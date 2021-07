Anchetă la Botoșani în cazul unei profesoare care ar fi lovit mai mulţi elevi într-o excursie. Profesoara: Incident scăpat de sub control din cauza neputinței de a îi stăpâni

La rândul său, Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) a solicitat conducerii Colegiului Naţional "Mihai Eminescu" să demareze o anchetă administrativă în acest caz.





Inspectorul general al IŞJ, Daniel Botezatu, a declarat, pentru Agerpres că la nivelul instituţiei au fost înregistrate trei sesizări din partea părinţilor cu privire la fapta cadrului didactic. De asemenea, el susţine că Inspectoratul nu a fost informat cu privire organizarea excursiei la finalul anului şcolar.



"Voi trimite cele trei sesizări unităţii de învăţământ şi voi solicita să facă o cercetare, să ne spună, spre exemplu, dacă s-a ştiut sau nu de această excursie. Dacă se va stabili că există adevăr în cele reclamate, este foarte clar că faptele sunt destul de grave", a precizat Botezatu.

Copii loviți de dirigintă în hotel, după reclamații. Ce povestesc părinții





„M-a sunat fata la ora şase dimineaţa, plângând, spunându-mi că doamna a pălmuit-o. Am întrebat-o ce a făcut şi mi-a spus că pe la ora 1 şi ceva noaptea era pe holul hotelului cu mai multe colege. O altă colegă a venit pe scări ţipând că a fost pălmuită de doamna dirigintă. Fata şi cu colega ei au fugit în cameră şi au încuiat uşa, dar mai lipsea o altă colegă, care plecase într-o altă cameră. A auzit bătând în uşă şi, crezând că e acea fată, a deschis uşa. Până să îşi dea seama cine e, a şi primit o palmă de la dirigintă şi a întrebat-o de ce nu dormea. După care a zgâlţâit-o, după care a trecut la cealaltă fată, i-a tras o palmă şi ei, de i-a dat sângele pe nas. De teamă, fata a urinat pe ea”, a povestit mama unei fetei.

Profesoara: Incident scăpat de sub control din cauza neputinței

Ce spune directorul școlii

După incidentul din hotel, profesoara i-a trimis acasă pe elevi, iar aceasta a rămas în Brașov.Potrivit sursei citate, poliţiştii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe."În urma informaţiilor apărute în spaţiul public conform cărora mai mulţi minori din judeţul Botoşani ar fi fost loviţi de către fosta lor profesoară, de la unitatea de învăţământ pe care aceştia au frecventat-o în anul şcolar 2020 - 2021, din municipiul Botoşani, în timp ce se aflau împreună, într-o excursie în judeţul Braşov, ne-am sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe", a afirmat Nenişcu, citat de Agerpres.Excursia a început pe data de 25 iunie şi ar fi trebuit să se încheie pe 28 iunie. Părinţii copiilor au căzut de acord, împreună cu diriginta, ca în loc de un banchet să facă o excursie la Braşov. Unul dintre părinţi s-a ocupat de cazare, un altul de transport, iar diriginta Diana Damean, împreună cu o altă colegă, au mers ca însoţitoare, relatează Monitorul de Botoșani.În urma unor reproșuri venite de la turiști și reprezentanții hotelului unde erau cazați, a doua seară profesoara ar fi ieșit pe hol și ar fi lovit mai mulți elevi.„Băiatul meu era pe hol, cu alţi câţiva colegi. Nu spune nimeni că erau îngeraşi în pat. Dar nu aveau alcool, nu fumau, pur şi simplu se hârjoneau, se alergau, unii intrau în camere, alţii ieşeau. La un moment dat, doamna dirigintă a venit pe la spate şi i-a dat peste cap. Apoi a început să ţipe şi să lovească în care nimerea. Un alt băiat are vânătăi la coaste şi la un braţ”, a povestit mama unuia dintre copii, potrivit monitorulbt.ro Profesoara acuzată de agresiuni a declarat că incidentul a fost scăpat de sub control din cauza neputinței sale de a îi stăpâni pe copii și că nu a fost însoțită de niciun alt părinte.„La solicitarea părinţilor foştilor mei elevi am acceptat să îi însoţesc într-o excursie la Braşov, la finalul clasei a opta, în zilele în care eram în concediu. M-am bazat pe încredere, pe o relaţie deosebită pe care am avut-o cu aceşti elevi şi părinţii lor timp de patru ani. Ne-am dus să ne relaxăm. E drept, după un an de stat în casă, copiii şi-au dorit foarte mult să se distreze şi eu nu am înţeles această nevoie de eliberare şi de distracţie a lor. În urma unor reclamaţii a mai multor turişti din hotel şi a conducerii hotelului am fost nevoită să intervin. E drept, poate nu tocmai pedagogic, foarte indignată fiind de lipsa de reacţie a copiilor la rugăminţile mele din ziua anterioară. A fost un incident scăpat de sub control din cauza neputinţei mele de a stăpâni atâţia elevi puşi pe distracţie, mai ales că niciun părinte nu m-a însoţit, însă nu consider incidentul mai mult decât o ceartă între prieteni. Cu siguranţă, drept răsplată, pentru munca mea cu aceşti copii în patru ani şi pentru rezultate peste 9 la evaluare, voi primi recunoştinţă şi nu reproşuri”, a precizat profesorul Diana Damean, citată de Monitorul de Botoșani.Părinţii recunosc că diriginta a făcut apel pe grupul de conversaţii pentru a fi însoţită şi de doi părinţi, însă fiecare a motivat că nu putea, fie din cauza serviciului, fie a unor alte obligaţii. Părinţii au mai spus că urmează să depună o plângere şi la poliţie.Conducerea Colegiului Eminescu spune că va demara o anchetă, însă s-a delimitat de acţiunile profesorului, menţionând faptul că excursia nu a fost organizată cu ştiinţa reprezentanţilor unităţii de învăţământ.„Deocamdată ne aflăm în perioada examenelor naţionale. Când această perioadă se va finaliza vom demara o anchetă internă la nivelul instituţiei de învăţământ. Vom avea discuţii cu părinţii şi elevii implicaţi, dar şi cu doamna profesoară. Deocamdată nu avem nicio plângere adresată unităţii de învăţământ”, a precizat profesorul Cristina Chiriac, directorul Colegiului Eminescu.