INTERVIU Prof.Univ.Dr. Costel Negricea, Rectorul Universității Româno-Americane: Oferim șansa celor mai buni tineri să studieze fără a plăti taxe. 75% dintre studenții care termină Universitatea noastră se angajează în specializarea absolvită sau în domenii înrudite

Universitatea Româno-Americană s-a impus pe piața educațională ca o universitate particulară de elită. Susținem performanța și tinerii care vor să învețe și să aibă o carieră de succes. Suntem parte a sistemului de învățământ superior de 30 de ani. Ne diferențiem prin calitatea și specificul programelor educaționale în cadrul celor șapte facultăți și celor peste 30 de programe de studii cu predare în limba română sau engleză, inclusiv de tip dual-degree, organizate în parteneriat cu universități americane și europene.Suntem centrați pe specializări economice precum relații internaționale, management, marketing, finanțe-bănci, contabilitate, turism, studii economice europene, dar și din sfera informaticii – informatică managerială, din domeniul juridic sau sport și kinetoterapie.Prin tot ceea ce facem în cadrul Universității noastre ne concentrăm pe dezvoltarea studentului, oferindu-i ocazia să experimenteze și să descopere noi zone de interes. Dincolo de disciplinele cu aplicabilitate practică și invitați cu experiență din toate programele de studii, numeroase cursuri și workshop-uri extra-curriculare sunt organizate împreună cu organizații și specialiști din diferite domenii de activitate din țară și străinătate. Anual, peste 20 de profesori internaționali susțin cursuri gratuite din domenii variate, oferind oportunități prin care studenții își pot descoperi afinitatea cu anumite domenii de cunoaștere și înțeleg noi abordări și practici la nivel internațional. Avem peste 200 de parteneriate cu instituții de învățământ și profesionale din toată lumea.Suntem preocupați ca studenții noștri să capete competențe ce le oferă posibilitatea să performeze pe piața muncii oriunde în lume. Suntem o universitate internațională prin standardele ridicate ale programelor noastre cu predare în limba engleză, dar și prin parteneriatele încheiate cu universități de prestigiu americane, asiatice sau europene. Dintre universitățile americane partenere amintim The University of Arizona, James Madison University, American University, University of Alabama in Huntsville, University of Michigan - Flint, San Francisco State University. Colaborarea cu partenerii internaționali se realizează la nivelul programelor de studii derulate în parteneriat, a proiectelor de cercetare-inovare, dar și a schimburilor de studenți și cadre didactice.În cadrul programelor cu predare în limba engleză, peste 35 de naționalități alcătuiesc un mediu multicultural în care profesori și studenți construiesc împreună experiențe extraordinare pentru societatea de mâine. Prin tot ce facem, de trei decenii, de când Universitatea Româno-Americană există, încercăm să schimbăm mentalități și să arătăm, prin rezultatele absolvenților noștri, că o universitate particulară este un mediu sănătos de educație. Anul acesta, în urma evaluării instituționale externe a calității educației, realizată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), Universitatea Româno-Americană a obținut, pentru a treia oara consecutiv, cel mai înalt grad de apreciere pe care îl poate obține o instituție românească de învățământ superior.Universitatea Româno-Americană a împlinit 30 de ani de la înființare. Trei decenii în care ne-am concentrat pe oferirea de experiențe valoroase tinerilor pentru atingerea aspirațiilor acestora și devenirea lor în cadrul societății. Susținem performanța educațională prin oferirea unui mediu universitar centrat pe calitate, adaptare și identificarea celor mai bune soluții de satisfacere a nevoilor reale ale studenților, pe termen mediu și lung. Studenții noștri se bucură de existența unei culturi organizaționale a valorii, a unui mediu prielnic dezvoltării socio-profesionale, posibile prin implicarea, dăruirea și energia numeroșilor colegi și parteneri din țară și străinătate.Mă voi rezuma la a enunța ce ne apropie de modelul american și internațional de educație: burse de studiu acordate celor mai performanți studenți; organizarea de module de inițiere sau formare în diverse domenii susținute de profesori străini; asigurarea unei legături constante cu mediul profesional prin invitarea la cursuri a unor experți și specialiști din companii și din instituții publice; școlile de vară cu invitați internaționali; existența consiliilor consultative alcătuite din specialiști din diverse domenii pentru fiecare specializare academică, care gestionează adaptarea constantă a planurilor de învățământ și a conținutului disciplinelor; accesarea de burse și granturi de studii de un semestru sau un an de studiu într-o universitate din străinătate; organizarea