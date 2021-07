​​DEZBATERE Este examenul de admitere la liceele de top, înainte de Evaluarea Națională, o idee bună? Ce spun toate părțile implicate

Săptămâna trecută a fost lansat proiectul prezidențial „România Educată”, iar una dintre principalele schimbări în sistemul de învățământ prevăzute este organizarea unui examen de admitere la liceele de top, care să se desfășoare înainte de Evaluarea Națională, pe care cei admiși să nu o mai susțină. Opiniile sunt împărțite în privința acestei modificări ce ar putea intra în vigoare din 2022.







În timp ce directorul adjunct al Colegiului „Gheorghe Lazăr” susține descentralizarea totală și examenul propriu, cel al Colegiului „Andrei Șaguna” vorbește despre faptul că Evaluarea Națională asigură obiectivitatea și este preferabil un test standard, iar directorul Colegiului „Gheorghe Șincai” spune că este important să se lase un procent de locuri pentru repartizările după Evaluarea Națională. Iulian Cristache, președintele Federației Asociațiilor pentru Părinți (FNAP), subliniază că există riscul unei industrii a meditațiilor cu profesorii de la aceste colegii și trebuie respectată intregritatea în privința subiectelor pe care liceele le vor elabora.







Citește mai multe:







Deocamdată nu este stabilit dacă orice liceu dorește poate organiza examen propriu de admitere.



Întrebat dacă în acest stadiu al proiectului „România educată” sunt criterii pentru ce licee pot organiza acest examen de admitere, ministrul Educației a precizat pentru HotNews.ro: „În acest stadiu, nu există criterii. Va fi unul din punctele care vor fi puse în discuție. Strict din perspectiva întrebarii dumneavoastră, stadiul de acum este preliminar, necesitând consultări pentru alegerea variantei optime de punere în aplicare a conceptului.”



Mircea Țeca, Director - Colegiul Național „Gheorghe Șincai” București





La Colegiul Național „Gheorghie Șincai” București, ultima media de admitere în 2020 a fost 9,69 la Matematică-Informatică și 9,57 la Filologie. Șincai s-a clasat pe locul 8 la nivel național.



Ionela Neagoe, Director Adjunct - Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București





















La Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” București, ultima medie de admitere în 2020 a fost 9,90 la Mate-Info și 9,69 la Filologie. Lazăr s-a clasat pe locul 2 la nivel național.





Cezar Boghici, Director - Colegiul Național „Andrei Șaguna” din Brașov

La Colegiul Național „Andrei Șaguna” ultima medie de admitere în 2020 a fost 9,59 la mate-info și 9,44 la uman - științe sociale. Șaguna s-a clasat pe locul 18 la nivel național.

Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din Preuniversitar: „Se poate crea o ultraindustrie paralelă de meditații. Să vedem dacă se poate asigura integritatea sută la sută la nivelul acestor colegii de top”

















Asociații de Elevi din mai multe orașe, inclusiv București: discriminare între elevi

Ce spun elevii din aceste asociații:







TOP 10 Cele mai bune licee din țară după media de admitere din 2020

Colegiul Național „Sf. Sava” conduce în topul mediilor de admitere din anul 2020, potrivit site-ului Admitereliceu.ro. Întreg topul poate fi consultat aici.



1. Colegiul Național Sfântul Sava (București) – media de admitere 2020 – 9,89



2. Colegiul Național Gheorghe Lazăr – (București) – media de admitere 2020 – 9,89



3. Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu (București) – media de admitere

