentele bazei materiale (cu excepția terenurilor și clădirilor unităților de învățământ) sunt de drept proprietatea unităților de învățământ și sunt administrate de către consiliile de administrație, conform legislației în vigoare.De asemenea, trebuie precizat că solicitarea cuprinsă în notificarea transmisă face obiectul dosasrului nr. 26759/ 3 / 2020, dosar nesoluționat de către instanța de judecată, prin sentința civilă nr. 3053/10.05.2021 fiind admisă excepția necompentenței materiale a Tribunalului București - Sectia a II-a Contencios Administrativ și Fiscal și declinată competența soluționării cauzei în favoarea Judecătoriei Sectorului 4.În consecință, vă informăm că notificarea transmisă în data de 20.07.2021 și înregsitrată sub nr. 1469/20.07.2021 urmează să fie supusă analizei Consiliului de Administrație al Colegiului Național „Gheorghe Șincai” București în ședința viitoare.În acest sens, pentru a putea analiza solicitarea dvs. apreciem necesar să ne comunicați informații detaliate legate de baza materială a celor trei locații propuse ca variante pentru relocare și dacă aceste sunt disponibile (libere) la acest moment. Aceste informații sunt necesare în contextul în care din informațiile publicate în broșura de admitere în învățământul liceal rezultă că în imobilul situat în str. V V Stanciu nr. 4-6 își desfăsoară activitatea Colegiul Național Mihai Eminescu”. De asemenea, în imobilul din Calea Șerban 62-64 funcționează atât Școala Gimnazială „Ienăchiță Văcărescu” cât și elevii din învățământul primar și gimnazial al Colegiului Național „Mihai Eminescu”.Directorul Colegiului Național „Gheorghe Șincai”, Mircea Țeca, a declarat pentru HotNews.ro că ar fi un abuz în serviciu să ia o decizie în locul Consiliului de Administrație, care de atlfel este foarte greu de întrunit în perioada de concedii pentru profesori și în condițiile în care primăria și consiliul local trebuie să își desemneze reprezentanți proprii în acest Consiliu, întrucat aceșita au absentat la ultimele ședințe de CA al colegiului.Țeca a relatat pentru HotNews.ro că a avut o discuție cu primăria de sector și constructorul care urmează să facă lucrările de renovare în cadrul unei întâlniri la Primăria Capitalei.Cum a căzut Colegiul Șincai în topul liceelor„La mate-info, ultima medie a căzut de la 9,75 în 2020 la 9,27, la știintele naturii a ajuns la 9,25, la uman la 9,06. Cele trei zile în presa cu ultimatumul ne-a coborat cu 50 de sutimi”, susține Țeca.Am solicitat primăriei Sectorului un punct de vedere cu privire la răspunsul transmis de directorul Colegiului Șincai. Aceștia anunță că au notificat Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Protecția Copilului, Inspectorarul pentru Situații de Urgență precum și alte instituții cu atribuții în domeniul siguranței publice, solicitând luarea de îndată a măsurilor necesare.Redăm răspunsul transmis HotNews.ro de purtătorul de cuvânt al instituției:„Pentru Primăria Sectorului 4, educația și siguranța elevilor au fost, sunt și vor rămâne prioritare. Dovadă stau investițiile de mare anvergură privind punerea în siguranță, modernizarea și extinderea unităților de învățământ pe care le avem în administrare, derulate în ultimii ani.Sumele alocate acestor lucrări au fost de aproximativ 50 de milioane de euro, astfel încât în acest an, niciun elev sau cadru didactic nu merge la școală sau la serviciu în clădiri cu risc seismic ridicat, cu excepția Colegiului Național Gheorghe Șincai, în privința căruia blocajele evident nejustificate sunt deja de notoritetate.În fapt, situația acestei unități de învățământ este una extrem de simplă, ce respectă întocmai legislația în vigoare (O.G. nr. 20/1994). În îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în calitate de administrator al clădirii Colegiului Național Gheorghe Șincai, Primăria Sectorului 4 a făcut toate demersurile necesare pentru expertizarea acesteia, iar rezultatele sunt clare: sunt neaparat necesare lucrări de punere în siguranță și de autorizare ISU pentru a evita, în caz de calamitate, eventuale pagube materiale sau, mai grav, pierderi de vieți omenești.În acest sens, Primăria Sectorului 4 a obținut din partea Primăriei Capitalei autorizația de construire pentru efectuarea lucrărilor sus-menționate, precum și toate celelalte avize prevăzute de lege (inclusiv cel al Ministerului Culturii), astfel încât constructorii să poată începe lucrul imediat ce vor primi amplasamentul viitorului șantier.Întrucât au existat opozițiile deja notorii, autorizația de construire a trecut prin mai multe filtre de legalitate (Prefectură, Inspectoratul de Stat în Contrucții, PMB, etc), inclusiv cele ale instanței de judecată, care a respins cererile de suspenare a documentului, statuând legalitatea și temeinicia acestuia.