de activități extra-curriculare pentru dezvoltare personală și de competențe în diverse domenii de cunoaștere; cluburi studențești și activități de voluntariat; bază sportivă și campus modern.De asemenea, mai putem menționa existența în cadrul Universității noastre a primului accelerator de afaceri din mediul universitar din România, a clinicilor juridice, a târgului anual de locuri de muncă și a altor numeroase proiecte orientate către studenți.Astfel, practica joacă un rol important în pregătirea studenților noștri. Alocăm o mare atenție aspectelor aplicative prin oferirea de baze de practică, internship-uri în țară și străinătate. Urmărim ca studenții noștri să își dezvolte competențele practice astfel încât să fie integrați cu succes în viitoarele profesii. Suntem preocupați de adaptarea continuă la cerințele pieței muncii, de oferirea de experiențe educaționale integrate, de flexibilizare a curriculumului și centrare pe comunicare, pe dezvoltarea creativității, a inițiativei sociale, pe dezvoltarea de competențe necesare în societatea de mâine.Suntem universitatea care a preluat valorile și modelul de educație american în care primează nevoia studentului pentru dezvoltare personală și formare profesională.Suntem o universitate privată și vorbim de taxe de școlarizare. Pe de altă parte, așa cum se întâmplă în orice universitate privată internațională, care urmărește să promoveze excelența în educație, oferim șansa celor mai buni tineri să studieze fără a plăti taxe.Anual, la programele noastre de studii de licență, 20% dintre locurile la admitere sunt fără taxă și 10% pentru programele de masterat. Altfel spus, acordăm burse în echivalentul taxei de școlarizare primilor 20% dintre studenți, având la bază criteriul performanței academice. Vorbim de sute de studenți care an de an nu plătesc taxa de școlarizare, pe baza unui sistem educațional integrat de performanță.Am investit până acum peste 2 milioane de euro în burse de performanță și sociale și vom continua aceste investiții în viitorul celor mai performați studenți din comunitatea noastră.Suntem în plin proces de înscriere. Anul acesta admiterea, atât la programele de licență, cât și la cele de masterat, se desfășoară online. Admiterea pentru anul I de facultate se organizează pe 20 iulie. Înscrierea se realizează online, până pe 18 iulie, accesând platformaLa Masterat, concursul de admitere este pe 23 iulie, iar înscrierile se pot face până pe 21 iulie. Colegii mei asigură suport printr-o mare varietate de mijloace de comunicare, amintind e-mail-ul suport.inscrieri@rau.ro, chat-ul dedicat admiterii sau pe numerele de telefon afișate pe site-ul universității,Marea Familie a Universității Româno-Americane este alcătuită din peste 48.000 de absolvenți și crește an de an, cu fiecare promoție care se adaugă, cu mândrie, celor existente. Inserția pe piața muncii, precum și satisfacția profesională a absolvenților noștri, este o prioritate. Procentul de angajabilitate al absolvenților Universității Româno-Americane în specializarea absolvită sau domenii înrudite este de peste 75%, ceea ce ne creditează ca fiind una dintre cele mai performante universități.Diplomele emise de Universitate sunt recunoscute internațional. Avem mii de absolvenți, care au ales să profeseze în străinătate, mulți în domenii precum administrarea afacerilor, relații internaționale, management, finanțe-bănci, informatică, marketing sau industria ospitalității. Absolvenții de Drept și cei de la Studii Economice Europene aleg să urmeze o carieră în instituții internaționale de prestigiu, precum Parlamentul European, Comisia Europeană ori la misiuni diplomatice din întreaga lume.Absolvenții de Informatică Economică sunt parte a echipelor organizațiilor naționale și internaționale din domeniu. Absolvenți de la Economia Turismului întâlnim în managementul unor unități parte a lanțurilor hoteliere. Mulți absolvenți de Management, Marketing sau Afaceri Internaționale au ales calea antreprenoriatului, cu experiențe și activități de succes.Cu fiecare ocazie, le mulțumesc absolvenților noștri pentru că duc mai departe numele Universității Româno-Americane în toate colțurile lumii și le reamintesc că Alma Mater îi prețuiește și îi așteaptă să se reîntoarcă ori de câte ori doresc pentru a depăna amintiri, pentru a se întâlni cu studenții sau a dezvolta împreună noi proiecte de succes pentru viitor.Universitatea Româno-Americană este instituție de învățământ superior fondată în anul 1991, având drept scop promovarea valorilor educaționale ale învățământului superior american pe fondul bogatelor tradiții ale învățământului românesc. Universitatea Româno-Americană are șapte facultăți, care oferă 34 de programe de licență și masterat, inclusiv de tip dual-degree, acestea fiind organizate în parteneriat cu universități americane și europene. 