2020 – 9,87



4. Colegiul Național Emil Racoviță (Cluj-Napoca) – media de admitere 2020 - 9,83



5. Colegiul Național Avram Iancu” (Cluj-Napoca) – media de admitere 2020 – 9,81



6. Colegiul Național Iași – media de admitere 2020 – 9,80



7. Colegiul Național Mircea cel Bătrân (Constanța) – media de admitere 2020 – 9,79



8. Colegiul Național Gheorghe Șincai (București) – media de admitere 2020 – 9,76



9. Colegiul Național Mihai Viteazul (București) – media de admitere 2020 – 9,75



10. Colegiul Național Unirea (Focșani) – media de admitere 2020 – 9,74









Redăm mai jos opiniile a trei director de colegii de top precum și a liderului FNAP și comunicatul transmis de asociațiile de elevi, după prezentarea proiectului „România Educată” la Cotroceni:„Mi se pare o idee cel puțin interesantă, pentru că noi avem în acest sistem de Evaluare Națională elevi care nu reușesc să între la mate-info pentru că nu sunt buni la română, ceea ce este ușor paradoxal. Intra la filologie pentru că vor liceul, apoi încearcă să se mute. Doar că nu este foarte simplu de conceput din punct de vedere practic. Dacă va fi simultan...Trebuie foarte bine cântărit.Înainte liceele erau piramidale, aveau clase de mate-fizică de exemplu, eletrotehnică și mecanică. În acest moment, nu mai este construit piramidal. Este piramidal la nivelul sistemului de învățământ.De exemplu, un elev foarte bun ar putea sa dea la Sava, ratând Sava, să rateze toate colegiile mari care își ocupă locurile la liceele care dau examene.Cred că un procent de 50% sau ceva de genul ăsta (de locuri păstrate pentru Evaluarea Națională - n.r) nu mi se pare deloc o idee rea. Și nu mi se pare o idee rea să nu mai trateze liceele uniform. Ar trebui sa se dea mai multă autonomie, noi să ne putem alege tipul de examen.Mi se pare o idee bună, cu păstrarea acelui procent și cu autonomia liceului sa isi aleaga probele.”Neagoe: „Mi se pare că poate ne trezim și noi să descentralizăm, să avem încredere în școli că vor face o selecție bună, pentru nimeni nu este interesat să nu își selecteze copiii pentru profilul școlii respectivă, pentru că profilul lazaristului nu este profilul savistului.Mie una mi se pare că vom trăi într-o normalitate. Eu am copii de la Lazăr care se duc sa studieze liceul în Anglia, de exemplu, și anul ăsta se duc acolo doi elevi din clasa a 11-a. Copiii ăia trec printr-un proces de selecție. Școlile alea - grammar schools internaționale, nu primesc un copil pentru că își dorește copilul ci participă la un proces de selecție acolo, la școală, care este foarte riguros și serios.Copilul meu cel mic care este clasa a opta a participat la un concurs de burse la Transylvania College din Cluj. A fost un concurs foarte serios - matematică, engleză, test cognitiv, interviu care a durat o oră și un pic cu membrii din board-ul școlii. Mi s-a părut o experiență fabuloasă atât pentru copil cât și pentru mine ca părinte și mi s-a părut o normalitate.Noi suntem în țara în care ne temem ca cineva fură, dar cred că astea oricum nu pot fi excluse. Dacă stăm cu sabia deasupra capului și de frică dorim doar centralizare și nimic la nivelul instituțiilor nu vom ajunge departe.”Reporter: Ministrul spunea că s-ar putea lăsa un procent la nivelul școlii de 25% pentru repartizări ulterioare după Evaluarea Națională.Neagoe: „Mi se pare o prostie asta, dar de ce să fie? Acum este o șansă reală să ajungi la un liceu bun? Concursul (evaluarea națională - n.r.) foarte puțin selectează valorile, este un concurs de împrejurări. Vă spun ce se întâmplă în momentul de față. Un copil care este bun, a luat totuși o notă mai mică și nu poate să prindă Lazăr, stă un an de zile în alt liceu și el totuși vrea Lazăr, va spun că nu poate să se transfere. Pentru că au micșorat numărul din clasă și la revedere șansa de transfer. Vi se pare că este echitate? Că un copil este condamnat să stea o vecie într-un liceu care nu îl reprezintă, dar care printr-un concurs de împrejurări nefericite a reprezentat opțiunea lui? Statul într-un fel condamnă oricum un copil să rămână acolo la liceu.. Dă-i școlii libertate să își aleagă copiii. Poate eu vreau și alte criterii, la Lazăr sunt copii buni la teatru. Poate nu vreau numai academic. Eu sunt pentru descentralizare.”C.Boghici: „Pe noi nici nu ne avantajează, nici nu ne dezavantajează acest lucru. Dar Evaluarea Națională evalueaza o ierarhie mai justă a candidaților și, mai ales, dă posiblitatea mai multor copii să aplice pentru toate școlile din localitate. Deci șansele pe care le au copiii prin Evaluarea Națională sau potrivit ierarhiei care rezultă sunt mai mari, nu riscă să rămână nedistribuiți la o școală, decât în cazuri excepționale.”Reporter: Argumentele pentru licee pentru acest examen este că și-ar putea defini un profil al elevului și ar putea alege pe ce materii să insiste la examen și s-ar putea băga un procent de locuri pentru cei care susțin evaluarea națională.C.Boghici: „Da, ideal așa ar sta lucrurile. Însă Evaluarea Națională reprezintă o evaluare standardizată, uniformizată pentru întreaga țară. Ceea ce este mai presus decât orice examen individual al unei școli. Și din punct de vedere al obiectivității, al egalității de șanse. Aceasta este perspectiva mea, nu am discutat cu colegii, nu este perspectiva Colegiului Andrei Șaguna, m-ați întrebat personal ce cred.