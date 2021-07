Ministrul Educației: Corectarea la examene se va face online din 2022; evaluatorii nu vor putea comunica între ei

„Este vorba de proiectul pilot care există la nivel de clasa a VI-a și de solicitarea imperativă pe care am făcut-o colegilor din Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) de a se concentra astfel încât să putem colecta aceste date pe bază de itemi codificați, la nivel de item, pentru Evaluările de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, pentru Evaluarea Națională și pentru examenul de Bacalaureat. Am cerut de la examenele următoare să fie colectate la nivel de item rezultatele de la Evaluările a II-a, a IV-a și a VI-a, dar și de la Evaluarea Națională de la clasa a VIII-a. Este posibil să avem nevoie de un an de pilotare, adică anul următor să fie de pilotare pentru examenul de Bacalaureat. Un motiv este acela că Bacalaureatul este final de ciclu preuniversitar și rezultatele colectate detaliat la nivel de item pot fi folosite la nivel universitar, dar și pentru îmbunătățirea predării la nivel liceal”, a declarat Cîmpeanu pentru Edupedu.ro.Potrivit ministrului, „Scanarea lucrărilor s-ar putea face chiar în sala de examen, în prezența candidaților și s-ar atribui un cod unic de identificare, iar lucrările ar fi corectate online, de către evaluatori care nu pot comunica între ei.”„După care introducerea pe itemi a punctajului de către evaluatori îți generează automat și calculul notelor și sistemul este acela care va decide automat recorectarea, dacă diferențele sunt mai mari de jumătate de punct”, a continuat acesta.„La finalul evaluării ai deja rezultatele introduse în sistem per item, deci gata pentru analiza statistică, analiză ce s-ar transforma într-un instrument foarte eficient de îmbunătățire a predării și corectării deficiențelor. Iar interpretarea datelor la nivel de itemi poate fi un început pentru evaluarea profesorilor. Un alt avantaj: ai toate tezele arhivate în format sigur, fără să mai umbli la ele, în momentul în care există contestații se evită eventuale incidente de identificare”, a detaliat Cîmpeanu.În opinia însă, corectarea contestațiilor ar trebui făcută fizic.„Chiar dacă este un obiectiv ambițios, o să insist să se desfășoare așa, de la anul, Evaluările Naționale la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, Evaluarea Națională de la clasa a VIII-a și să avem pilotare pentru Bacalaureat. Cu resursele existente la nivelul Ministerului Educației, e nevoie de un minimum de achiziții de echipamente care trebuie făcute până anul viitor și de formarea personalului implicat în evaluare,” a încheiat acesta.Amintim că anul acesta au fost depuse 20.200 de contestații la evalurea națională de la clasa a opta.