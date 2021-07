A fost lansat „Talk for Youth”, un podcast pentru adolescenți cu discuții despre bullying, consimțământ, violență sexuală online sau contracepție

Talk for youth podcast

Cele 24 de episoade ale Talk for Youth care vor apărea săptămânal:



În fiecare episod, Ana și Luca, două personaje fictive, discută despre aspecte care le influențează viața și relațiile cu ceilalți, se precizează într-un comunicat de presă.Talk for Youth îi încurajează pe tineri să reflecteze asupra unor teme precum stima de sine și imaginea corporală, stresul, depresia, presiunea colegilor, bullying-ul, consumul de alcool, tutun și alte substanțe, tulburările alimentare și comportamente riscante în ceea ce privește sănătatea reproducerii.Cele două personaje ale podcastului Talk for Youth discută despre toate aceste aspecte și multe altele, în cele 24 de episoade.În primul episod, lansat pe 30 iunie, Ana și Luca discută despre fenomenul de bullying și cum acest comportament de intimidare, deseori sistematic și repetitiv, ne poate afecta negativ sănătatea mintală și calitatea vieții.Episoadele pot fi urmărite pe Youtube , Spotify și în toate aplicațiile de podcasting.1. Bullying și body shaming2. Alimentație și tulburări de nutriție3. Anxietate și depresie4. Consumul de droguri5. Mituri și realități despre violență6. Consimțământul7. Abuzul sexual8. Violența sexuală online9. Rasism și xenofobie10. Relații sănătoase vs. relații toxice11. Controale medicale de rutină12. Contracepție13. ITS14. Infertilitatea15. Parentalitate16. Drepturile copilului17. Drepturile în relație18. Violența domestică19. Identitatea de gen20. Norme de gen21. Orientare sexuală22. Inegalitatea de gen23. Comportamente bazate pe putere24. Violența de genPentru probleme legate de educația sexuală, adolescenții au la dispoziție și aplicația de mobil Myra, realizată tot de cei de la SECS și lansată pe piață în februarie.