„„Depinde ce se va reglementa, care va fi decizia finală. Pentru căÎntr-un fel, vedeți, este un paradox. Dorim descentralizarea, dar în momentul în care facem descentralizarea nu avem încredere în integritate.Deși noi, ca federație, susținem examenul de admitere, de cinci ani de zile tot zicem de examen. Dar examen în situația în care să nu fie înainte de Evaluarea Națională, ci pur și simplu examen. Pe de altă parte înțeleg că este nevoie să rămână repartizarea computerizată. Decizia nu este rea, dar depinde să vedem dacă se poate asigura integritatea sută la sută la nivelul acestor colegii de top.Pentru că părinții deja de ieri au intrat pe grup și au spus „să vedeți meditații la acești profesori, să vedeți abordarea pe care acești profesori o au cu elevii de la meditații care va fi și la nivelul subiectelor. Deci subiectele vor fi aproape cunoscute de acești elevi și vor fi dezavantajați ceilalți elevi.Pe de altă partei, nu este ușor să ai două examene. Este prima barieră la vârsta lor, și să ai două examene la interval mic de timp... Noi am propus ca aceste subiecte să fie redactate de minsiter, dar răspunsul a fost „pai unde mai este descentralizarea?” și au și dreptate în sensul ăsta.Vedeți, la noi problema se pune de integritate, cât de integrii suntem și profesioniști, să nu creăm avantaje pentru unii în fața celorlalți. Aici este marea problemă. În rest, faptul că fiecare liceu își dorește să dea examen propriu la un nivel ridicat mi se pare și mie corect, rămâne de văzut cum va fi făcut așa încât să nu fie inechitate la nivelul copiilor.„Asociaţia Elevilor din Constanţa, Asociaţia Elevilor din Bucureşti şi Ilfov, Asociaţia Vâlceană a Elevilor, Asociaţia Elevilor din Mureş, Asociaţia Elevilor din Maramureş şi Asociaţia Elevilor din Bacău au criticat pe 7 iulie, într-un comunicat de presă, iniţiativa propusă în proiectul "România Educată" de a avea examene de admitere la liceele unde cererea este mai mare decat oferta.Iniţiativa de a introduce examene de admitere la liceele unde cererea este mai mare decât oferta va produce o profundă inechitabilitate în rândul elevilor. Aceste examene de admitere vor fi concepute la nivel de unitate de învăţământ, astfel neexistând un standard unitar de evaluare al elevilor. Din pricina acestei descentralizări, elevii vor trebuii să înveţe nu doar pentru evaluarea naţională, ci şi pentru examenul de admitere la liceul dorit.Fiecare unitate de învăţământ va avea libertatea de a concepe examene diferite, care vor avea la bază diferite tipuri de exerciţii. Examenele de admitere nu vor fi concepute precum examenele naţionale, de experţi în programă, ci de profesorii liceului, iar calitatea şi lipsa uniformităţii examenelor se va simţi în rândurile elevilor.Examenele de admitere vor promova nepotismul şi practicile ilicite în învăţământ. Elevii care fac meditaţii cu profesorii care concep examenele vor avea un imens avantaj în faţa celorlalţi. Profesorul va ştii ce fel de exerciţii se vor da în examenul de admitere şi îşi va pregătii elevii foarte bine pentru ele. Mai mult, elevii nu vor putea parcurge toate tipurile de exerciţii la şcoală, fiind nevoiţi să se pregătească singuri pentru acest examen de admitere, încurajându-se astfel fenomenul meditaţiilor.Solicităm Guvernului să păstreze modul de desfăşurare al înscrieri la liceu ca până acum, pe baza mediilor de la Evaluarea Naţională!"Organizarea unor examene de admitere la licee, suplimentar evaluării naţionale, va duce la discrepanţe foarte mari în pregătirea elevilor. Astfel, aceştia vor fi nevoiţi să se pregătească suplimentar, pregătirea pe care o fac la şcoală pentru Evaluarea Naţională nefiind suficientă intrării la liceul dorit, încurajându-se astfel fenomenul de meditaţii. Cei mai dezavantajaţi vor fi elevii din mediul rural, fiindu-le astfel tăiată posibilitatea de a studia unde îşi doresc, în lipsa posibilităţii de a se pregăti şi a lucra direct pe tipul de subiecte redactate de fiecare liceu. Elevii trebuie să fie evaluaţi într-un mod unitar, egal, astfel încât să nu fie resimţite diferenţe de subiectivitate."- Ariana Dudună, preşedinte AEC