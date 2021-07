Universitatea Titu Maiorescu participă prin calitatea studiilor și investiții majore în educație la edificarea României Educate

Articol susținut de Universitatea Titu Maiorescu

În acest cadru, Universitatea Titu Maiorescu apreciază că, sub egida, reprezintă o inițiativă necesară pentru dezvoltarea și progresul României, un adevărat Proiect de Țară, important pentru prezent și pentru viitor.Prin întreaga activitate, Universitatea Titu Maiorescu participă la realizarea obiectivelor formulate în. Datele instituționale, structura academică, programele de studii, infrastructura, resursele umane, programele și proiectele desfășurate, parteneriatele internaționale sunt elementele fundamentale care formează cadrul de acțiune și evoluție a Universității în spirit european, în termenii politicilor sub egida EUA (European University Association).Având o largă deschidere în spațiul cunoașterii, Universitatea abordează domenii de studii clasice și moderne, din era globalizării și a digitalizării: drept, medicină, medicină dentară, farmacie, psihologie, științele educației, comunicare, relații internaționale, economie, informatică ( www.utm.ro ). În programele Universității, sunt înmatriculați pesteCele 24 de programe de studii de licență, 20 de programe de masterat, trei școli doctorale (Drept, Medicină, Medicină Dentară), Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic și variate programe postuniversitare,– de la proaspăt absolvenți ai liceelor de prestigiu la studenți netradiționali; de la olimpici naționali la absolvenți ai liceelor din mediul rural; de la studenți sprijiniți pentru a urma o carieră didactică, la profesioniși interesați de upskilling sau reskilling etc.În ceea ce privește finanțarea sectorului educațional, conform, în ultimii 15 ani, Universitatea a investit în dezvoltarea și modernizarea a peste 55.000 mp de spații de învățământ (amfiteatre, săli de curs și laboratoare), biblioteci, cămine studențești (450 de locuri de cazare), cantină, alături de investiții în logistică și digitalizare.Un proiect în desfășurare este dezvoltareaunde, începând cu anul universitar 2021-2022, studenții Facultății de Medicină și Medicină Dentară vor învăța în laboratoare noi cu dotări de ultimă generație. Tot aici, in viitor, Spitalul Universitar Titu Maiorescu va funcționa ca singurul spital universitar particular din România.Strategia de dezvoltare a Universității pentru perioada 2020-2024și prevede o creștere a procentului de studenți străini, școlarizați în programele în limba engleză de Medicină și Medicină Dentară sau Anul pregătitor pentru limba română. Dezvoltarea vizează și inițierea unor noi programe de studii în limba engleză în domeniile atractive pentru studenții internaționali - științe economice și informatică. Prin parteneriatele cu universități de prestigiu internațional, finanțarea mobilităților internaționale a cadrelor didactice și a studenților (peste 100 de studenți/anual de la toate nivelurile de studii), afilierea la asociații internaționale (EUA, AUF, Erasmus Charter for Higher Education 2021- 2027), participarea la târguri și conferințe internaționale, Universitatea Titu Maiorescu contribuie la creșterea vizibilității internaționale și a calității învățământului superior românesc.În era tehnologiei, o prioritate permanentă a Universității Titu Maiorescu este: educație, cercetare, administrație, un proces continuu, care reclamă investiții și eforturi majore, pentru un învățământ modern, performant și competitiv.Toate aceste elemente de identitate conturează profilul instituțional al unei Universități moderne, dedicate educației de calitate și cercetării performante, formării de absolvenți instruiți și educați, specialiști competitivi în mediul socio-economic. Prin programele desfășurate, prin educație și cercetare în domenii fundamentale sau de avangardă,– într-un proces de educație complexă: transfer de cunoaștere și specializare, educație pentru valori morale și sociale – în sensul vizat de Programul România Educată.